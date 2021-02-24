Инста-Татарстан: моржевание Мифтахова, тренировки Деспотовича и фильм о КАМАЗах

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев и россиян

Кто из известных жителей Татарстана увлекся здоровым образом жизни, где забыл свою жену певец Элвин Грей и как напросился на комплименты художник Алексей Бегак? Об этом и других событиях — в обзоре инстаграм-аккаунтов политиков, бизнесменов и артистов от «Реального времени».

ЗОЖ для Салавата



Народный артист Татарстана и Республики Башкортостан Салават Фатхутдинов удивил своих подписчиков, выложив видео о том, как он катается на лыжах. В ролике видно, как артист бодро мчится вдоль лесной опушки в сопровождении собаки.

«С сегодняшнего дня ЗОЖ!» — гласит комментарий певца к посту.

«Поаккуратнее с лыжами, — советует одна из поклонниц артиста в комментариях. — Очень много возрастных лыжников получают сердечный приступ. От мороза сосуды сужаются, а давление от физнагрузки растет».

Депутат-морж



Еще один поклонник здорового образа жизни — депутат Госсовета РТ, гендиректор ООО «Булгар Синтез», Фарид Мифтахов выложил в сеть видео о своем зимнем купании.

«28 градусов, говорят, на улице» — раздается закадровый голос.

Фарид Фаизович ничего не отвечает, лишь продолжает размеренно плавать. На заднем плане видны заснеженные деревья и высокие сугробы.

Подписчики активно комментируют ролик.

«Ого! Бассейн с подогревом?», — пишет один фолловер.

«Фарит абый, всего вам бодрого!», — прислал пожелание другой.

«Будто всю жизнь вместе»



Помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова выложила в сеть трогательное фото, на котором она изображена в обнимку с мужем Тимуром Бекмамбетовым. Улыбающаяся пара держит в руках бокалы для шампанского.

«Желаю каждому такое же чувство: будто всю жизнь вместе, но встретились буквально вчера», — пишет помощник президента под постом.

Надо сказать, публикация активно набирает комментарии.

«Половинки должны обязательно встретиться», «Классные! Любви и счастья!», — пишут фолловеры.

Длинная неделя



В субботу, 20 февраля, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group Айдар Булатов разместил в «Инстаграм» фотографию со своего рабочего места. На снимке видно, как бизнесмен уютно устроился с ноутбуком на мягком диванчике. Из окна за спиной Булатова открывается прекрасный панорамный вид на Москву.

«Всех с рабочей субботой перед длинными выходными, — поздравил Булатов своих подписчиков, — Забыл, когда был полноценный рабочий день в субботу. Новые (забытые старые) ощущения».

Ждем голов



Сербский футболист, нападающий клуба «Рубин» Джордже Деспотович опубликовал в соцсети эффектную фотографию, на которой он левой ногой наносит удар по мячу. Снимок набрал уже больше тысячи лайков. Видимо, выражая свой интерес к публикации, футбольные болельщики побуждают спортсмена показать эффектную игру в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги.

«Ждем твоих красивых и победных голов во второй части сезона!», — написал один из подписчиков Джордже.

Потерял печенюшку



Популярный музыкант Элвин Грей загрузил на страницу забавный ролик. На видео у засмотревшегося в смартфон певца отнимает аппетитную печенюшку татарская певица Ами (Динара Амирова).

«Понедельник всегда подкрадывается незаметно...так же, как Ами», — гласит подпись к посту.

«А где жена?», — недоумевают подписчики.

«…всегда рядом — женат на музыке», «у них гостевой брак» — раздаются комментарии.

КАМАЗы и реклама



Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов загрузил трейлер к многосерийному фильму «Мастер» о российских легендарных гонщиках на КАМАЗах. И призвал своих подписчиков ознакомиться с детищем отечественного кинематографа. Пост набрал более 1,2 тысячи лайков.

«Автогонки созданы для продвижения продукции, это реклама. Я много путешествую по различным странам ни разу не видел КАМАЗ за границей», — гласит единственный комментарий к ролику.

Портреты углем



Российский художник, дизайнер и фотограф, приобретший известность в качестве телеведущего, Алексей Бегак выкладывает в «Инстаграм» свои художественные работы. Монохромные портреты, выполненные углем, поражают реалистичностью и глубиной.

«Никогда не знаешь где остановиться. Как говорил Илья Репин: «Отнимите у меня кисть, сейчас все испорчу…», — пишет под постом Бегак.

«Великолепно!», «Нежно», «Красиво», — гласят комментарии фолловеров. Кажется, подписчики отнюдь не считают работы художника испорченными.

С праздником, защитники!



23 февраля многие поздравляли подписчиков с праздником. Президент Татарстана также опубликовал ролик с гоночным КАМАЗом:



«Быть защитником Отечества — это значит отстаивать интересы своей Родины», — говорится в закадровом тексте.



Глава Удмуртии Александр Бречалов выложил фото со времен своей воинской службы. Под снимком он подписал, что принял присягу в 1990 году.

«Благодарю родителей за то, что в моей жизни было Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко и офицера 8-й авиационной дивизии особого назначения и офицерские погоны! С Днем защитника Отечества!» — написал политик.

