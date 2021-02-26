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Путешествие из Мелеуза в Казань в 1928 году

00:00, 26.02.2021

Путевые записки активиста-общественника Башкирии

Путешествие из Мелеуза в Казань в 1928 году
Фото: предоставлено Национальной библиотекой РТ

В декабре 2020 года в Национальной библиотеке Татарстана начала работу лаборатория по расшифровке старинных дневников. Ее волонтеры вместе со специалистами «переводят» тексты с арабского алфавита на татарскую кириллицу. «Реальное время» уже публиковало воспоминания Разии Даулет, оказавшейся в эмиграции в 1918 году, а в 1982 году приехавшей к двоюродному брату композитору Рустемом Яхину. Сегодня мы печатаем дневник Абдуллы Галеевича Рахматуллина, который родился в Мелеузе, а в 1928 году в числе других активистов-общественников Башкирии был направлен в Казань для повышения квалификации на двухмесячные центральные курсы «Рабпроса Средне-Волжских национальностей». Ксерокопию документа передал его сын, доктор исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Отечественная история» Морган Рахматуллин (1927—2006).

3 августа, 1928 г., Казань

До обеда организационное собрание курсов. После обеда 1 час лек[ция] и 3 часа самостоят. работы. Лекцию читал Медведев; тема: «Эконом, политика».

Вечером — большой театр, встреча пролетарского писателя М. Горького. Полн[ый] театр публики. (С начала страницы до этого места текст на русском языке, — прим. пер.).

Из писателей и поэтов: Кутуй, Такташ, Ишмуратов, Рами Исмагил и другие. Под звуки музыки поднимается занавес и в окружении трех-четырех человек появляется Горький. В президиуме есть и Ф. Сайфи. «Кызыл Татарстан» Г. Нигмати. Кутуй (Кутуев) Адель (Гадельша) Нурмухамметович (1903—1945) — писатель, публицист, общественный деятель. Такташ (Такташев) Хади (Мухамметхади) Хайруллович (1901—1931) — поэт, один из основоположников современной татарской поэзии. Ишмурат (Ишмуратов) Риза Фахрутдинович (1903—1995) — драматург, публицист, театральный и общественный деятель. Рамеев Исмагил Абдуллович (1895—1969) — библиограф, журналист. Сайфи-Казанлы (Сайфуллин) Фатих (Мухамметфатих) Камалетдинович (1888—1937) — писатель, общественный деятель. Нигмати (Нигматуллин) Галимджан Амирджанович (1897—1941) — литературовед, литературный критик (в 1926—1927 гг. — главный редактор газеты «Кызыл Татарстан», — прим. пер.).

Каждый раз при упоминании имени Горького народ возбужденно начинает аплодировать. Он улыбается, разводит руками, смущается. Выходят пионеры с барабаном. Мальчик [по фамилии] Ахтямов выступил с приветственным словом. Из рабочих выступил Надиев. Горький пожал им руки. Горький и сам выступил с речью. Голос у него низкий, старческий. [Меня] замучил насморк. (Торжественное собрание по случаю приезда в Казань Максима Горького состоялось в Татарском государственном академическом театре. С приветствиями выступили: Моторин, от имени пионеров — Ахтям Бакиев, от имени кондитеров — Кириллов, от имени фабрики «Спартак» — Шакиров, от имени научных работников — ректор Казанского педагогического института профессор С.П. Сингалевич, от имени татарских научных работников — педагог Нургали Надиев, — прим. пер.)

Горький в редакции «Красной Татарии», 1928 год

4 августа

Встал в 7 часов. Из-за сильного насморка очень болит голова. После утреннего чая — работа над [домашним] заданием. Около 10 часов сходил в аптеку и купил лекарство. Салаху, Бадаеву отправил открытки. В час — обед. После обеда поспал. В три часа был чай. В 4 часа на пароходе отправились на экскурсию в Свияжск. На пароходе осматривал окрестности. Правый берег Волги очень высокий, поросший густым лесом. В 8 часов добрались до Свияжска. После чая немного погулял по улице, вернулся в дом и сделал эту запись. Товарищи ходят по улице и поют хором. Я начинаю скучать. Вспоминается семья. Не хочу присоединяться ни к одному из товарищей. Товарищи не подходят мне по темпераменту.

5 августа

Свияжск. Встал в 7 часов. (Поскольку не было постели, под голову пришлось положить пиджак и, одев кожанку, лечь на пол.) Толком так и не выспался. Болит голова и бока. Видел несвязные сны. В 8½ пили чай. После чая немного поиграл в шахматы. Товарищи посещали церкви. День пасмурный, ветреный, неуютный, мрачный. Насморк начал проходить. В 10 часов пошли осматривать город. Город расположен на горе, по форме напоминающей каравай на столе. В окрестностях города — реки, горы, леса, болота. Город построен в 1551 году Иваном Грозным для завоевания Казани. Есть очень старинные дома. Их формы тоже очень старые. Больше всего в городе церквей (на 300 домов по 15—20 церквей). Сходили в музей старинных религиозных принадлежностей; он расположен в церкви, построенной в 1551 году. Внутри церкви все разрисовано так, что некуда ткнуть пальцем. Изумительное художество. Здесь с превосходным мастерством изображены история сотворения мира и другие религиозные легенды. Неисчислимое количество крестов (икон? — прим. пер.). Зашли в церковь Ивана Грозного. Она также построена в 1551 году. Говорят, здесь молился Иван Грозный. Хотя она и деревянная, тем не менее совершенно не гнилая; она, как и прочие церкви, окружена кирпичной оградой; здесь живут около 160 монашек.

В час дня вернулись на обед. В 3 часа направились из Свияжска на железнодорожную станцию (12 верст), чтобы вернуться в Казань. Хотя и шли пешком, было очень хорошо. Мы с Ниязом, оставив в версте позади своих товарищей, дошли первыми. Прогулка по открытому полю подняла настроение. Татары заполонили поля и мечут стога. Есть и несжатые участки. Одеты очень по-старинному: в войлочные шляпы, камзолы, камасыз бүрек. Когда все добрались до станции, устроили чаепитие. В 8 часов сели на поезд и поехали в Казань. Добрались до Казани в 10 часов.

Пристани на Волге

6 августа

Встал в 7 часов. Хорошо выспался. После того, как умылся, читал. В 8½ — чай. Сегодня ничего важного.

7 августа

Будничные дела.

8 августа

Будничные дела. После прогулки по городу с Бикметевым до 12 часов читал «Без черемухи». («Без черемухи» — рассказ русского советского писателя П.С. Романова (1884—1938), — прим. пер.)

9 августа

Будничные дела. После обеда побывали на кожевенном заводе. На заводе работает 750 рабочих.

10 августа

Будничные дела. Сделал доклад по теме «Национальный вопрос». [Доклад] нашли удовлетворительным. До 12 часов читал «Без черемухи».

Татарские поэты, писатели, деятели культуры. 1929 год

11 августа

До обеда будничные дела. В 3.30 всем курсом на трамвае приехали на пароходную пристань, чтобы ехать в Моркваши. В 5 часов сели на пароход и поехали вверх по Волге. На пароходе было весело: поскольку была суббота, было много людей, которые ехали на пикник, экскурсию или на охоту. На пароходе ехала гармонь-двухрядка и струнный оркестр из 7—8 человек, которые исполняли разные мелодии. Некоторые мелодии исполняются и нашим оркестром. В 7 часов мы доехали до Моркваш.

Моркваши — плохонькая русская деревня. Близ деревенской окраины — большой сосновый и березовый лес. Здесь у Татпроса есть дома, предназначенные для культурной работы и отдыха в летний период. Поскольку эти дома расположены на вершине горы, оттуда открывается красивый вид на Волгу. Вообще, здесь красивые виды. И все же из-за того, что в природе начинается осень, на душе не очень радостно. Те из нас, кто не меланхолики, по-разному буйствовали: пели, гуляли, устраивали разные игры и т. д. Я не разделял их радости и не мог участвовать в их развлечениях. [Поэтому] я играл в шахматы с одним товарищем-вотяком. Накормили супом, напоили чаем. После ужина слушал игру на пианино. Один казанский парень очень красиво (в две руки) исполнил «Жницу», «Казанское полотенце», «Наласа» и другие мелодии. Вспоминаются всякие пустяки, портится настроение. Удивляешься, что есть люди, которые могут ни о чем не думать. Время 10. Ложусь спать.

Обложка журнала «Безнен юл»

12 августа

Встал в 8½. Клопы ли замучили — толком выспаться не смог. После утреннего чаепития до часа дня играл в крокет. Немного прогулялся по полям. Рожь почти всю убрали. Хлеба здесь не очень. Почва беловато-красная. Созрела и гречиха, поспевает овес. Значит, скоро «кончится жатва — кончится лето». Поле окружено красивыми лесами. Однако одному идти в лес почему-то неуютно, и в лес я ходить не стал. Вернувшись, немного почитал «Безнең юл» и «Прожектор», потом немного поспал. («Безнең юл» («Наш путь») — общественно-политический и литературно-художественный журнал. Ныне выходит под названием «Казан утлары». «Прожектор» — советский иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал. Издавался в 1923—1935 гг. как приложение к газете «Правда», — прим. пер.). В 3 часа был обед. После обеда играл в шахматы с товарищем [по фамилии] Васильев, которому поставил мат (до этого я еще никому не ставил мат). Затем еще немного поиграл в крокет. С одним товарищем немного погуляли по природе. Затем спустились к Волге. Вечером привезший нас пароход, немного постояв, поплыл в [сторону] Свияжска. После ужина написал это.

13 августа

Встал в 4.20. Умывшись, спустились к пристани. До прибытия парохода гуляли на горе. В 7 часов отплыли в Казань. До Казани добрались в 8.15. Полно будничных хлопот. Вечером с Бикметевым пошли к озеру Кабан. На озере пестрым-пестро от катающихся на лодках. Мужчины и женщины, не смущаясь, купаются. По возвращении до 12 часов читал «Мой спутник», «На плотах» Горького.

Рәхмәтуллин.

Транслитерация с арабской графики Мансура Газимзянова, Алмаза Асхадуллина, Алсу Гараевой, Лилии Сулеймановой.

Перевод на русский язык Ильяса Мустакимова.

Абдулла Рахматуллин, фотоматериалы предоставлены Национальной библиотекой РТ
ОбществоИстория Татарстан Национальная библиотека Республики Татарстан

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