«Слезы невольно текли по щекам»: воспоминания американской татарки о посещении Казани в 1982 году

Фото: Разия Даулет (в середине) с Рустемом Яхиным и его супругой Халимой. Все фотографии предоставлены Национальной библиотекой РТ

Лаборатория по расшифровке старинных дневников, стартовавшая в декабре 2020 года в Национальной библиотеке Татарстана продолжает работу: волонтеры вместе со специалистами «переводят» записи сначала с арабского алфавита на татарскую кириллицу, а потом еще и на русский язык. «Реальное время» публикует один из текстов: это воспоминания Разии Даулет, оказавшейся в эмиграции в 1918 году. Она рассказывает о посещении Казани в 1982 году и знакомстве с двоюродным братом, композитором Рустемом Яхиным, делится впечатлениями от «фасадной» советской Казани.



Я, Разия Даулет, родилась и выросла в городе Казани. В 1918 году я и мои родители — отец Валиулла, мама Рабига — и родственники: Габдулла, Хасан, Хусаин, Гали, Заки и Марзия Ибрагимовы были вынуждены покинуть родной город.

Уехав из Казани, проехали много разных селений, а после жили в Троицке, Уфе, Иркутске, Владивостоке, Харбине, Мукдене, в городе Сеуле (Корея) и окончательно поселились в Америке.

Во время этой эмиграции, в 1925-е годы, родная сестренка моей покойной матери Рабиги, которая осталась в Казани, переписывалась с Марьям-апой Яхиной. Из писем было понятно: младший сын Марьям-апы Рустем Яхин имел способность к музыке. Но вскоре связь оборвалась и переписка прекратилась на долгие годы.

В 1975-е годы через Салиха и Нури Апакаевых я нашла своего родственника Рустема, и мы начали переписываться. Его теплые и наполненные чувством родства письма были для меня душевной радостью под старость лет. Я неоднократно перечитывала его письма и радовалась. В каждом письме он приглашал меня в Казань. Но в то время у меня не было возможности поехать. Но тем не менее на протяжении 8 лет я все думала о поездке. Душой я всегда была в Казани. Особенно узнав, что он великий композитор, моё желание его увидеть возросло еще больше.

В итоге, в 1982 году, я начала задумываться о поездке в Казань. Со своей близкой подругой, Шамсиёй-ханум, мы вместе тронулись в путь 5 октября. Первым делом мы вылетели из Сан-Франциско на немецком самолёте «Люфтганза» во Франкфурт. Затем таким же, но маленьким самолётом полетели в Москву. Нас здесь проверяли с ног до головы. Никаких подозрительных предметов не нашли. И в это время среди всей толпы я искала Рустема. Он должен был приехать в Москву, чтобы нас встретить. Не увидев его, я естественно начала волноваться. Я увидела Нури Апакаева и супругу Рустема Халиму-ханум. Они стояли по ту сторону решетки. После проверки мы встретились с ними. «Рустем в больнице», — сказала Халима.

Услышав это, я снова начала переживать. Я молилась, чтобы встретиться с ним в добром здравии. Полетели в Казань советским самолетом. В аэропорту пассажирам, приезжим из-за границы, выделяли отдельную, красивую, уютную комнату, там мы и переждали. Также нам дали специальный большой автомобиль, чтобы передвигаться с одного места на другое. Одним словом, к нам здесь отнеслись с особым уважением.

Приехав в Казань и заказав такси, мы поехали к дому Рустема. По пути я любовалась прекрасным видом Казани: Казань полностью преобразилась. Нет прежних маленьких домов. Вместо них появились высотные многоэтажные апартаменты. Эти дома со всеми удобствами: горячая вода, лифт, солнечная комната и теплая ванная. Вот в этих комфортабельных домах рабочие и их семьи живут в свое удовольствие. Я помню, в каком тяжелом положении жили рабочие татары до революции, в какой тяжелой ситуации они оказались. Я очень обрадовалась, увидев, в каких хороших домах они сейчас живут. Важная тема для всего мира — вопрос образования — очень хорошо решен в России. Каждый человек имеет право на обучение. Учеба бесплатна. Государство выделяет средства на жизнеобеспечение. Квартиры недорогие. Например, если перевести на наши деньги, то это соответствует 15 долларам. В магазинах и на рынке продаются все необходимые продукты питания и все вещи первоначальной потребности.

Приближаясь к дому Рустема, я начала нервничать. «Каково же самочувствие моего брата?» — это мысль не давала мне покоя, и я с нетерпением начала его искать. Присмотревшись, я увидела Рустема на улице. Я вознесла хвалу Аллаху, увидев, что он здоров. Как только я вышла из такси, мы обнялись и расцеловали друг друга. Не передать словами, какую радость я испытала в те минуты. Мы оба чуть с сума не сошли от счастья, слёзы невольно текли по щекам. Долго простояв в объятиях друг друга, мы поднялись на лифте в его квартиру. Он смотрел на меня с удивлением, не отрывая глаз. В слезах мы зашли домой.



Рустем Яхин с матерью Марьям апа.

Сняв верхнюю одежду, мы прошли в гостиную. Рустем глядя на меня сказал: «Ах, Разия апа! Твой приезд принёс мне большое счастье. Огромное тебе спасибо! Несмотря на свой преклонный возраст ты, не испугавшись, прошла этот долгий путь и приехала целая и невридимая. Я восхищён!» — сказал Рустем. Затем не отпуская мои руки из своих и глядя мне в глаза, сказал: «Разия апа, душа моя, ты напоминаешь мою покойную маму. У тебя характер, как у моей мамы. Разия апа, милая, у меня нет слов. Я не могу объяснить тебе свое счастье». Я все еще не могу забыть его красивые, голубые, светлые глаза. В голове играла написанная им музыка, наполненная его милосердным, мягким, ласковым голосом. По его лицу было видно, что он человек с чистым сердцем и широкой душой.

У них дома нас ждали дочери сестры Халимы-ханум. Они выглядили очень умными и воспитанными. Я была восхищена тем, как красиво они разговаривали на татарском и тепло относились ко мне.

Во время обеда с меня не сводили глаз и говорили, что даже манера употребления пищи, как у покойной матери.

В этот день мы беспрерывно общались. Я спрашивала про Марьям-апа, а они расспрашивали про Америку. Таким образом, мы и не заметили как наступил вечер. Вечером я с удовольствием смотрела и слушала по телевизору татарскую речь, красивые, душевные татарские песни и музыку. Я не могла нарадоваться тому, как красиво разговаривали на татарском языке. «Ты ещё увидишь замечательные спектакли в театрах», — обрадовали они меня.

На следующий день утром по радио кто-то пел: «Ты вернулась на родную землю!» Песня сопровождалась очень красивой музыкой. На мой вопрос: «Кто это пел?» — мне ответили: «Рафаэль Ильясов». Оказывается, этот талантливый, обаятельный и симпатичный джигит очень хорошо поет. Он мне очень понравился.

Нури Апакаев составил для нас программу: куда пойти и что мы должны увидеть в Казани. Первым делом, мы решили поехать в деревню Кырлай, где вырос и жил наш великий поэт Габдулла Тукай. Нури эфенди, взяв с работы небольшой автобус, всех нас отвёз в село Кырлай. Поездка заняла полдня. В дороге нам было очень весело: мы громко разговаривали, смеялись и пели. Поэтому путь наш показался очень коротким. Мы проехали татарские и русские деревни. Некоторые деревни и на деревни то не похожи: многоэтажные дома, большие здания школ и клубы. Там проводят собрания и развивают татарский язык, играя в театры, слушая музыку и занимаясь пением. В каждом сельском доме есть телевизор, радио и другие технические новшества.

Подъезжая к Кырлаю, можно увидеть величественный памятник Тукаю. А рядом стоит двухэтажный деревянный дом — «Музей Тукая». Чтобы войти во внутрь, не надо снимать свою обувь, а одевают большие тряпичные башмаки. Нас тепло встретил ситмпатичный, образованный парень. Он рассказал нам о Тукае на родном языке, сопровождая нас по музею. Под стеклянной витриной были выставлены произведения Тукая, над которым он всю жизнь работал. Были выставлены газеты «Кояш», «Йолдыз», «Вакыт», «Яшен», «Чүкеч», «Фикер», «Әл-гасрел-җәдит» и подшивки журналов «Сөембикә», «Шура», «Аң», «Ак юл», «Тавыш», «Таң». В экспозициях музея в каждом разделе представлены стихи Тукая и его статьи, на которые написаны хвалебные речи известными учеными. Все эти сведения были написаны арабской графикой. (В очень изношенном состоянии).

Показали отдельную комнату, где жил Тукай: письменный стол, кровать, печатный станок, где Тукай готовил материалы для газет и журналов в качестве наборщика типографии.

Дом, где жил Яхин

На стене развешаны живописные картины из балета «Шурале» и других рассказов, написанные известными художниками. Также разложены личные вещи его семьи. Я гордилась тем, как ценили и чтили нашего величайшего поэта и создали музей и радовалась тому, что есть те, которые не дадут пропасть этому уникальному языку.

Есть иллюстрации «Вечеров Тукая», проведённых в зарубежных странах. Например, размещены фотоиллюстрации, где Салих-эфенди и Шамсия ханум Апакаевы рассказывают о творчестве Тукая на «Вечере Тукая» в Берлингейме (Америка). Было очень приятно это видеть. Нам сказали, что если есть исторические рисунки или статьи, присылать сюда –место всегда найдется.

Для посетителей этого музея поставлен большой альбом, в котором каждый посетитель может делиться своими впечатлениями.

По пути из музея мы остановились в большой деревне, зашли в татарский ресторан и решили поесть. На стене у входа в ресторан было написано: «Подаются различные виды татарской кухни». Суп с капустой (борщ), губадия, очпочмак, пельмени, плов, сумса (пирожки), фаршированная курица. Из сладких блюд: калеве, чак-чак, хворост, чельпек, пахлава и разные сладкие пироги. Ресторан очень большой и чистый. Сняв верхнюю одежду, мы прошли во внутрь, где был приготовлен шикарный стол. Нури эфенди Апакаев пригласил нас сюда, чтобы перекусить. Очень симпатичная девушка, общаясь на татарском, вежливо нас угощала. Взяли мы борщ, котлету с гречкой и губадию, очень вкусно попили чай с десертом. Мы все были в приподнятом настроении и хорошо посидели. Возвращаясь домой, мы пели по дороге и веселились.

А затем мы сходили на «Шурале» Тукая, где на протяжении всего спектакля здесь танцуют балет. Артисты, искусно танцуя, раскрыли всю суть этого произведения. Понравилась исполнение оркестра во время танцев. Особенно по душе пришлось то, что это исполнялось нашими татарами — очень гордилась этим.

После этого мы ходили на разные частные мероприятия. На каждой из них исполняли песни известные певцы, где Рустем играл на пианино. Особенно нас радовал Рафаэль Ильясов. В частности, особенно было приятно, когда Рафаэль Ильясов исполнял старинные мелодии.

Перед тем как мы приехали в Казань, в студии подготовили отличную программу. Я не смогла поехать на юбилей Рустема Яхина, который был 2 года назад. И этот исторический день был запечетлён на видео. Это нам и показали. На видео видно, как мастера слова рассказывают о творчестве композитора Рустема Яхина, о том какое место он занимает в нашем мире, о его новой музыке и романсах, как его любит наш народ, особенно молодёжь. После этого начинается концертная программа. Звучит музыка Рустема и на сцене поют известные на всю Россию певцы. В большом оперном зале. Я очень обрадовалась тому, как торжественно возвеличили Рустема. Я гордилась... Я считаю себя счастливой, что дожила до такого исторического дня. Не могла нарадоваться тому, что он — единственный творец и творческая личность в нашем роду. Я молюсь о здравии Рустема. Теперь вся моя мечта пригласить его в Америку, показать новый мир, познакомить с другими родственниками и с татарским народом, живущим в Америке. Аллах, исполни мое желание! Аминь!

Сцена из спектакля «Казанское полотенце»

Мы посетили комедию «Казанское полотенце» по произведению известного татарского артиста и драматурга Карима Тинчурина. Это произведение сильно критикует старых необразованных, невежественных мулл. Я помню, когда мы ездили в деревню Кариле, жители деревни были недовольны своим муллой. Он оскорблял жителей деревни, забирая у них последнее со словами: «Если ты не отдашь милостыню как подобается, будеш гореть в аду». Эта пьеса показывает несправедливость того времени. Молодые актёры мастерски и правдоподобно сыграли свои роли невежественных мулл. Я была удивлена. Ведь молодые актеры никогда не видели деревенских мулл. Я подумала — какие талантливые артисты созрели!

18 октября ходили на творческий вечер поэта Нури Арсланова. После того, как мастера слова рассказали о творчестве этого великого поэта и о его стихах, содержащий глубокий смысл, начался концерт. И здесь возвысилась имя Нури Арсланова через исполнение песен известными певцами, сопровождающихся красивой музыкой. Концерт был с глубоким смыслом, достойной похвалы.

28 октября мой родственник Рустем и его жена Халима организовали вечер, посвещённый мне. И на этот вечер тоже пришли известные певцы и артисты. Звучали красивые песни популярных певцов, где аккомпанировал на пианино Рустем. Вечер прошёл очень радостно и бодро. На этом вечере я предоставила возможность прослушать песни в исполнении живущих в Америке Габдуллы Вафалы и Асии ханум Аги, а также живущей в Турции Суфии Утюшевой. Гостям очень понравилось, что татары, живущие заграницей, заинтересованы татарской музыкой и песнями, поют на татарском языке. Они аплодировали.

Я посетила дома, в которых жили знаменитые учёные татарского народа Шигаб хазрат Марджани и Каюм Насыри. На месте этих домов хотят построить музеи, посвящённые им. Уважение к этим личностям очень большое. Везде освещают и пишут о том, какую пользу в татарский мир привнесли эти учёные.

Напротив моего родного дома была мечеть, она называлась «Мечеть Шигапа хазрата». Говорят, эту мечеть построила матушка-царица (Екатерина II). Её очень красиво обновили, снаружи и внутри покрасили. Я видела, как из мечети выходили люди, которые прочитали там намаз, среди них были и молодые. Оказывается, в любимый народом месяц Рамадан, люди каждый день приходят сюда на таравих-намаз. Мечеть и его окрестности украшают различными лампами, её содержат в очень красивом виде. Сказали, что имам здесь очень знающий человек.

Перед тем, как уехать я решила посетить могилы. Один из друзей Рустема отвёз нас на кладбище. Там я возложила цветы на могилы тети Марьям и Тукая и помолилась за них. На кладбище всё было также по старому, так, как я раньше и видела.

Я выражаю глубокую признательность семье Апакаевых за то, что они стали причиной моего возвращения спустя 64 года в родные места, где я когда-то выросла. Я смогла увидеться со своими родственниками. Всем им я желаю здоровья и успехов на работе. Спасибо им!

Дорогие родственники и друзья! Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом! Я молюсь о том, чтобы этот новый год принёс Вам всем крепкого здоровья и душевного спокойствия.

Желая успехов во всех ваших делах, Разия Даулет.

1982 год, ноябрь.

USA, Калифорния, Беркли.

Перевод с татарского Гульшат Сабировой