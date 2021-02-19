Бизнес-аккаунт дня: фотокубики Дмитрия Понькина

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 6

Многолетнее увлечение фотографией у Дмитрия Понькина переросло в новое направление бизнеса. Кроме заявок на фотосессии казанец принимает заказы на изготовление фотокубиков в виде портретов клиентов. Сегодня в аккаунте фотографа около 6,1 тыс. подписчиков. Как привлечь новых и улучшить продвижение услуг в соцсетях — в рамках спецпроекта «Реального времени» советуют опытные SMM-специалисты.



Оригинальная деталь интерьера

Прежде чем обкатать технологию, Дмитрий потратил много сил и средств на поиск нужных материалов и оборудование. На то, чтобы фото заказчика складывалось из кубиков в ровную картинку, ушло полгода, рассказывает он. Больше всего трудностей было с техникой — ни фрезерные станки, ни станки с ЧПУ не давали нужного результата, так что оборудование для резки пришлось изготовить самому.



Аккаунт Дмитрия @fotokubik.pro в Instagram имеет чуть больше 6 тыс. подписчиков, но скромный актив — по 20-30 лайков на пост. Страничку предпринимателя проанализировала команда Регины Фасхеевой из агентства Fragency. Сегодня советы по продвижению товара в соцсетях дает SMM-менеджер Дарья Сакмарова, которая работает со страницами Минмолодежи РТ, «Энергобанка», девелоперских компаний YIT и «Унистрой», компаний «Флэт» и Etton.

Используйте смелые формулировки и не бойтесь шутить

Tone of voice — это как и от чьего лица говорит ваш бренд. Сформулируйте его и снизьте градус серьезности.



Кубик с фотографиями должен дарить радость: используйте смелые формулировки, не бойтесь шутить и цепляться за инфоповоды извне. Что-то произошло в мире? Обыграйте это в аккаунте и предложите решение в виде кубика.

Чем вы выделяетесь в Казани? Донесите это до аудитории. Стиль общения с аудиторией выберите один общий — на «ты» или на «вы» — и обращайтесь так везде: и в тексте постов, и в комментариях, и в сообщениях.



Важно писать все тексты без ошибок, от этого складывается итоговое впечатление от бренда, обидно было бы потерять клиентов из-за этого. Для проверки текстов попробуйте использовать бот в Telegram @orforobot.

Привлекательная упаковка аккаунта — залог успеха

Когда человек заходит в ваш профиль, он должен видеть основную информацию: как выглядит кубик и его вариации, сколько стоит и где заказать. Кубик уже хорошо показан у вас на фотографиях — это плюс.

Раздел Highlights — это ваши Stories, которые можно объединить по тематикам. У вас есть отзывы и популярные вопросы — это замечательно. Можете еще добавить: стоимость и виды товара, сделать инструкцию по заказу чуть понятнее.

Не забудьте красиво оформить обложки Highlights в одном стиле, чтобы это сочеталось с основными цветами бренда. Это можно сделать в пару нажатий: заходите в нужные закрепленные Stories, жмете на три точки в правом нижнем углу, дальше выбираете «Редактировать актуальное» — «Редактировать обложку» и загружаете нужное изображение.

Что касается стоимости. Возможно, итоговая цена вашего товара зависит от размера кубика: покажите, чем отличаются размеры и сколько стоит каждый. Не бойтесь называть цену под постом и в комментариях — ваши клиенты от вас не сбегут, а вам не придется каждый раз отвечать на вопрос «сколько стоит?».

В био, в так называемой шапке профиля, содержится основная информация о вас: она должна быть краткой и содержательной, пункты не должны дублироваться — сообщите, что кубик ручной работы и вы доставляете его по всему миру, а для заказа призывайте нажимать на ссылку.

После перехода в настроенный Taplink (специальный сервис для настройки мультиссылок) человек не должен теряться, сократите все до нескольких пунктов. Думаю, здесь не стоит рассказывать, как изготавливается кубик — человек уже принял решение о покупке, для этого и перешел в Taplink. Историю появления бренда можно рассказать в Stories и закрепить в Highlights для тех, кому это действительно интересно.

Фото: taplink.cc/fotokubik.pro

Эмоции заказчика — на первый план

В ленте вы можете публиковать не только фотографии самого кубика — расскажите о тех, кто им пользуется, покажите семью или детей, которые получили куб в подарок, и какую радость он им принес, показывайте улыбки и эмоции от подарков, даже без самого товара в кадре.

Кубик отлично смотрится в интерьере? Покажите его на кухне и в спальне, почему подписчики должны верить на слово.

Постарайтесь минимизировать стоковые фотографии. Мы бы посоветовали провести отдельную съемку с хорошим светом и фотоаппаратом, чтобы визуальная часть аккаунта смотрелась выигрышнее.

Добавляйте больше life-контента и покажите само производство, распаковку кубика. Делаете кубик своими руками? Подписчикам интересно было бы посмотреть на это. Можно снимать веселые видео и делать gif-анимацию. Присмотритесь к тому, что сейчас происходит в TikTok, возможно, вам и вашей аудитории понравится такой стиль контента.

Подарки и розыгрыши как способ привлечения подписчиков

Чтобы увеличить активность в профиле, вы можете разыграть кубики нескольких размеров за подписку на ваш профиль. Такие розыгрыши просты в реализации и не требуют от участников много действий.

Еще вы можете устраивать розыгрыши кубиков совместно с брендами-партнерами или, например, с цветочным магазином в преддверии 8 Марта. Условием розыгрыша может быть подписка и лайки в вашем профиле. Далее запускайте таргетированную рекламу на информацию о розыгрыше, таким образом привлечете новую аудиторию.

Можете выбрать самого активного комментатора или подписчика месяца и наградить его. Можно сотрудничать с блогерами-фотографами, которые могут размещать свои фотографии на кубиках.

Также мы рекомендуем настраивать таргетированную рекламу на публикации, чтобы получить больше охвата.

Чтобы хештеги корректно работали, можете использовать 3-4 основных тега, не стоит использовать все возможные, которые нашли в городе. Визуально это отталкивает подписчиков и не приносит никакой пользы самому посту. Удачи!