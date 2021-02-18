Спасти казанцев из «треснувшего» дома, убрать грузовик-загрязнитель и волейбол — осиновцам

Обзор самых актуальных жалоб на «Народном контроле»

За последние 10 дней на портал «Народный контроль» пожаловалось сывше тысячи татарстанцев. Большая часть заявок касалась плохого состояния дорог и графика работы больниц и поликлиник, но были и неожиданные просьбы. Что волнует население республики и о чем граждане просили чиновников — в обзоре «Реального времени».

Виновник экологического ЧП в Куюках



Одной из самых «горячих» тем на портале стало серьезное загрязнение дороги между поселками Куюки и Богородское. Пользователь Аделина сообщила, что из следовавшей по трассе грузовой машины вытекла неизвестная техническая жидкость. Вещество не замерзало даже при температуре воздуха 20°С ниже нуля. В результате на участке шоссе образовалась огромная лужа с едким химическим запахом, которая препятствовала проезду других автомобилей.



Жалобу поддержали 113 человек. В комментариях люди сетовали, что действия водителя «проштрафившегося ТС» наносят урон экологии. Заявка уже обработана — вскоре Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района сообщил, что дорога очищена и выравнена. В настоящий момент проводится проверка по факту нарушения.

Одной из самых «горячих» тем на портале стало серьезное загрязнение дороги между поселками Куюки и Богородское. Фото uslugi.tatarstan.ru

Треснувший дом в Казани

Всерьез опасаются за свою жизнь обитатели 19-этажного жилого дома в Казани на ул. Курынова, д.6, к.1. Пользователь Фанис пожаловался на трещины в стенах здания. На приложенной к заявке фотографии хорошо виден раскол и осыпающаяся штукатурка.

Автор поста уверен: повреждения возникли вследствие некачественного строительства здания. Фанис просит обследовать дом в кратчайшие сроки и принять решение о проведении ремонта. Предложение поддержали 60 человек. Судя по комментариям, находиться в многоэтажке по-настоящему страшно. В здании периодически «раздается дикий грохот», ощущение такое, «будто ломаются арматуры». Один из комментаторов утверждает, что застройщик не дал ответа ни на одну жалобу и не занимался устранением недостатков, присылая лишь формальные отписки.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан заявило, что запрос о проведении ремонта здания передан Исполкому Казани, который, в свою очередь, передал решение вопроса администрации Советского района.



На приложенной к заявке фотографии хорошо виден раскол и осыпающаяся штукатурка. Фото uslugi.tatarstan.ru

Снежные свалки

31 человек поддержал жалобу на сваленные возле казанского ЖК «Лесной городок» горы грязного снега. На снимках грязные снежные отвалы частично перекрывают проезд по дороге. 8 февраля Исполком Казани передал заявку Управлению административно-технической инспекции. А 11 февраля УАТИ обратилось к Исполкому со встречной просьбой определить собственника земельного участка, на котором произведено складирование снега. Пока заявка осталась без движения.

31 человек поддержал жалобу на сваленные возле казанского ЖК «Лесной городок» горы грязного снега. Фото uslugi.tatarstan.ru

Также страдают из-за неубранного снега жители поселка Нагорный. По утверждению пользователя Линара, из населенного пункта снег не вывозят, а складируют на пересечении улиц Дорожная и Якутская. Скопление больших снежных масс, по мнению автора поста, уменьшает зону видимости и создает угрозу дорожно-транспортных происшествий. Исполком Казани отвечает, что решать проблему должна администрация Советского района. Статус заявки: в работе.

Скопление больших снежных масс, по мнению автора поста, уменьшает зону видимости и создает угрозу дорожно-транспортных происшествий. Фото uslugi.tatarstan.ru

С дорожными трудностями столкнулись и обитатели Троицкой Ноксы. Правда, причина не в снежной свалке, а в образовавшейся на 2-й Станционной улице колее. Пользователь Алексей рассказал, что легковые автомобили попадают в углубления, появившиеся на дороге после кратковременного потепления, и получают повреждения. Жалоба, поддержанная 11 людьми, передана в районную администрацию.

Пользователь Алексей рассказал, что легковые автомобили попадают в углубления, появившиеся на дороге после кратковременного потепления, и получают повреждения. Фото uslugi.tatarstan.ru

Осиновцы без волейбола и челнинцы без поликлиники

Граждан волнуют и вопросы досуга. Так, пользователь Дмитрий посетовал на то, что Спорткомплекс «Осиново» не работает уже долгое время. Автор жалобы утверждает, что жителям поселка больше негде играть в волейбол. Спорткомплекс на территории тепличного комбината «Майский» открыт лишь для сотрудников, а в спортклуб Лицея им. В.В.Карпова пускают только школьников. Жалобу поддержал 31 человек. «Поддерживаю обращение Дмитрия!», «Молодежь вечерами не знает, куда податься», — пишут в комментариях к заявке.

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района ответил, что универсальный спортзал в с. Осиново до настоящего момента не передан в собственность Зеленодольского муниципального района РТ. Документы находятся на стадии исполнения. Судя по контрольному сроку, указанному в заявке, проблема должна быть решена к 15 июня нынешнего года.

Эльмира утверждает, что ко входу в медучреждение невозможно подъехать. Фото uslugi.tatarstan.ru

Наконец, еще одна жалоба, связанная с организацией движения у детской клиники, пришла из Набережных Челнов. Пользователь Эльмира попросила демонтировать шлагбаум, перегородивший вход в Детскую поликлинику в поселке ГЭС. Эльмира утверждает, что ко входу в медучреждение невозможно подъехать. Посетители вынуждены нести на руках детей с ОВЗ и юных пациентов, получивших серьезные травмы. Заявку поддержали 10 человек. Жалоба передана в работу администрации Комсомольского района Набережных Челнов.

