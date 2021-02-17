Татарстанские театры отправят на «казанские гастроли»

В республике возрождают советскую практику

С конца февраля до середины июня и с середины августа до ноября 2021 года почти все крупные гостеатры республики, а также известные ансамбли начнут выступать не только в родных зданиях, но и в крупных городских и поселковых ДК и КЦ. Проект «Казанские гастроли» начнет работать с 28 февраля: в поселке Константиновка выступит Буинский драматический театр.

Камаловский поедет в Отары, Буинский — в Константиновку



Проект «Казанские гастроли» начался с круглого стола, рассказал сегодня журналистам начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов. За одним столом оказались директора и главные режиссеры коллективов, а также руководители 17 площадок — крупных городских и поселковых ДК.

В «гастролях» участвуют театры им. Камала, им. Качалова, им. Кариева, им. Тинчурина, Атнинский, Буинский, Челнинский, Мензелинский, Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский театры, а также ансамбль песни и танца, ансамбли «Казань» и «Бермәнчек», Татарская филармония. Если проект будет успешным и интерес общественности будет высок, проект начнут реализовывать по всей республике, отметил Абзалов — благо за несколько лет было отремонтировано около 400 и построено заново 200 ДК.

Если проект будет успешным и интерес общественности будет высок, проект начнут реализовывать по всей республике, отметил Абзалов. Фото tatar-inform.ru

Теперь, безусловно, главный вопрос: как максимально насытить эти учреждения событиями. Потому и пришла эта идея, во многом рифмующаяся с советскими традициями, когда при каждом ДК работал еще и свой театр, в котором преподавали профессиональные актеры, о чем напомнил главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев:

— В 70-80-е годы практика была широко распространена. Театры ездили по ДК. Я помню, что в советские времена мы ежедневно играли спектакли в домах культуры. В 90-е все ДК закрылись, их разрушили, в них появились базары — в ДК химиков, к примеру, был базар. Это радостная новость, что наши ДК возвращаются к жизни. 9 марта в ДК им. Саид-Галиева мы покажем новый спектакль «Хуш, авылым!». Дальше у нас — Отары, Вознесенское, Константиновка, Красная Горка. Это конкретные площадки, с которыми уже есть договоры.

Как отметил Бикчантаев, подобные гастроли — еще и способ привлечь дополнительное внимание зрителей к театрам: сначала они сходят на их спектакль в родном поселке, а потом приедут на улицу Татарстан.

— Не во всех поселковых ДК можно показать масштабные театральные постановки, — уточнил Абзалов, при этом указав, что цены на спектакли будут держаться нижней планки: это 300—500 рублей. С Роспотребнадзором республики есть договоренность, что постепенно наполняемость этих площадок будет доведена до 70 процентов.

Как отметил Бикчантаев, подобные гастроли — еще и способ привлечь дополнительное внимание зрителей к театрам. Фото tatar-inform.ru

О гастролях можно будет узнавать в социальных сетях по хештегам #казанскиегастроли, #казангастрольләре. Также планируется размещать видео с артистами, информацию о встречах, автограф-сессиях. Как подчеркнул Абзалов, приезд профессионального театра должен стать импульсом для любительских трупп. Так что проект в первую очередь социальный.

Хотя для некоторых театров, типа Кариевского, эффект может быть и экономический, хотя бы потому, что один ДК им. Ленина в два раза больше, чем их собственный зал. С другой стороны, в списке — КЦ в поселке Залесном, всего на 150 человек. На данный момент коллективы организуют гастроли на бюджетные средства, работая с площадками по договору, либо с совместной реализацией билетов, либо в формате совместного проведения мероприятия.



«Мы объявляем войну — в хорошем смысле — торговым центрам»

Что касается репертуара, то в каждом случае театр будет подбирать материал, который, во-первых, можно будет без особых потерь представить на конкретных площадках, а во-вторых, впишется в концепцию Года родных языков.

— ДК им. Саид-Галиева — древняя площадка, — объяснил Бикчантаев. — Там есть поворотный круг. Туда мы даже можем привезти «Голубую шаль». Но мы хотим, чтобы на «Шаль» приезжали к нам.

В ДК им. Ленина, указал Бикчантаев, нельзя внести крупногабаритную декорацию. Абзалов уточнил, что при ремонте домов культуры такие вопросы учитывались, скажем, при работе в ДК «Сайдаш» Камаловский консультировал строителей. Однако все вопросы решить не удалось.

Дамир Натфуллин напомнил, что ансамбль песни и танца из 120 человек недавно провел серию концертов в Кукморском районе. Фото tatar-inform.ru

Планируется, по словам Абзалова, что к проекту примкнут новые коллективы — это оркестр La Primavera, Центр Софии Губайдулиной. Отметим, что коллективу Рустема Абязова будет достаточно легко вписаться в программу — к примеру, несколько лет назад оркестр успешно ездил по селам с программой «Мелодии из мобильника». Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин напомнил, что ансамбль песни и танца из 120 человек недавно провел серию концертов в Кукморском районе: «Это довольно успешный эксперимент. Приспособиться можно к любой сфере».

— Мы объявляем войну — в хорошем смысле — торговым центрам, — заключил Натфуллин, указав, что в выходные дни ТЦ посещают до 20—30 тысяч человек. Другого выхода у работников культуры, кроме хождения в народ, нет.

Отметим, что в списке пока нет Государственного симфонического оркестра РТ и театра оперы и балета. Связано это с тем, что, во-первых, проект сначала был рассчитан для неказанских театров. Для них, как известно, гастрольная жизнь — основной источник существования, так как в любом крупном городе Татарстана число зрителей лимитировано, что уж говорить о райцентрах. Потом к «гастролям» присоединились и остальные гостеатры. Вторая причина отсутствия классики — несоразмерность условий, которые необходимы для приезда симфонической постановки.

