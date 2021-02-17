Чистопольских пивоваров упрекнули в отсутствии очистных сооружений

Межрегиональное управление Росприроднадзора выявило нарушения на 182 млн рублей, но особо ополчилось на пивной завод в Чистополе

Фото: Максим Платонов

Основные экологические проблемы Татарстана связаны с загрязнением водных ресурсов, и прежде всего несанкционированными сбросами неочищенных сточных вод в Волгу и Каму. Такие выводы прозвучали вчера в отчетном докладе и.о. руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Лилии Гайнутдиновой на итоговой коллегии. Грязные сбросы систематически фиксируют у Чистопольского пивоваренного завода (название не прозвучало, но, вероятно, имеется в виду «Белый кремль»), который не успел достроить очистные сооружения, указала она. Впрочем, решительных действий против загрязнителей пока не предпринимают — надзорная служба в ожидании назначения нового главы после неожиданной отставки 63-летнего Фарита Хайрутдинова.

Кадровая рокировка еще впереди?

Отчетная коллегия Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, контролирующего окружающую среду в трех субъектах России, проходила в условиях переходного периода власти в руководстве.



После реформирования структуры надзорной службы 2 года назад Волжско-Камское управление оказалось единственным, где сохранилась «старая команда» во главе с бессменным руководителем татарстанского управления Фаритом Хайрутдиновым. Вчера он лично приехал на заседание отчетной коллегии Росприроднадзора и занял место в одном из последних рядов в камерном зале Минкульта Татарстана, где и проходила встреча. За полчаса до начала он тепло поздоровался с коллегами, а потом о чем-то долго разговаривал с гендиректором Ассоциации промышленных предприятий и предпринимателей РТ Алексеем Пахомовым. Как выяснилось, еще в сентябре прошлого года 63-летний Фарит Хайрутдинов оставил пост руководителя управления после почти 20 лет безупречной службы по надзору за состоянием окружающей среды. Официального сообщения о его отставке не публиковали. По некоторым данным, он ушел в татарстанскую бизнес-структуру и присутствовал на коллегии уже в новом статусе.

На этот раз с отчетным докладом о работе межрегионального управления в 2020 году выступила 63-летняя Лилия Гайнутдинова. В повестке она значилась как и.о. руководителя управления. Фото: Ринат Назметдинов

На этот раз с отчетным докладом о работе межрегионального управления в 2020 году выступила его бессменный заместитель — 63-летняя Лилия Гайнутдинова. В повестке она значилась как и.о. руководителя управления, хотя на официальном сайте Росприроднадзора такой приставки к ее должности не значится. Как пояснили в пресс-службе, Гайнутдинова была назначена в качестве исполняющего обязанности руководителя управления в октябре прошлого года после ухода Фарита Хайрутдинова.

Ожидается, что вскоре будет назначен полноправный руководитель Волжско-Камского межрегионального управления, но кто им станет, держат в секрете. Ранее утверждалось, что на этот пост претендует замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров, которому приписывают тесные связи с силовыми структурами. Комментировать вероятность его назначения в Росприроднадзоре РФ не стали. Тем не менее на отчетную коллегию приехал не министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, а его заместитель Фаяз Шакиров. Кроме того, на коллегию съехались и представители правоохранительных органов.

В едином электронном поле

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора ведет федеральный экологический надзор за более чем 6 тыс. объектов в трех субъектах России — Татарстане, Чувашии, Марий Эл. Среди них 14 объектов чрезвычайно высокого риска, которые проверяются ежегодно.

Лилия Гайнутдинова напомнила, что в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции были приостановлены плановые проверки природопользователей на три месяца — с марта по май. Однако с введением регуляторной гильотины ведомство перешло на дистанционный контроль с применением аудио- и видеофиксации, а разрешительные документы продлевались автоматически. По ее словам, в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого риска проверки проводились без выезда на объект: всем предприятиям открыли личные кабинеты, и обмен информацией проходил в едином электронном поле.

Значительную часть экологических нарушений Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило в сфере использования водных ресурсов. Фото: Максим Платонов

Значительную часть экологических нарушений Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило в сфере использования водных ресурсов, тогда как ухудшение качества атмосферного воздуха и остальные проблемы носят частный характер, следовало из доклада и.о. руководителя. По ее словам, основной бич — несанкционированные сбросы сточных вод в реки Волгу и Каму: «Проверки показывают регулярное превышение установленных нормативов сброса сточных вод. Среди причин высокого содержания загрязняющих веществ в сточных водах есть и объективные», — отметила она.

Пивные отходы нельзя сливать

Особый акцент был сделан на пивоваренном заводе в Чистополе, который сбрасывает неочищенные стоки. Гайнутдинова отметила, что пивзавод не достроил свои локальные очистные сооружения и сбрасывает производственные стоки в сети «Чистополь-Водоканала».



— Многочисленные жалобы на работу очистных сооружений АО «Чистополь-Водоконал» были связаны с деятельностью Чистопольского пивного завода, который не успел достроить очистные сооружения и сбрасывает неочищенные промышленные сточные воды в сети «Водоканала». Это не освобождает предприятие от ответственности за качество сбросов в водный объект, — отметила Гайнутдинова.



Правда, почему-то не уточнила юридическое название компании-загрязнителя. Скорее всего, речь идет о пивоваренном заводе «Белый кремль» (входит в «Татспиртпром»), так как второго пивного завода в Чистополе нет. Гайнутдинова ничего не сказала и о мерах воздействия на нарушителя.



Всего за 2020 год Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выписало природопользователям штрафы на 142 млн рублей за незаконное пользование водными ресурсами. В прошлом году было проведено 780 проверок, по итогам которых выявлены нарушения на 182 млн рублей. Вместе с тем с прошлого года в 18 раз выросли ставки платы за пользование водными ресурсами — с 46,3 тыс. рублей до 533,3 тыс. рублей.

Особый акцент был сделан на пивоваренном заводе в Чистополе, который сбрасывает неочищенные стоки. Фото: Максим Платонов

Воздух стал чище

Отдельное внимание было уделено состоянию атмосферного воздуха. Гайнутдинова похвалилась, что в 2020 году жалоб населения на неприятный запах практически не было.



— Юго-восток республики — сердце нефтяной отрасли, Нижнекамск — центр нефтехимии, — отметила спикер. — Понимание проблемы имеется как у надзорных ведомств, так и у природопользователей. Достаточно много мероприятий реализовано ПАО «Нижнекамскнефтехим». Реконструкция очистных сооружений, ввод нового коллектора — эти мероприятия позволили снизить количество выбросов в атмосферу.

И.о. руководителя управления попросила правительство Татарстана решить вопрос с оснащением необходимым оборудованием отдела лаборатории ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений), созданного в прошлом году.

Недропользователи не всегда дают правдивые сведения

На втором месте после сбросов в воду по количеству нарушений — недра. Лилия Гайнутдинова напомнила, что управление контролирует деятельность 194 недропользователей, осуществляющих деятельность на 577 лицензионных участках. В 2020 году проверено выполнение условий 27 лицензий на пользование недрами, сумма наложенных штрафов составила более 10 млн рублей.



— В центральный аппарат Росприроднадзора направлено шесть дел для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении права пользования недрами. В этом году работа проводится по 34 участкам недр, рассматривается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности, — перечислила она, не называя нарушителей.

В ходе проверок нефтедобывающих компаний выявляют нарушения лицензионных условий и требований технических проектов на разработку месторождений. Имеются случаи эксплуатации скважин и нефтяных месторождений без проектного документа на обустройство, а также эксплуатация скважин без разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, обозначила она нарушения. По ее словам, было установлено восемь фактов безлицензионного пользования недрами или добычи пресных подземных вод. Виновные привлечены к административной ответственности, материалы проверок направлены в правоохранительные органы.

По мнению Рустама Нигматуллина, в регионе остро стоит проблема рационального использования земельных ресурсов в части незаконных разработок карьеров

В заключительном слове первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин отметил, что в этом году по-прежнему приоритетным остается соблюдение баланса между вопросами охраны природы и развития экономики. По его мнению, в регионе остро стоит проблема рационального использования земельных ресурсов в части незаконных разработок карьеров. Он поручил муниципальным властям взять вопрос на контроль.



— Также недопустимо несанкционированное размещение отходов, а выявленные свалки необходимо ликвидировать совместно с региональными операторами по обращению с ТКО, — указал Рустам Нигматуллин.



Говоря об ущербе в 182 млн рублей, он попросил Росприроднадзор проконтролировать возмещение причиненного вреда. «Предприятия, допустившие такие нарушения, должны быть привлечены к ответственности. Крайне важно в дальнейшем не допускать такие нарушения. Самая главная задача — не наказание нарушителей, а предотвращение правонарушений», — подчеркнул он.