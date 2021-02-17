От поединков до благотворительности: Федерация бокса Республики Татарстан и ее грани

Фото: пресс-служба Федерации бокса РТ

Чемпионские титулы и реформы в школьном образовании, приезд мировых звезд в Татарстан и онлайн-флешмобы, масштабные строительства и локальная поддержка… Казалось бы, что может связывать эти слова и сочетания? А то, что это лишь часть реальных достижений Федерации бокса Республики Татарстан в сложный для всех пандемийный год.

Масштабный и активный 2020-й

«2020 год был очень интересным… — говорит руководитель Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев. — Да, сложным, но интересным! И несмотря на то, что в его середине мы сместили акценты с громких массовых мероприятий на более спокойные, организационные, все же похвастаться есть чем, причем и до изоляционного затишья, и в период его активности, и после…»

Безусловно, одним из самых ярких боксерских событий 2020-го стал Кубок Казанского Кремля, прошедший в столице нашей республике в марте месяце. Гостями и участниками мероприятия стали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев (ранее возглавлявший Федерацию бокса России), министр спорта РТ Владимир Леонов, а также специальный гость турнира — звезда мирового бокса и сцены Рой Джонс-младший. Он же провел и мастер-класс в рамках этого ивента, в котором приняло участие более 200 боксеров со всей республики.

На рабочих встречах с высокопоставленными гостями Кубка Казанского Кремля с подачи Сергея Игнатьева обсуждались и стратегические вопросы развития бокса в республике и России. Многие из них в скором времени из фазы планирования перешли в фазу активной реализации.

На рабочих встречах с высокопоставленными гостями Кубка Казанского Кремля с подачи Сергея Игнатьева обсуждались и стратегические вопросы развития бокса в республике и России

Итогом мартовского события стала победа воспитанника Альметьевской школы бокса Виталия Петрякова. В дебютном профессиональном бою он сумел одержать уверенную победу над Джастисом Адди из Республики Ганы Западной Африки и стать обладателем чемпионского пояса IBA International.

Не менее значимы и достижения боксеров Федерации бокса Татарстана на чемпионате России — 2020. Впервые за последние 20 лет сразу трое татарстанских боксеров, Анна Галимова, Эмир Басиров и Игорь Царегородцев, удостоились призовых мест.

Впервые за последние 20 лет сразу трое татарстанских боксеров, Анна Галимова, Эмир Басиров и Игорь Царегородцев, удостоились призовых мест

Кроме чемпионата России, сборная Татарстана по боксу успешно выступила на чемпионате Приволжского федерального округа. В личном зачете чемпионами стали Ренат Хайруллин, Руслан Ярмухаметов и Эдуард Авджян. Также в медальной копилке Татарстана — два серебра и пять бронзовых медалей. По итогам турнира сборная республики взяла второе общекомандное место.

До и после действия жестких ограничений в Татарстане прошли десятки открытых республиканских и межрегиональных соревнований различного уровня. На турнире класса «А» на призы чемпиона мира Айрата Хаматова среди юниоров 17—18 лет Айшат Басиров выполнил норматив МС России.

Боксеры Сергей Сергеев и Азамат Галиев в составе сборной Татарстана привезли первое и второе место VII Всероссийской летней Универсиады — 2020, а в составе команды ПФО казанец Игорь Царегородцев стал первым на Кубке России.

Лучшие спортсмены республики и тренеры по итогам года получили денежные вознаграждения — от пяти до 275 тысяч рублей. Не оставили без внимания и ветеранов бокса. Общая материальная помощь, оказанная федерацией и лично ее руководителем, составила порядка 1 млн рублей.

Несмотря на пандемию, в этом сезоне Казань приняла несколько вечеров профессионального бокса. В августе на «Шоу Столото. Вечер бокса WBC», перенесенного из Сочи, уже упомянутый выше Виталий Петряков одержал победу в рейтинговом поединке над Вазиром Тамаяном.

В сентябре вечера профессионального бокса AllChampions — Kazan 2020 прогремели боями за титулы IBF Intercontinental, IBF Europe и WBC Asia. А в декабре состоялся ивент KazanFightNight, на котором Виталий Петряков в титульном поединке одержал победу над украинским боксером Владимиром Гордиенко и стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC YOUTH.

Время для созидания

Начиная со второго квартала года планы работы Федерации бокса РТ, как и многих других организаций, претерпели некоторые изменения. Но приостановка турниров и массовых мероприятий стала толчком для концентрации работы над другими масштабными проектами, как, например, «Бокс — в школу».

Образовательное ноу-хау, инициированное руководителем Федерации бокса РТ Сергеем Игнатьевым, берет начало еще в 2019 году, благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. С начала учебного года оно продолжило развитие и на сегодняшний день внедрено в 10 муниципальных районах республики с дальнейшим поэтапным оснащением оборудованием и инвентарем. Программа проекта согласована с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством спорта Республики Татарстан и Федерацией бокса России. Она прошла экспертизу при ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» и получила рекомендации для использования в образовательных учреждениях.

«Бокс — в школу» послужит отличным подспорьем для увеличения числа занимающихся, наращивания спортивных достижений и в целом для приобщения к физической культуре и заботе о здоровье молодежи», — считает разработчик и куратор проекта Сергей Игнатьев. Нужно отметить и тот факт, что этой идеей заинтересовались и за пределами нашей республики. В течение ушедшего года именно в рамках ее масштабирования был проведен ряд встреч и командировок по регионам России.

«В самый острый период пандемии мы смогли пересмотреть и модернизировать многие организационные моменты, а также потрудиться там, где наше участие было актуальным и важным в моменте», — вспоминает Сергей Михайлович.

Во время коронавирусных ограничений боксеры татарстанской федерации во главе с руководителем принимали активное участие в благотворительной акции Федерации бокса России «Бокс помогает» по обеспечению нуждающихся масками и антисептиками, продуктовыми наборами и предметами первой необходимости. Сотни литров антисептиков и тысячи масок для жителей республики были розданы боксерами.

Также в этот период Федерация бокса РТ приняла участие во Всероссийском онлайн-флешмобе «Боксируй везде», который был признан одним из лучших в России.

Видеоролики наших спортсменов транслировались и на канале «Матч ТВ» в рамках проведения Дня бокса. Тренировки боксеров на фоне архитектурных достопримечательностей Татарстана: Спасской башни Казанского кремля, Дворца земледельцев и Центра семьи «Казан» смогли увидеть зрители со всей России. В медийном пространстве творчество татарстанцев собрало около 6 млн просмотров и заняло лидирующую позицию среди регионов России. Кроме того спортсмены-юниоры Рамир Кусабкулов и Ранис Замалетдинов в прямом эфире телеканала провели показательный бой в Елабуге, несмотря на то, что далеко не все регионы России, из-за «коронавирусных» ограничений смогли организовать показательные поединки.

Всего в эфире программы Федерации бокса России транслировались пять региональных поединков. Татарстанский бой по счету был вторым, и комментировал его чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Не переставали открываться и обновляться в этот тяжелый год и залы бокса. Впервые в истории татарстанского бокса началось строительство Центра прогресса бокса в Нижнекамске и возобновилось проектирование в Альметьевске. Строительство Центра прогресса бокса планируется и в Казани.

За ушедшие два года боксерским инвентарем оборудовано 29 школ и клубов бокса в Республике Татарстан. И в 2020 году открыто шесть новых боксерских залов.

За ушедшие два года боксерским инвентарем оборудовано 29 школ и клубов бокса в Республике Татарстан. И в 2020 году открыто шесть новых боксерских залов

Работа в федерации велась целый год без остановки — одни события сменялись другими. Так, в декабре в Альметьевске состоялся XII Республиканский турнир по боксу «Кубок Шифа» с участием в качестве почетных гостей главы Альметьевского муниципального района Тимура Нагуманова и депутата Государственной думы Николая Валуева. В рамках этого турнира была организована встреча с учащимися Лицея №21 и студентами Альметьевского колледжа физической культуры.

Такая активность снискала для Федерации бокса Татарстана определенное признание и награду. Организация стала победителем в специальной номинации «Прогресс года» премии «Спортсмен года» при поддержке Министерства спорта РТ. А на расширенном итоговом заседании коллегии Министерства спорта РТ, прошедшего при участии министра спорта РФ Олега Матыцина и премьер-министра РТ Алексея Песошина, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие спикеры в своих выступлениях отметили рост и активное развитие бокса в Республике Татарстан. В заключительной части заседания премьер-министр Татарстана заверил, что активным федерациям республики будет оказана поддержка.

«Такая высокая оценка и доверие со стороны правительства — это не просто показатель того, что мы движемся в правильном направлении, но и определенного рода мотивация для поднятия планки еще выше, — отмечает Сергей Михайлович. — Что ж, цели есть, планы выстроены, команда готова, а это значит, мы идем дальше — покорять новые вершины!»

1 / 10

















