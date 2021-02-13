Айгуль Михневич: «Я являюсь одним из лидеров маленькой татарской диаспоры на Кипре»

Как не заскучать под кипрским солнцем и пытаться насадить в окружении культуру

Перед вами очередная колонка, которую написала для «Реального времени» Айгуль Михневич — уроженка Челнов, жена белорусского предпринимателя Ивана Михневича (основателя компании-разработчика игры Workd of Tanks). Какое развлечение для себя нашла под кипрским солнцем скучающая супруга миллиардера, как опасны поэтические вечера в светском кругу и какими способами можно поднять качество потребляемой на острове духовной пищи — в этом тексте.

С кем поговорить о культуре?

Лет 5 назад на Кипр приезжали мои подруги из Минска. Решила познакомить их со своим новым кругом общения. Нас было чуть больше 10 женщин за столом.

Вдруг я вспомнила о недавно прочитанной книге. Попыталась рассказать о ней. Девушки молча послушали пару минут и вернулись к разговорам о детях, салонах красоты и прочем в том же духе. Через некоторое время я попыталась завести разговор о живописи. Реакция была та же.

Пару месяцев спустя после этого застолья меня пригласили выступить с коротким докладом по творчеству Баха в музыкальной школе, в которую ходила моя старшая дочь. Кое-как подготовилась, выступила, послушала другие доклады и … мне ужасно понравилось! Захотелось создать клуб, который собирался бы хотя бы раз в месяц, чтобы поговорить о культуре. Подруги покивали, сказали что-то вроде: да, можно было бы сделать такое... и на этом тема заглохла.

А еще через полгода я решила организовать выставку своих вышитых картин в Российском центре науки и культуры в Никосии. Пошла к руководству договариваться об аренде помещения. Встретила знакомую, которой был назначен прием до меня. Она шепнула несколько слов директору, рассказав о моем муже и порекомендовав более внимательно отнестись ко мне.

Алина Федоровна прислушалась к совету моей знакомой. Мы очень мило пообщались.

— А может быть, у вас есть какие-то идеи о том, как мы могли бы с вами сотрудничать? — спросила она.

Я рассказала о своем желании создать интеллектуальный клуб.

— Прекрасно! Давайте организуем его при РЦНК!

«Светский» — от «свет знаний»

В общем, она меня поддержала. Через пару дней я пришла оплачивать аренду залов для выставки, а заодно встретилась с директором.

— Айгуль, клубу нужно название, — сказала она, пока мы сидели в кабинете секретаря.

Стали втроем перебирать варианты.

— А что если назвать его «Светский» от слова «свет» как «свет знаний»? — спросила я.

— Хорошее название. Через пару недель к нам приедет поэтесса из Москвы. Вы можете провести это мероприятие.

Признаюсь, до того момента я никогда не встречала профессиональных живых поэтов. Восприняла это предложение с большим энтузиазмом.

13 декабря 2016 года в библиотеке Российского центра науки и культуры в Никосии состоялось первое заседание Светского клуба. И эта дата является днем его рождения. Были 2 поэтессы, которые по полчаса экзальтированно читали стихи маленькой группе гостей из двух-трех человек.

Это было самое скучное мероприятие из всех, которые числятся на счету моего клуба. Тогда я сделала для себя определенные выводы, которые помогли в дальнейшем избегать ошибок, связанных с поэзией и авторами. Через некоторое время на Кипр приехала еще одна небольшая группа поэтов. Но никто не захотел их слушать. Я была единственная, кто пришел на это собрание. И вместо того, чтобы наслаждаться творчеством, я увезла всю компанию в свой любимый ресторан, где мы чудесно провели время, закусывая приятные разговоры блюдами арабской кухни.

В стенах РЦНК было проведено еще несколько встреч Светского клуба.

4 года «окультуривания островитян»

А потом я стала пробовать другие форматы в других местах.

За 4 года жизни моего любимого детища было проведено очень много различных мероприятий на разных площадках.

Мы устраивали большие семейные кулинарно-интеллектуальные встречи, в ходе которых знакомились с кухней разных народов мира.

Проводили поэтические чтения с любителями поэзии. Организовывали эко-пикники, рассказывая о том, как можно уменьшить количество выбрасываемого мусора. В нашем арсенале множество поэтических игр, которые я покупала, а сейчас составляю сама.

В 2019 году мы провели первый татарский Сабантуй на Кипре, так как я являюсь одним из лидеров маленькой татарской диаспоры.

Я подарила огромное количество экологических подарков в ходе работы. У меня для них есть отдельное хранилище, которое пополняется по мере необходимости.

Я оборудовала маленькую студию звукозаписи у себя дома и вела передачу «Светский клуб» на Русском радио полтора года, пока оно не сменило владельца. Рассказывала о художниках, писателях, поэтах, архитектуре, истории и т.д.

После ухода с радио стала записывать сказки для детей. Их обрабатывает профессиональный звукорежиссер Константин Столяров, с которым я познакомилась, когда работала на радио. Получается очень здорово. Все это я делаю бесплатно.

И самое любимое в клубе — наши так называемые «Светские завтраки», формат проведения которых совершенствовался целых два года. К нам приходят разные деятели искусств, в том числе российские звезды эстрады, театра и кино.

Наш клуб открыт для всех. Любой желающий может прийти на Светский завтрак, заказать себе что-нибудь в кафе, что, впрочем, не обязательно. Некоторые приходят со своей бутылочкой воды, так как начинаем мы обычно в 10 утра, когда все уже позавтракали.

Я очень благодарна владельцам кафе и ресторанов, где мы встречаемся, так как они не выставляют нам никаких требований по минимальному заказу. И даже открывают свои заведения пораньше, заранее подготовив для нас столы.

Встречи проходят в самой дружеской атмосфере, насыщенно и интересно. Мы говорим о культуре во всех ее проявлениях. Иногда у нас выступают музыканты, художники приносят свои картины. Любой желающий может выступить с докладом в рамках основной концепции клуба.

Пандемия расширила границы клуба



Начинали мы с двух-трех человек несколько лет назад, а к марту прошлого года уже собиралось около 40 человек. Места едва хватает. Желающих участвовать становится все больше. А год назад мы были вынуждены уйти в онлайн по понятным причинам. Правда, меня давно просили начать онлайн-трансляции наших встреч, но я все никак не решалась на это. А тут пришлось…

И работы прибавилось. Вместо одной очной встречи раз в неделю мы проводим минимум 6 встреч в виртуальном пространстве. Я начала активно расширять границы клуба. И теперь к нам подключаются интересные люди из разных стран. Например, по пятницам ведет литературные встречи Анна Гланц-Маргулис, актриса из Израиля; по вторникам мы говорим о Пушкине с поэтом Александром Струниным из Москвы. Кроме того, мы устраиваем виртуальные прогулки по странам всего мира с людьми, которые там живут, играем в игры, говорим о кино и т.д. Скучать нам просто некогда.

На данный момент планы у меня самые наполеоновские. Начала писать книгу, которую надеюсь опубликовать в течение ближайшего года. Я постоянно учусь, что-то читаю, смотрю, слушаю, общаюсь с людьми. Это дает большой заряд энергии и пространство для возникновения новых идей, которые позволяют улучшить качество жизни.

Человек есть то, что он ест. А еще человек есть то, что он смотрит, читает, поглощает с помощью зрения и слуха. Информация — это та же пища. И чем более качественную духовную пищу мы потребляем, тем вы выше уровень нашей ментальной жизни.



