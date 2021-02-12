День в истории: запуск «Аммония», рождение Байконура и первое применение пенициллина

Чем знаменательна дата 12 февраля

12 февраля 1955 года в СССР приняли решение о создании Байконура, а спустя всего шесть лет в этот же день наша страна первой в истории запустила автоматическую межпланетную станцию (АМС) к планете Венера. В тот же день на свет появились автор теории эволюции Чарльз Дарвин, 16-й президент США Авраам Линкольн и основатель компании Renault Луи Рено, а скончались — немецкий философ Иммануил Кант и великий русский математик, «Коперник от геометрии» и ректор Казанского университета Николай Лобачевский. Кроме того, 12 февраля 1941 года мировая медицина совершила огромный рывок в развитии, впервые применив пенициллин — антибиотик, который впоследствии спас миллионы жизней. Чем еще знаменательна сегодняшняя дата — в обзоре «Реального времени».

Запуск «Аммония», 2-й очереди КАМАЗа и память о Лобачевском

12 февраля — день рождения сразу нескольких видных деятелей среди наших земляков. В этот день в 1947 году на свет появился вице-президент Академии наук РТ, научный руководитель Института истории им Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов — ученый, чьи исследования «Реальное время» регулярно публикует, и наша редакция рада его поздравить.



Фото: Максим Платонов

Также сегодня празднует день рождения литературовед и литературный критик, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Татарстана Флюн Мусин (1939 г.р.). В этот же день в деревне Паново Лаишевского уезда родился Иван Габишев (Габышев, 1888—1918), революционер, один из 26 бакинских комиссаров. В молодости он работал на мыловаренном заводе братьев Крестовниковых, учился в Казанском университете.

Кроме того, 12 февраля в Казани вспоминают ученого мировой величины. В 1856 году скончался российский математик Николай Иванович Лобачевский, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии». В течение 40 лет ученый преподавал в Императорском Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. По выражению другого ректора вуза, историка Николая Загоскина, Лобачевский был «великим строителем» Казанского университета. Лобачевского отпевали 14 февраля в Крестовоздвиженской церкви при университете, а похоронили на Арском кладбище.

Фото: unn.ru

В этот день в 1981 году КАМАЗ в Набережных Челнах запустил вторую очередь производства. Мощности завода были доведены до 150 тыс. грузовиков в год. В начале 1970-х КАМАЗ был объявлен ударной комсомольской стройкой. За 1970—1981 годы было освоено капитальных вложений на сумму 4,2 млрд рублей (в том числе на строительно-монтажные работы — 1,8 млрд рублей) и введено основных производственных фондов на сумму 3,9 млрд руб. (что равно их стоимости на ЗИЛе, ГАЗе, ВАЗе, вместе взятых). В настоящее время КАМАЗ — производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года, выпускает также автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые миниэлектростанции и комплектующие. Входит в состав госкорпорации «Ростех».

В 2016 году в Менделеевском районе Татарстана запустили завод «Аммоний». В запуске по видеосвязи из Набережных Челнов приняли участие президент России Владимир Путин и глава республики Рустам Минниханов. История предприятия берет начало с 1983 года с «Новоменделеевского химического завода», где в 1989 году стартовало производство аммиачной селитры. В 2010 году руководители страны подписали контракт между ОАО «Аммоний» и консорциумом зарубежных компаний. Сегодня предприятие производит высококачественные минудобрения и химическую продукцию, осваивает европейский рынок.

Свод законов России, «водка» от Менделеева и создание Байконура

В этот день родились русский философ, писательница, общественный деятель Елена Рерих (1879 —1955) и одна из величайших балерин XX века Анна Павлова (1881—1931).

12 февраля 1833 года опубликован Свод законов Российской империи. Российское законодательство начала XIX века было крайне запущенным — во многом из-за наследия Петра I. Пытаясь преобразовать Россию на европейский лад, император составил сотни указов и уставов, почти всегда заимствованных из западноевропейских законов. Однако свести разобщенный материал в единую систему законодательства никому не удавалось. За масштабную кодификацию многочисленных указов и законов впервые взялся государственный деятель, законотворец Михаил Сперанский. Эта трудная работа была начата в 1826 году и доведена до конца в 1833 году под наблюдением Николая I. 12 февраля 1833 года император опубликовал манифест об издании Свода законов Российской империи. В него вошли все законы — начиная с Соборного уложения Алексея Михайловича 1649 года, в котором были скорректированы прежние указы.

Фото: pcpi-plechanova.blogs.donlib.ru

12 февраля 1864 года открыли Московский зоопарк. Его создало Императорское русское общество акклиматизации животных и растений. История создания зоопарка связана с именами профессоров Московского университета Карла Рулье, Анатолия Богданова и Сергея Усова. Местность, где теперь находится Старая территория зоопарка, называлась «Пресненские пруды», там протекала довольно широкая река Пресня. К открытию зоосада в нем содержалось 134 экземпляра домашних животных, 153 экземпляра диких зверей и птиц и семь экземпляров пресмыкающихся. Лучше всего была представлена российская фауна: медведи, волки, лисицы, барсуки, хорьки, куницы, зайцы, белки, ежи, олени, соколы, ястребы. Создатели сада хотели показать зрителям в первую очередь родную природу. Были в экспозиции и экзотические животные — два льва, ягуар, два тигра, леопард, носорог, аллигатор. Здесь велась работа по акклиматизации зарубежных породистых животных для улучшения отечественных пород, постоянно проводились выставки домашних животных, на которых российские хозяева знакомились с передовым мировым опытом, приобретали породистых животных.

Фото: wikipedia.org

В 1865 году Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Многие уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки. Вопреки существующему мифу, это соотношение, как и сама водка, было изобретено до 1865 года. Никаких рецептов у ученого не было, это всего лишь рекламный трюк. В действительности про водку в диссертации нет ни слова, она посвящена свойствам смесей спирта и воды, но в области высоких концентраций спирта — от 70 градусов. В своей работе Менделеев установил пропорции для наилучшего сжатия соединения — весовое соотношение водки и воды, при которых происходит предельное уменьшение объема смешиваемых жидкостей. Это раствор с концентрацией спирта около 46% по весу.

В 1947 году в Приморском крае упал Сихотэ-Алининский метеорит весом 70 тонн. Войдя в земную атмосферу, он раздробился на тысячи частей и выпал железным дождем на площади 3 кв. км. Падение сопровождалось ярким болидом, наблюдавшимся в Хабаровском и Приморском краях РСФСР, в радиусе до 400 км. На пути движения болида образовался пылевой след, который был виден в течение нескольких часов. После исчезновения болида раздались удары, грохот и гул, местами ощущалось сотрясение грунта и построек. Метеорит досконально исследован. О нем написано по крайней мере три монографии и сотни научных статей.

Фрагмент Сихотэ-Алинского метеорита в Калужском планетарии. Фото: wikipedia.org

В 1955 году принято Постановление Совета Министров СССР №292—181 о создании полигона, который с самого начала предназначался для испытания боевых ракет и для исследований в области космической техники. Местом строительства был выбран значительный участок полупустыни в Казахстане. Район в первой половине 1955 года имел условное наименование «Тайга» или просто «экспериментальный диапазон». А весной 1957 года специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, и уже 15 мая был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в конструкторском бюро Сергея Королева. С 1961 года полигон известен как космодром Байконур. В настоящее время Байконур передан России в аренду. В год с его стартовых комплексов осуществляется около 20 пусков ракет космического назначения.

12 февраля этого года исполняется 60 лет с того дня, как СССР запустил в сторону Венеры автоматическую межпланетную станцию «Венера-1». В 1961 году Советский Союз первым в истории произвел запуск автоматической межпланетной станции (АМС) к планете Венера, подтвердив таким образом статус главной космической сверхдержавы. На пути к цели «Венера-1» провела несколько важных исследований космического пространства. Было подтверждено наличие плазмы солнечного ветра, а также получены данные о его параметрах в окрестностях Земли и на расстоянии 1,9 млн км от нее. Также впервые для передачи телеметрической информации применялась параболическая антенна. «Венера-1» в последний раз вышла на связь 19 февраля 1961 года. По мнению советских специалистов, станция могла быть потеряна из-за неисправности датчика направления на Солнце, который был поврежден в результате перегрева, сразу после выхода станции на межпланетную траекторию. Несмотря на эту неудачу, полученные от «Венеры-1» данные позволили избежать многих ошибок при исследовании этой планеты в дальнейшем.

Фото: wikipedia.org

В 1974 году арестовали писателя Александра Солженицына, которого обвинили в измене Родине и лишили советского гражданства. 13 февраля его выслали из СССР (доставили в ФРГ на самолете). 14 февраля 1974 года был издан приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А. И.». Архив и военные награды писателя помог тайно вывезти за рубеж помощник военного атташе США Вильям Одом.

Первый антибиотик, авторучка, автогонки и «No comment» от Черчилля

С 2002 года ООН ввела День Красной Руки — Международный день против использования детей-солдат. Таким образом организация призывает прекратить практику использования в боевых действиях детей.

В этот день скончался Иммануил Кант (1724—1804), немецкий философ. Кроме того, 12 февраля родились английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма) Чарльз Дарвин (1809—1882), 16-й президент США (1861—1865) Авраам Линкольн (1809—1865), французский промышленник, один из основателей компании Renault Луи Рено (1877—1944).

12 февраля 1884 года Л. Е. Уотерман, нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, запатентовал капиллярную систему для авторучки, а в 1898 году разбился, находясь в автомобиле, Генри Линдфильд — первая в мире жертва автокатастрофы. Также 12 февраля 1946 года Уинстон Черчилль впервые употребил выражение «No comment» («Никаких комментариев»), ставшее ныне излюбленной фразой политиков.

Уинстон Черчилль. Фото: wikimedia.org

В 1908 году в Нью-Йорке на площади Таймс-сквер был дан старт первым автогонкам вокруг земного шара. Шесть автомобилей доехали сначала до Сан-Франциско, потом морем переправились в Японию, откуда опять же морем прибыли в Россию. Трасса гонки пролегала по Сибири, затем через всю Европу. Победитель немец Джордж Шустер финишировал в Париже 26 июля, проведя за рулем 88 дней.

В 1941 году впервые в терапии успешно применили пенициллин для излечения пациента. Первый антибиотик, спасший впоследствии миллионы жизней, почти случайно открыл британский бактериолог Александр Флеминг, не слишком тщательно следивший за чистотой в своей лаборатории.

В 1950 году 23 европейские теле- и радиокомпании средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки (графство Девон, Великобритания) создали крупнейший Европейский вещательный союз. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни «Евровидение», а также одноименных детского и танцевального конкурсов.

Фото: focus.ua

А еще 12 февраля наступает китайский Новый год, по китайскому календарю — это Год Быка. Жители КНР будут праздновать почти по-русски — с размахом и долго: официальные выходные в стране — с 11 по 17 февраля. Впрочем, праздничные гуляния будут еще дольше — 16 дней. В этом году новогодние торжества в Китае продлятся аккурат до Праздника фонарей — 26 февраля.

