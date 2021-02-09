«Было важно услышать российский гимн, выиграть под российским флагом и на татарстанском грузовике»

Экипаж «КАМАЗ-мастер» — о сложностях последнего «Дакара», важности поднять флаг и съемках нового сериала

Через месяц после очередного, уже восемнадцатого выигранного «Дакара» в Саудовской Аравии экипаж «КАМАЗ-мастер» прибыл в Казань, чтобы рассказать обо всех сложностях, с которыми пришлось столкнуться на коварной трассе Аравийского полуострова. Занявшие весь пьедестал Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Айрат Мардеев, а также руководитель команды Владимир Чагин рассказали, как важно услышать гимн России и поднять триколор именно в непростые времена для российского спорта, а также поделились историями со съемочной площадки нового сериала «Мастер» и деталями эпизода столкновения с вертолетом. Эти и другие подробности с брифинга челнинцев-триумфаторов — в материале «Реального времени».

Трасса в Саудовской Аравии — самая сложная за 30-летнюю историю участия «КАМАЗ-мастера» в «Дакарах»

Буквально с ходу и в один голос все пилоты татарстанской команды заявили, что такой сложной трассы, как в Саудовской Аравии, и такой плотной конкуренции еще не видели. И руководитель команды Владимир Чагин, и экипаж отметили коварный природный ландшафт, который не позволил финишировать доброй части спортсменов.

— Чем уникальна эта трасса — в первую очередь высокими, труднопроходимыми сыпучими дюнами, — взял слово Владимир Чагин. — Вся трасса очень каменистая, таких острых камней, как на Аравийском полуострове, мы не встречали нигде. И соответственно, проколы шин случались гораздо чаще, чем в Южной Америке или Африке. Быстро проехать и шины не проколоть — я называю это ювелирной работой. Финиш был 15 января в городе Джидде, и мы были неописуемо рады, что смогли дать повод на церемонии награждения звучать гимну России. Это было очень важно для нас в это непростое время, когда переплетаются политика и спорт. Нам было важно выиграть под российским флагом и на грузовике, который выпущен в Татарстане.



Победитель ралли Дмитрий Сотников рассказал, сколько конкурентов вообще не доехало до финиша. Цифры впечатляют — почти треть участников выбрасывали белый флаг посреди трассы. Из 286 автомобилей до финиша дошло всего 193. В заездах грузовиков лишь 29 машин из 44 стартовавших добрались до финиша, подвел итог Сотников.

Дмитрий Сотников рассказал, сколько конкурентов вообще не доехало до финиша

— Переезд «Дакара» из Южной Америки внес немало изменений. Кроме континента, поменялся и руководитель. Он модернизирует гонки и вносит новую «навигацию» — специальные цифровые устройства, которые посмотреть заранее было нельзя, так что все осваивалось с ходу.



Пилот Антон Шибалов, финишировавший вторым в общем зачете, акцентировал внимание не на природных трудностях, а на возросшей конкуренции. По его словам, с каждым годом бороться за пьедестал становится сложнее и сложнее.

— Основной особенностью «Дакара» этого года является жесткая борьба, — сказал Шибалов. — Многие средства массовой информации сравнивали [«Дакар»] с «Формулой 1». Были совсем маленькие разрывы. Все участники были настолько подготовлены, сильны — и техника, и экипажи. Минимальная протяженность участка — 230 км, максимальная — 530 км. И даже на таких участках соперники приходили с разницей в секунды.

О политической роли победы «КАМАЗ-мастера»

На протяжении всего месяца после победы на «Дакаре-2021» Владимир Чагин во всех своих интервью подчеркивал, что нынешняя победа особенно важна. Услышать гимн России и поднять российский флаг, когда они официально запрещены на крупнейших спортивных соревнованиях, — вот какой была главная задача российской команды.

Впрочем, о своей основной задаче, под которую собственно и создавался «КАМАЗ-мастер», — продвигать на рынок татарстанского производителя грузовиков, в команде тоже не забывают:

— Мы как заводская команда были созданы 30 с лишним лет назад, чтобы продвигать бренд «КАМАЗ», чтобы создавать ему рекламу по всему миру, продвигать нашу республику, отечественный автопром. И находясь на разных континентах, мы ощущаем с каждым годом все больший интерес к команде, к России, к Татарстану. Уже многим известно, что Казань — это столица спорта России, и мы гордимся, что свою лепту в это внесли. Гордимся тем, что про Татарстан, Казань, КАМАЗ очень много говорят, — добавил Чагин.

О своей основной задаче, под которую собственно и создавался «КАМАЗ-мастер», — продвигать на рынок татарстанского производителя грузовиков, в команде тоже не забывают

С недавних пор «КАМАЗ-мастер» реализует свою сувенирную продукцию на маркетплейсе eBay. За первый месяц с начала продаж на eBay было продано 55 сувениров на сумму более 200 тысяч рублей. После победы интерес иностранцев к продукции команды значительно возрос, отметил Чагин, отвечая на вопрос «Реального времени».

— После успешного выступления мы ощущаем увеличение продажи «сувенирки», и это радует. Мы понимаем, что в других странах — в США, Германии, Австралии — люди будут ходить с логотипом КАМАЗа. И eBay нам помог в этом, — сообщил Чагин.

— А насколько гоночный КАМАЗ является действительно камазовским продуктом? — уточнили журналисты.

— Как известно, мы находимся с заводом на одной территории, и между нами пешеходная галерея. Мы тесно связаны с конструкторами КАМАЗа. Делимся с ними, что появилось в мировом машиностроении, ведь нужно четко держать нос по ветру. Мы знаем, какая сейчас высокая конкуренция на рынке. А что касается агрегатов и деталей нашего автомобиля, то мы ориентируемся на тех производителей, которые работают с нашим автозаводом. Это и двигатель, и трансмиссия, и другие комплектующие. Это наш главный принцип — чтобы была тесная связь между серийными автомобилями и гоночными автомобилями. Понятно, что мощности разные. Все готовят специальную технику для участия в «Дакаре» — это как раз демонстрация возможностей конструкторов нашего завода. Мы работаем в связке — и на спортивном рынке, и на автомобилестроительном рынке, — сказал руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин.

Антон Шибалов рассказал, что опасность эпизода сильно преувеличена и закончилось все извинениями и шутками в команде

Об эпизоде со столкновением: «Попросили вертолет отодвинуться на социальную дистанцию»

Пожалуй, самым нашумевшим эпизодом всего «Дакара-2021» стал курьезный момент, когда подпрыгнувший на кочке отечественный грузовик задел опустившийся слишком низко над ним вертолет. Видео тут же облетело все медиа, а блогеры даже собрали «инсталляции» с эпизодом из конструктора LEGO.

— Жители Казани и гости города неоднократно видели, как выступают наши пилоты на грузовиках КАМАЗ и делают дрифт площади возле Кремля, и видели, как машина «летит» на три метра в высоту. Это особые возможности нашего грузовика — быть «летающим грузовиком», как называют КАМАЗ, — рассказал Чагин. — «Дакар» — он ведь не только на земле, он и в воздухе происходит. И конечно, организаторы стараются снять максимально красивые кадры, чтобы запечатлеть карданный вал, двигатель, все в мельчайших деталях.

Я помню, когда сам был пилотом, во время гонки вертолет висел буквально в 4 метрах, а потом еще развернулся и стал лететь хвостом вперед, снимать — я видел глаза пилота. Это уникальные профессионалы, уникальные специалисты. Так и тут пилоты близко подлетели к КАМАЗу и просто не ожидали, что он «летает» так высоко. Потом пилот подошел к нам. Извинился: «Ребят, извините, что я вас напугал», — рассказал руководитель татарстанской команды.

А вот сам участник события — пилот Антон Шибалов рассказал, что опасность эпизода сильно преувеличена и закончилось все извинениями и шутками в команде.

— Год особенный в плане пандемии, и организаторы нам прописали санитарный регламент, в котором указано, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Ну вот, вертолет подлетел на социальную дистанцию, и мы его вежливо попросили, чуть-чуть отодвинули, — пошутил Сотников.

— На самом деле, мы даже не особо почувствовали. Даже не поняли, это было касание ли, какой-то шум от камней. Только когда приехали, увидели какое-то разрушение. Он дотронулся до пластика только «лыжей», — рассказал Шибалов.

— Когда увидел на финише этапа разрушенную крышу, спросил у Антона: «Ты где дерево нашел в пустыне?», — тоже решил вставить свои юмористические пять копеек Владимир Чагин.

О предстоящей премьере телесериала «Мастер»

Начался брифинг с просмотра сразу нескольких роликов, где главными героями были, конечно же, пилоты татарстанской команды. Сначала журналисты увидели итоговый видеоотчет с прошедшего «Дакара-2021», а после него и два ролика к предстоящей премьере телесериала о челнинской команде — сам трейлер и клип о съемках в сериале.

На экране все выглядело довольно эффектно и красиво, но сами участники ралли и съемок вновь признались, что на деле все было куда сложнее.

Сначала журналисты увидели итоговый видеоотчет с прошедшего «Дакара-2021», а после него и два ролика к предстоящей премьере телесериала о челнинской команде

— Посмотрели кадры «Дакара» и киносъемок и вернулись мысленно к январским баталиям «Дакара» и в те съемочные дни в прошлом году, — поделился руководитель команды Владимир Чагин. — Татарстанцы и все россияне увидят тесное переплетение большого спорта и киноиндустрии. Это интересно — как через призму кинокамеры можно увидеть профессиональный спорт. Как куется победа, кто за этим стоит, что происходит за кулисами большого спорта.



— Могу сказать, что это непростая работа, иногда монотонная, скучная, с большими сменами, — взял слово победитель последнего ралли Дмитрий Сотников. — Очень впечатлила первая серия, и нам изнутри кабины не казалось, что все будет так красиво. Было много испытаний. В Астрахани была сильная жара. В Казахстане было еще сложнее, страна была в тяжелой ситуации, границы были закрыты. Много трудностей преодолевали, дорог в Казахстане не хватает, но виды отличные — вы увидите их в сериале.

Вспомнил об истории создания сериала и министр спорта Татарстана Владимир Леонов:

— Лет 5—6 назад была мысль снять кино о команде. Мы с Владимиром Геннадьевичем думали, собрали команду, и, может быть, долго шла подготовка, съемки были очень сложные. И вот на днях прошел премьерный показ, а 18 февраля сериал выйдет на интернет-платформе «Премьер». Посмотрел первую серию по приглашению Владимира Чагина. Интересная серия получилась. Актеры были в зале, сами ребята… Нам понравилось, татарстанцам должно понравиться, и, я думаю, россиянам тоже, — сказал Леонов.