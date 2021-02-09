Какие козыри у «Салавата» на плей-офф? Леонид Вайсфельд, Андрей Юртаев и Дмитрий Ерыкалов дают варианты

Вся надежда уфимцев только на финское звено и Метсолу?

Три недели осталось до старта первого раунда плей-офф КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» стал четвертым участником Кубка Гагарина, ранее выход в плей-офф себе обеспечили «Ак Барс», ЦСКА, «Авангард». «Юлаевцы» под конец гладкого чемпионата набрали неплохой ход, однако стоит отметить, что большую заслугу в победах команды Лямсы имеет финская тройка Хартикайнен-Гранлунд-Маннинен. Каковы же еще козыри у тренерского штаба уфимцев в рукаве, помимо главного финского козыря? Разобраться в этом «Реальному времени» помогли хоккейные эксперты и комментаторы КХЛ Леонид Вайсфельд, Дмитрий Ерыкалов и Владимир Юртаев.

Дмитрий Ерыкалов: «Первое звено «Салавата» — лучшее в лиге, но других козырей нет»

Хоккейный журналист Sport.24 и автор телеграм-канала «Ерыкаловщина» Дмитрий Ерыкалов считает, что уровень команд на Востоке просел в целом, и это касается не только «Салавата». Однако финская тройка, по его мнению — лучшая в КХЛ.

«Если говорить о самом факте выхода «Салавата Юлаева» в плей-офф, тот здесь на самом деле нет ничего удивительного. Это и ожидалось, что «Салават» выйдет в плей-офф заранее и уверенно. «Салавату» будет сложно подняться на 3-е место, потому что матчей у уфимцев сыграно больше, чем у «Магнитки», к тому же они сейчас на ходу. Прогнозирую повторение серии позапрошлого сезона, когда во втором раунде «Салават» играл с «Автомобилистом» и прошел дальше. Тогда ключевое значение сыграл Юха Метсола, а у соперника были достаточно примитивные атаки, отсутствие гибкости.

Стали ли команды сильнее или слабее с тех времен? Наверное, и «Салават» и «Автомобилист» где-то просели, а где-то откатились даже назад. «Салават», прежде всего, отсутствием глубины в атаке стал слабее, а у «Автомобилиста», если брать глобальнее, проблемы на тренерском мостике. Это может быть дуэль двух тренеров — иностранцев, все- таки Лямся по своему статусу разительно отличается от Питерса, не дотягивает до него. Кроме того, Лямся не работал никогда в НХЛ, но в отличие от Билла, он к нашей лиге он приучен. В плей-офф он уже был тренером, хоть и помощником, но знает, что это такое.

С точки зрения тренера я отдам предпочтение Лямсе и именно в этом, как ни странно козырь «Салавата». Штаб более знаком с лигой и с тем, как команда преображается в плей-офф. Здесь важен опыт Цулыгина, несмотря на то, что его не особо вовлекают в дела команды, но он знает, как преобразить команду с наступлением матчей на вылет.

Есть ли другие козыри, помимо первого звена? Первое звено действительно играет на высочайшем уровне. Это, на мой взгляд, лучшее звено лиги. После ухода Умарка оно переформатировалось, главной звездой, безусловно, стал Хартикайнен. Раньше он это звание делил с Умарком, сейчас же он раскрылся, где-то и сам стал больше играть в подыгрыш. Других козырей у «Салавата», считаю, нет.



Также отмечу Александра Кадейкина. Достаточно разнообразный форвард и оборонительного плана и игрок, который может иногда сыграть нестандартно, но целого звена второго и тем более третьего, у «Салавата» нет. Нет больше Сошникова, Амиров нестабилен, думаю, нет смысла на него рассчитывать, как на лидера в плей-офф. Однако мы видели, как в предыдущие годы, во многом, благодаря игре одного звена, «Салават» проходил и один, и два раунда.

Что касается Григория Панина, почему он так много фолит? Это его манера игры, абсолютно его стиль. Где-то жесткая манера игры, где-то эмоции. Он небезразличный человек. Важно, что Григорий в отличие от себя более молодого, сейчас не проводит супер-грубые силовые приемы, которые приводят к дисквалификациям. Он стал сдержаннее. Не думаю, что он сейчас мысленно в поисках другого клуба, он профи.

Метсола сейчас не выглядит лучшим вратарем КХЛ, но сейчас почти в каждой команде есть свои вратарские проблемы. Мы видели, что и «Авангард» искал нового голкипера вместо Гарипова, и ЦСКА не смогли найти замену Сорокину, в СКА сейчас чехарда, в «Автомобилисте» Коварж сдал игру образца своих лучших сезонов. Хочу сказать, что, несмотря на то, что, Метсола сейчас не на пике своих возможностей, у «Салавата» действительно есть надежный бэкап. Также есть Даниил Тарасов, который вызывается в сборную, он, как второй голкипер, как сменщик Метсолы выглядит вполне достойно. В случае если у Юхи случится травма, физической нагрузки или неудачной игры, Данил вполне сможет отыграть пару матчей в плей-офф.

Говоря о перспективах в плей-офф, то, считаю, первый раунд уфимцам пройти вполне по силам. Соперник будет примерно равный, я даже отдам предпочтение «Салавату», если выйдут на «Автомобилист». А дальше будет немного иррационально и нелогично, если «Салават» не доберется до финала Конференции».

Андрей Юртаев: «Не уверен, что у Лямсы есть козыри кроме финов. А остальным шанса не дают»

Коренной уфимец и многолетний комментатор матчей «Салавата Юлаева» Андрей Юртаев, работающий ныне на KHL TV не видит больших проблем для команды Томи Лямсы в первых раундах. По его мнению, даже без финнов Уфа должна на классе проходить любого соперника из нижней части кубковой восьмерки. Однако никаких других козырей, кроме финской тройки он в «Салавате» не видит.

«Сложно сказать, на кого сейчас выйдет «Салават», каждый день команды меняются местами. Уфимцы будут в первой четверке на Востоке, а кто будет против них? Сегодня «Трактор», завтра, может быть, будет «Автомобилист» или кто-то еще, но я думаю, это вообще не принципиально. Первый раунд «Салават» может пройти против любого соперника из второй четвёрки.



Не уверен, что у Лямсы есть другие козыри. Мы просто не успели этого понять, поскольку все главные вопросы всегда решает первое звено, и оно либо справляется, либо нет. Другим, за исключением отдельных игроков в отдельных ситуациях, просто не дают шансов, чтобы мы что-то о них поняли.

Панин так много фолит, потому что он так играет всю свою карьеру. В «Салавате» он с каждым сезоном вообще-то играет все корректнее и корректнее. Не уверен, что он ищет новую команду. Мне кажется, его все устраивает в Уфе.

Метсола, пожалуй, в этом сезоне действительно несколько хуже самого себя двух прошлых сезонов. Но здесь сложно сказать, что послужило этому причиной. Может быть, просто наступил спад после того пика, который был, может что-то ещё. Но прямо сейчас это не так важно. Главное, как он будет выглядеть в плей-офф.

У всех, кроме Маннинена, контракты до 2022 года. Я думаю, что Маннинена продлят, а значит, как минимум до 2022 года будут тащить. Дальше им, конечно, будут предлагать остаться еще, но не знаю, что думает на это счет Хартикайнен. Возможно, после 9 лет в Уфе он уже захочет обратно в Финляндию».



«У Уфы из козырей есть финское звено и Метсола. А разве этого мало?»

Постоянный эксперт «Реального времени» Леонид Вайсфельд считает, что конкуренцию финскому звену может составить разве что динамовское Шипачев-Яшкин-Кагарлицкий. Но кроме финнов бывший генеральный менеджер «Салавата» в составе никого отметить не готов.

«Что касается выхода в плей-офф, то удивительного ничего нет, а вот на кого «Салават» выйдет в первом раунде, трудно сейчас сказать, поскольку идет достаточно серьезная борьба, как на верху, так и внизу турнирной таблицы. Пока рано говорить.

Первое звено уфимцев действительно одно из лучших, сравниться с ним может разве что «Динамо». После ухода Умарка Хартикайнен по праву стал одним из лидеров уфимской команды. Есть ли другие козыри? Может быть, Метсола, если покажет свой лучший хоккей. А разве этого мало?

По Юхе могу сказать, что он действительно сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но это только регулярка. Однако если в прошлом сезоне у него не было надежного сменщика, то в этом году можно с уверенностью назвать Даниила Тарасова.

Многочисленные фолы Григория Панина? Это его стиль игры такой, он делает свою работу. Я в этом не вижу ничего особенного», — считает Вайсфельд.