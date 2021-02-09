Три карты Германа сменились тремя загадками Турандот

Последнее произведение Джакомо Пуччини исполнялось без счастливого финала

Фото: Максим Платонов

В постановке 2012 года режиссера Михаила Панджавидзе звучит только музыка самого итальянского композитора, который, как известно, не успел завершить произведение. Уже после смерти автора счастливый финал с лирическим дуэтом главных героев, принцессы Турандот и принца Калафа, дописал по черновикам автора его ученик Франко Альфано. Подробнее об очередном спектакле Шаляпинского фестиваля — в репортаже «Реального времени».

Все, что успел Пуччини

Первая неделя Шаляпинского фестиваля 2021 года красиво и эффектно завершилась оперой Джакомо Пуччини «Турандот» — «три карты» Германа сменились «тремя загадками» Турандот. Большая часть исполнителей в постановке Михаила Панджавидзе — солисты Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля — Зоя Церерина (Турандот), Гульнора Гатина (Лиу). Однако и приглашенные звезды имеют непосредственное отношение к Казани. Алексей Тихомиров (Тимур) в 2003 году окончил Казанскую консерваторию, сейчас служит в московской «Новой Опере». Принца Калафа исполнил частый гость Казани и горячо любимый здесь Ахмед Агади, который с 2005 года представляет Мариинский театр.

С момента первой постановки оперы в 1926 году в Милане, свою трактовку «Турандот» представляли десятки театральных режиссеров по всему миру. Причем, финал, написанный учеником и другом Пуччини звучит не всегда — многие постановщики довольствуются только авторской музыкой самого композитора. Он не успел добраться до счастливой развязки, которая сохранилась только в черновом варианте, поэтому и впечатление у зрителя остается разное: это или торжество любви или смерть безнадежно влюбленной в принца Лиу, которая все же успевает правительнице Китая предсказать любовь к Калафу.

Сам тенор признается, что Казань любит особенной любовью

«Не понимаю людей, делающих гадости»

Десятый год «Турандот» неизменно собирает аншлаг в Казани. Главную мужскую роль исполняли разные приглашенные солисты, однако симпатии зрителя — на стороне Ахмеда Агади. Сам тенор признается, что Казань любит особенной любовью. Его мать — татарка. Кроме того, именно сюда он стремится каждый год в апреле, чтобы в день рождения Габдуллы Тукая исполнить главную партию в опере «Любовь поэта».

В этом году, правда, радостные чувства от праздника музыки были несколько омрачены:

— Я с таким удовольствием приезжаю на фестиваль, чтобы дарить радость, только добрые чувства зрителю, весь мой талант. Поэтому меня очень удивляют, неприятно поражают нападки, негативные отзывы. Я вообще не понимаю людей, которые испытывают удовольствие, делая гадости. Такое было после «Паяцев», открывших фестиваль, — признался «Реальному времени» певец.

В роли героя-любовника восточный красавец-мужчина Агади чувствует себя как рыба в воде. На его счету партии Каварадосси в «Тоске», Рудольфа в «Богеме», Радамеса в «Аиде». Своему Калафу артист очень сочувствует:

— Есть женщины — покладистые кошечки домашние. А есть — неприступные и гордые, но вместе с тем прекрасные и желанные. Именно такую хочет покорить каждый мужчина-завоеватель. Мой герой жизнь ставит за любовь, настолько велика награда. И я его понимаю. И ведь после поцелуя холодная Турандот тоже дрогнула — она неожиданно для себя начала понимать, что такое любовь.

Творческий дуэт Агади и Зои Церериной, исполнительницы роли Турандот, сложился давно: вместе они спели «Тоску» и «Кармен»

Опера «высшего пилотажа»

Одним из красивейших мест в опере можно считать арию Калафа в третьем действии Nessun dorma («Пусть никто не спит»). Пуччини считал незаконченную оперу вершиной своего творчества. Действительно, по признанию исполнителей, все арии здесь невероятно сложные, требующие большого мастерства. Творческий дуэт Агади и Зои Церериной, исполнительницы роли Турандот, сложился давно: вместе они спели «Тоску» и «Кармен». Как рассказал певец, если в качестве партнерши выступает эта солистка Татарского оперного театра, можно быть спокойным свою роль она отыграет «на пять», возьмет самую высокую ноту:

— Зоя Церерина вообще трудяга — каждый день она очень много работает и это дает свои результаты. Если раньше она выступала в амплуа меццо-сопрано, то сегодня диапазон ее голоса настолько широк, что она с легкостью исполняет партии, написанные для сопрано, — говорит Ахмед Агади.

Впереди у тенора еще одна большая роль на фестивале — Иван Грозный в опере Резеды Ахияровой «Сююмбике», которая будет показана 22 февраля. «Но то уже совсем другая история. Тут я должен перевоплотиться в жестокого бессердечного тирана-правителя», — признается он.

За час до спектакля Зою Церерину можно застать только в одном месте — за фортепиано в своей гримерной

Новое платье принцессы

За час до спектакля Зою Церерину можно застать только в одном месте — за фортепиано в своей гримерной. Она рассказала, что с особой радостью готовится к выходу на сцену — артисты так соскучились по выступлениям. Кроме того, в ставшей уже привычной постановке появилась новая деталь. Если раньше Турандот выходила в воинском снаряжении, в латах, то теперь решено смягчить ее образ. Специально для фестиваля этого года сшито удивительное платье для принцессы, женственное и великолепное, с которым приходит и новая трактовка личности главной героини.

— Я сопереживаю своей героине. Многие считают ее жестокосердной и надменной, на самом же деле за ее поведением скрывается некая трагедия. Это одна из сложнейших оперных партий, требующая аккумуляции всех сил, и спеть Турандот для меня — настоящее счастье. Голос нужно всегда держать в форме, это как мышцы для спортсмена перед соревнованиями. Я работа над партией с разными мастерами — пела в Бонне, в Дортмунде, Санкт-Петербурге, на фестивале Хосе Каррераса в Бангкоке. Но до сих пор ищу что-то новое в ней, много читаю, пропуская большое количество информации через себя, — говорит Зоя Церерина.

Партия Турандот в трактовке Панджавидзе очень сжатая во времени, принцесса раскрывается только во втором действии в сцене трех загадок. Без яркого счастливого финала она получается очень трагичной.

— Без хэппи-энда мой персонаж получается таким кровожадным, многие ее осуждают. Мне же хотелось бы показать искренность ее побуждений. Она ведь и принцам сочувствует, предлагая им уйти, не отгадывая ее загадки, и тем самым спастись. В чем же ее обвинять? Но и без финального дуэта с Калафом видно, что замкнутый круг разомкнулся, ее тронула любовь и преданность Лиу, — уверена певица.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов