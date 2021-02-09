Три карты Германа сменились тремя загадками Турандот
Последнее произведение Джакомо Пуччини исполнялось без счастливого финала
В постановке 2012 года режиссера Михаила Панджавидзе звучит только музыка самого итальянского композитора, который, как известно, не успел завершить произведение. Уже после смерти автора счастливый финал с лирическим дуэтом главных героев, принцессы Турандот и принца Калафа, дописал по черновикам автора его ученик Франко Альфано. Подробнее об очередном спектакле Шаляпинского фестиваля — в репортаже «Реального времени».
Все, что успел Пуччини
Первая неделя Шаляпинского фестиваля 2021 года красиво и эффектно завершилась оперой Джакомо Пуччини «Турандот» — «три карты» Германа сменились «тремя загадками» Турандот. Большая часть исполнителей в постановке Михаила Панджавидзе — солисты Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля — Зоя Церерина (Турандот), Гульнора Гатина (Лиу). Однако и приглашенные звезды имеют непосредственное отношение к Казани. Алексей Тихомиров (Тимур) в 2003 году окончил Казанскую консерваторию, сейчас служит в московской «Новой Опере». Принца Калафа исполнил частый гость Казани и горячо любимый здесь Ахмед Агади, который с 2005 года представляет Мариинский театр.
С момента первой постановки оперы в 1926 году в Милане, свою трактовку «Турандот» представляли десятки театральных режиссеров по всему миру. Причем, финал, написанный учеником и другом Пуччини звучит не всегда — многие постановщики довольствуются только авторской музыкой самого композитора. Он не успел добраться до счастливой развязки, которая сохранилась только в черновом варианте, поэтому и впечатление у зрителя остается разное: это или торжество любви или смерть безнадежно влюбленной в принца Лиу, которая все же успевает правительнице Китая предсказать любовь к Калафу.
«Не понимаю людей, делающих гадости»
Десятый год «Турандот» неизменно собирает аншлаг в Казани. Главную мужскую роль исполняли разные приглашенные солисты, однако симпатии зрителя — на стороне Ахмеда Агади. Сам тенор признается, что Казань любит особенной любовью. Его мать — татарка. Кроме того, именно сюда он стремится каждый год в апреле, чтобы в день рождения Габдуллы Тукая исполнить главную партию в опере «Любовь поэта».
В этом году, правда, радостные чувства от праздника музыки были несколько омрачены:
— Я с таким удовольствием приезжаю на фестиваль, чтобы дарить радость, только добрые чувства зрителю, весь мой талант. Поэтому меня очень удивляют, неприятно поражают нападки, негативные отзывы. Я вообще не понимаю людей, которые испытывают удовольствие, делая гадости. Такое было после «Паяцев», открывших фестиваль, — признался «Реальному времени» певец.
В роли героя-любовника восточный красавец-мужчина Агади чувствует себя как рыба в воде. На его счету партии Каварадосси в «Тоске», Рудольфа в «Богеме», Радамеса в «Аиде». Своему Калафу артист очень сочувствует:
— Есть женщины — покладистые кошечки домашние. А есть — неприступные и гордые, но вместе с тем прекрасные и желанные. Именно такую хочет покорить каждый мужчина-завоеватель. Мой герой жизнь ставит за любовь, настолько велика награда. И я его понимаю. И ведь после поцелуя холодная Турандот тоже дрогнула — она неожиданно для себя начала понимать, что такое любовь.
Опера «высшего пилотажа»
Одним из красивейших мест в опере можно считать арию Калафа в третьем действии Nessun dorma («Пусть никто не спит»). Пуччини считал незаконченную оперу вершиной своего творчества. Действительно, по признанию исполнителей, все арии здесь невероятно сложные, требующие большого мастерства. Творческий дуэт Агади и Зои Церериной, исполнительницы роли Турандот, сложился давно: вместе они спели «Тоску» и «Кармен». Как рассказал певец, если в качестве партнерши выступает эта солистка Татарского оперного театра, можно быть спокойным свою роль она отыграет «на пять», возьмет самую высокую ноту:
— Зоя Церерина вообще трудяга — каждый день она очень много работает и это дает свои результаты. Если раньше она выступала в амплуа меццо-сопрано, то сегодня диапазон ее голоса настолько широк, что она с легкостью исполняет партии, написанные для сопрано, — говорит Ахмед Агади.
Впереди у тенора еще одна большая роль на фестивале — Иван Грозный в опере Резеды Ахияровой «Сююмбике», которая будет показана 22 февраля. «Но то уже совсем другая история. Тут я должен перевоплотиться в жестокого бессердечного тирана-правителя», — признается он.
Новое платье принцессы
За час до спектакля Зою Церерину можно застать только в одном месте — за фортепиано в своей гримерной. Она рассказала, что с особой радостью готовится к выходу на сцену — артисты так соскучились по выступлениям. Кроме того, в ставшей уже привычной постановке появилась новая деталь. Если раньше Турандот выходила в воинском снаряжении, в латах, то теперь решено смягчить ее образ. Специально для фестиваля этого года сшито удивительное платье для принцессы, женственное и великолепное, с которым приходит и новая трактовка личности главной героини.
— Я сопереживаю своей героине. Многие считают ее жестокосердной и надменной, на самом же деле за ее поведением скрывается некая трагедия. Это одна из сложнейших оперных партий, требующая аккумуляции всех сил, и спеть Турандот для меня — настоящее счастье. Голос нужно всегда держать в форме, это как мышцы для спортсмена перед соревнованиями. Я работа над партией с разными мастерами — пела в Бонне, в Дортмунде, Санкт-Петербурге, на фестивале Хосе Каррераса в Бангкоке. Но до сих пор ищу что-то новое в ней, много читаю, пропуская большое количество информации через себя, — говорит Зоя Церерина.
Партия Турандот в трактовке Панджавидзе очень сжатая во времени, принцесса раскрывается только во втором действии в сцене трех загадок. Без яркого счастливого финала она получается очень трагичной.
— Без хэппи-энда мой персонаж получается таким кровожадным, многие ее осуждают. Мне же хотелось бы показать искренность ее побуждений. Она ведь и принцам сочувствует, предлагая им уйти, не отгадывая ее загадки, и тем самым спастись. В чем же ее обвинять? Но и без финального дуэта с Калафом видно, что замкнутый круг разомкнулся, ее тронула любовь и преданность Лиу, — уверена певица.
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