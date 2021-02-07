Как будут регулировать покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах

Скорее всего, в будущем придется платить таможенную пошлину за любую покупку из-за границы

Таможенное регулирование интернет-торговли активно меняется, и не в последнюю очередь благодаря цифровым технологиям, развитие которых подстегнула пандемия. Впрочем, она же обострила и вопрос наполнения бюджета и поддержки внутреннего производителя. В связи с этим порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов будет снижаться и может упасть в 10 раз за пару лет. А в будущем (причем тоже явно недалеком) он, скорее всего, обнулится. Таким образом, за любой интернет-заказ из-за границы придется платить дополнительно. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. «Реальное время» публикует материал коллег.

— Как быстро будет снижаться в России порог беспошлинного ввоза по интернет-посылкам? Конечная цель — его обнуление?

— В Евросоюзе порог ввоза — 22 евро, у нас — 200. Каждое государство обязано и защищать своего производителя, и решать задачи по наполнению бюджета, а также регулировать экономику при помощи доступных инструментов. В последние годы трансграничная интернет-торговля растет в геометрической прогрессии: на пике в 2018-2019 годах по почтовым каналам в Россию поступало около 330-340 млн посылок, по каналам экспресс-перевозок — от 3 до 8 млн отправлений. Это объемы, сопоставимые с промышленным торговым оборотом.

Подавляющее большинство товаров пересылается без уплаты таможенных платежей. Из-за этого создаются неравные условия для работы российских предприятий, которые в отличие от иностранных производителей арендуют в России помещения, платят налоги и так далее. Поскольку товар не подпадает под порог беспошлинного ввоза (а большинство посылок из-за рубежа под него не подпадает), то такая продукция оказывает давление на внутренний рынок, на национального производителя. В результате мы наблюдаем ситуацию, при которой дешевые китайские товары, заходя по каналу трансграничной интернет-торговли, создают неравные условия конкуренции для российских.

— Выходит, движение к обнулению неизбежно?

— На наш взгляд, да. Однако эти пороги устанавливаются в рамках Евразийского экономического союза — на пять стран. В плане снижения порога ФТС России, как и наши коллеги из минфина, выступает за планомерность. Сначала действовал порог в 1000 евро, затем он был снижен до 500, а с 1 января 2020 года составил 200.

Сейчас есть предложение с 2022 года ввести порог в 100 евро. И дальше пошагово привести к 50 евро, 20 евро и далее принимать решение уже в соответствии с теми международными условиями, которые сложатся к тому времени. В целом — как решит Евразийская комиссия: возможно, порог в 20 евро будет уже и в 2023 году.

pixabay.com

Мы наблюдаем ситуацию, при которой дешевые китайские товары, заходя по каналу трансграничной интернет-торговли, создают неравные условия конкуренции для российских.

— Потребитель будет платить больше, чем сейчас, но что он может получить взамен?

— Мы планируем использовать цифровые платформы для получения информации о стоимости товаров, об их качестве, безопасности. Условно говоря, планируется обеспечить прослеживаемость движения товара от площадки, на которой он продается, до конечного потребителя. С помощью цифровых технологий будут взиматься и таможенные платежи.



Новые технологии логистики повлияют и на сроки доставки. В мире работают бондовые склады — там импортный товар можно хранить неограниченно долго без прохождения таможенных процедур и без уплаты таможенных пошлин, налогов. То есть к таможенному контролю он предъявляется только после того, как его закажут. Это сокращает сроки доставки.

В планах — провести эксперимент с бондовыми складами в России, но его конфигурация пока не определена. Если он будет успешным, сроки доставки товаров сократятся. Возможно, что товар из Китая будет добираться до потребителя в европейской части России за один-два дня.

— Как пандемия повлияла на международную интернет-торговлю?



— На фоне пандемии объемы таможенных платежей за международные почтовые отправления составили несколько меньше прогнозируемого значения. Хотя при этом сам объем платежей в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос более чем в два раза. Главный фактор здесь — это снижение порога налогооблагаемого беспошлинного ввоза. В 2019 году беспошлинный порог составлял 500 евро в месяц и 31 кг, размер пошлины — 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения.

С 2020 года порог составил 200 евро и 31 кг, размер пошлины — 15% от стоимости, но не менее 2 евро за кг в части превышения. При этом по сравнению с 2019 годом больше не учитывается частота перемещения посылок в адрес одного получателя в течение месяца.

Из-за пандемии в апреле наблюдалось резкое снижение объемов ввоза интернет-посылок из-за рубежа — как по каналам почты, так и экспресс-доставки. Это было связано с тем, что, как правило, такие посылки ввозятся грузовыми самолетами, а в апреле все грузовые самолеты в мире были зафрахтованы для товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Ввозились маски, материя, защитные костюмы, дыхательные аппараты, антисептики.

Поэтому в целом можно отметить, что в количественном измерении трансграничная торговля в 2020 году сократилась. При этом выросла торговля внутренняя.



Роман Маркелов, "Российская газета"