Развитие торговли и повышение качества жизни: X5 Retail Group и правительство Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Максим Платонов

Татарстан продолжит масштабное сотрудничество с компанией, в составе которой крупнейшие торговые сети России. Соответствующее соглашение было подписано на конференции Dialog X5, организованной в Казани при поддержке Минпромторга РТ.

Пространство для диалога и возможностей

По обе стороны холла на казанском ипподроме разместились ряды с продуктами питания и бытовыми товарами — все made in Татарстан. У каждой из стоек президент республики Рустам Минниханов общался с представителями компаний, стоящими рядом с мясом, хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, пластиковой тарой, химией для дома. Многое из этого можно найти на полках магазинов организатора мероприятия — компании X5 Retail Group.

Как чуть позже отметит на пленарной сессии главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман, в Татарстане по отдельным категориям, например по мясу, мясной гастрономии и молочным продуктам, доля местных поставщиков доходит до 60—70%. Количество локальных производителей продолжает расти как по региону в частности, так и по всей России в целом. По республике за последний год их число увеличилось на 26 компаний, по всей стране — более чем на 1 300 компаний.

— Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем развивать работу с локальными производителями. В ассортименте магазинов наших торговых сетей в Татарстане их 118, из которых 43, благодаря нашей развитой логистической инфраструктуре, уже вышли на федеральный уровень, — прокомментировал Игорь Шехтерман.

В Татарстане по отдельным категориям, например по мясу, мясной гастрономии и молочным продуктам, доля местных поставщиков в сети доходит до 60—70%

Татарстан заполняет магазины местными товарами

Серию выступлений открыл президент Татарстана. Поблагодарив партнеров за совместную работу, Рустам Минниханов отметил, что многие татарстанские компании готовы начинать или расширять сотрудничество с федеральными торговыми сетями. По его словам, конференция является хорошей площадкой для построения конструктивного диалога.

— Для нас важны торговые сети, которые позволяют представить наши продукты на полках республики и продвигать в других регионах. Необходимо четко выстроить эту работу. Здесь должны быть задействованы и Минпромторг, и Минсельхозпрод, нужно выстроить работу с малым бизнесом. Нужно время от времени встречаться, подводить итоги, — задал вектор глава республики.

Необходимо четко выстроить эту работу. Здесь должны быть задействованы и Минпромторг, и Минсельхозпрод, нужно выстроить работу с малым бизнесом

На текущий момент, около трети покупаемых в Татарстане продуктов произведены здесь же, в республике. И это следствие только части масштабного сотрудничества с X5 Retail Group.

— Татарстан и компанию связывают давние партнерские отношения. В нашей республике действует около 750 магазинов. В последние 2 года запущены два новых распределительных центра. Создано свыше 12 тыс. рабочих мест, еще 550 мест появится в ближайшее время, — отметил президент Татарстана.

У X5 в планах продолжать наращивать свое присутствие в республике, обозначил главный исполнительный директор X5 Retail Group. Свои намерения стороны подтвердили соглашением о сотрудничестве. Документ, в котором поставили подписи Рустам Минниханов и Игорь Шехтерман, предполагает совместное развитие потребительского рынка и социальной инфраструктуры в регионе.

Соглашение нацелено на то, чтобы в дальнейшем развивать в Татарстане розничную торговлю, обеспечивать жителей более качественной продукцией, чтобы усиливать социальную инфраструктуру, — прокомментировал Шехтерман.

Республика в деле

Про социальную составляющую было сказано неслучайно. Только благодаря сотрудничеству с «ЛизойАлерт» в прошлом году в России с помощью торговых сетей нашли более 990 потерявшихся людей, 76 из них — в Татарстане. Не менее важная работа ведется в рамках совместного с фондом «Русь» проекта «Корзина доброты», в рамках которого в 2020 году нуждающимся было передано 267 тонн продуктов питания.

Еще одно направление деятельности компании — развитие и внедрение инновационных технологий. Всего за 3 года отсмотрено около 2,5 тысячи стартапов и решений из 19 стран. Из них отобрали 160, которые внедряют в торговых сетях. Например, собственной разработкой стали кассы самообслуживания, которых в магазинах установлено уже 6 тысяч.

Кроме того, в прошлом году по итогам совместной с «ТатПатент» кампании по поиску инновационных решений в республике выбрали семь проектов по автоматизации и оптимизации работы в торговых сетях. Более того, 170 сотрудников X5 Retail Group работают над современными разработками в Иннополисе.

Компания активно сотрудничает с республикой с 2006 года. И на сегодняшний день в Татарстане открыто 725 «Пятерочек», 19 «Перекрестков» и две «Карусели», запущены сервисы экспресс-доставки из магазинов и доступна доставка из онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок». В перспективе развитие торговых сетей повлияет на разные группы населения: жители получат еще больше комфортных магазинов у дома со свежими продуктами, выпечкой и напитками, а местные производители — новые точки реализации своих товаров.

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