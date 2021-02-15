Сделать из Бердыева «колхозника», а из Билялетдинова «пограничника»

К чему призывал вернуться Владимир Путин?

Президент России Владимир Путин внес предложение — восстановить в стране физкультурно-спортивные общества. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает о том, какие ФСО существовали при Советском Союзе, какие «выжили», после развала СССР, к каким обществам можно было бы отнести нынешние команды.

«Трудовые резервы»

Самые юные спортсмены в СССР представляли общество «Трудовые резервы». Школьники, учащиеся техникумов и училищ, среди которых были даже олимпийские чемпионы. Ведь гимнастика спортивная и художественная, фигурное катание, плавание и прыжки в воду тех лет были достаточно юными.

Что касается команд по игровым видам спорта, то начнем с ФШМ - футбольной школы молодежи, а потом СК ЭШВСМ — Экспериментальной школы высшего спортивного мастерства, которая выступала в чемпионате СССР по футболу. Воспитанником этой школы является нынешний тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов. Еще две команды ШВСМ добрались до первой лиги чемпионатов Советского Союза по хоккею. Белорусская команда «Прогресс-ШВСМ» из Гродно, в которой выступали воспитанники знаменитой минской школы «Юность», жили за счет средств колхоза-миллионера из Гродно. Киевская команда ШВСМ должна была готовить кадры для основной киевской команды «Сокола», но, в итоге, в массовом характере воспитывала игроков для… «Ак Барса». Юрий Гунько и Александр Савицкий, Василий Бобровников и Олег Полковников, Алексей Житник и Вадим Шахрайчук выступали впоследствии за казанскую команду.

Сейчас поддержка юных спортсменов легла на госкорпорацию «Ростех», которая, кстати, провела Всероссийский зимний корпоративный фестиваль «Трудовых резервов» в конце нынешней зимы на базе курортного комплекса «Свияжские холмы». Помимо «Трудовых резервов» действует спортивное общество «Юность России», но оно поддерживает только юных спортсменов из индивидуальных видов спорта.

Что касается Татарстана, то развитие спорта юных лежит на плечах Казанского училища олимпийского резерва, созданного в 2003 году. Благодаря УОР выжила в свое время женская баскетбольная команда «Казаночка», сейчас в системе УОР обучаются молодые ватерполисты второй команды «Синтез-УОР». В этой же системе действуют юниорские команды по волейболу «Зенит-УОР» и «Динамо-УОР».

Сейчас в системе УОР обучаются молодые ватерполисты второй команды «Синтез-УОР». Фото sintez-kazan.ru

Вооруженные силы

После окончания школы спортсмены либо поступали в вузы, либо призывались в армию, и попадали в общество «Буревестник», либо Вооруженные Силы.

Если говорить о командах, представлявших Вооруженные Силы, то лучше всех читателям знакомы команды ЦСКА, то есть, Центральный спортивный клуб армии. Самый известный СКА представлял собой ныне действующую хоккейную команду из Ленинграда.

Что касается «маленьких» СКА, то каждый из них «покрывал» определенный регион. Если говорить о хоккейных, то СКА МВО, перемещался из Калинина в Липецк и обратно, и туда привлекались хоккеисты из Московского военного округа, как это понятно из названия команды. Там же играл «сосланный» из ЦСКА Виктор Александров, олимпийский чемпион 1976 года, который не мог напрямую вернуться из ЦСКА в родное «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Армейскими командами были и «футбольные Звезды», пермская — помогала решить вопрос с армией у уральских футболистов, иркутская — сибирякам. Помимо того, существовала «Звезда» из города Кировоград на Украине, ныне носящего название Кропивницкий. Там начинал небезызвестный Андрей Канчельскис.

ЦСК ВВС из Самары — это хоккейный клуб СКА, поменявший название, и баскетбольный СКА из Алма-Аты, перебазировавшийся в Самару и Поволжский военный округ, после развала СССР. Кроме того, в баскетболе были две армейские команды СКА Киев и Рига, «закрывавшие» вопрос с армией на Украине и в Латвии.

Сразу три команды ЦСК ВМФ, Центральный спортклуб Военно-морского флота из Москвы, СК КЧФ, спортклуб Краснознаменной Черноморской Флотилии из Севастополя, ККФ, Краснознаменная Кавказская Флотилия, Баку, выступали в ватерпольном чемпионате. «Искра» Одинцово до сих пор играет в волейбольном чемпионате.

Армейскими командами были и «футбольные Звезды», пермская — помогала решить вопрос с армией у уральских футболистов, иркутская — сибирякам. Фото history.ffgi.ru

«Буревестник»

Затронув вопрос о студенческих командах, начнем с казанской женской дружины «Буревестник», представлявшей столицу Татарстана в чемпионате СССР по хоккею на траве среди женщин. Изначально студенческой командой являлся УНИКС, УНИверситет-Культура-Спорт.

Одной из сильнейших команд страны был в женском баскетболе «Университет» Алма-Ата. Что касается остальных студенческих команд, то среди них можно вспомнить «Политехник» Одесса, мужской волейбол, и «Медин» Одесса, женский волейбол, «Буревестник» Тбилиси, а также московский МАИ и СКИФ Краснодар, мужской гандбол, московский СКИФ, выступающий в чемпионате СССР по хоккею на траве, команда по водному поло МГУ.

Одной из самых странных команд Советского Союза была дружина по хоккею с мячом НИИАР из Димитровграда. В сезонах 1977 и 1980 годов она выиграла турнир своей Зоны второй лиги, но в финале не смогла завоевать путевку в первую лигу. Позже команда Научно-исследовательского института атомных реактивов была переименована в «Нейтрон».

Что касается футбольно-хоккейных команд, то студенческой являлась только САК, а потом «Академик» из Москвы, команда, под названием САК, дошедшая до уровня первой лиги чемпионата России. Десятью годами ранее команда САК, представлявшая РГУФК, выступала в Суперлиге чемпионата России по баскетболу.

Сейчас общество «Буревестник» занимается, в основном, организацией студенческих соревнований. Из студенческих команд высокого уровня остался только краснодарский СКИФ в гандболе, хотя вряд ли Кубанский институт физкультуры финансово участвует в жизни команды.

В Татарстане спортивное студенческое общество возглавляет Эмир Харисов, один из виднейших функционеров любительского и массового спорта. Студенческой командой по праву можно называть мужскую ВК «Казань-Академию», некоторое время студенческой был дубль ватерпольного «Синтеза», выступавший вначале под эгидой КНИТУ-КАИ, затем Поволжской академии спорта.

Студенческой командой по праву можно называть мужскую ВК «Казань-Академия». Фото vk.com/volleysportacadem

В СССР даже колхозы могли содержать спортивные команды

Работники села представляли общество «Урожай». Футбольные команды этого общества «Пахтакор» Ташкент, в переводе хлопкороб, «Кайрат» Алма-Ата, «Колхозчи» Ашхабад, который представляли бывшие наставники «Рубина» Курбан Бердыев, Иван Данильянц, Якуб Уразсахатов.

Но, если откровенно, настоящими колхозными командами в СССР были хоккейный «Прогресс-ШВСМ» из Гродно, про который мы уже писали, «Политотдел», женская команда по хоккею на траве мужская футбольная дружина из одноименного колхоза «Политотдел», в Ташкентской области.

Помимо того, общество «Урожай» представляли многочисленные команды под названием «Колос». Это и лучшая советская женская команда по хоккею на траве «Колос» из Борисполя, и сильная футбольная команда первой лиги из Никополя.

Интересна судьба еще одной украинской команды «Нива» из второй лиги чемпионата СССР. Она стартовала, как «Нива» Подгайцы, но вначале перекочевала в районный центр Бережаны, и в этом качестве стала командой второй лиги. А потом перебралась в областной центр Тернополь, который и представляла в чемпионатах СССР, а потом и Украины.

Сейчас российское общество «Урожай» может себе позволить только проводить соревнования среди сельских жителей, возможностью содержать игровые команды никто не располагает.

Общество «Урожай» представляли многочисленные команды под названием «Колос» — это и лучшая советская женская команда по хоккею на траве «Колос» из Борисполя. Фото fhtr.ru

«Динамо» и «Локомотив»…

Динамовские команды представляли разные роды внутренней службы — КГБ, МВД, пограничные войска. К примеру, прежний наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов является полковником пограничных войск в отставке. Наличие большого количества динамовских команд по хоккею с шайбой в союзных республиках — Минске, Риге, Харькове, решало проблемы с прохождением армейской службы в этих регионах.

Сейчас оба общества существуют, но в разной степени успешности. «Динамо» на коне, в том числе, и в нашей республике, где его председателем трудится Асгат Сафаров. Все наши команды по хоккею — с мячом, на траве, мужская и женская «Ак Барс — Динамо» являются структурными подразделениями татарстанского спортобщества.

А вот «Локомотив» переживает сложности, хотя какое-то время его на федеральном уровне возглавлял сам Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.

Татарстан к обществу «Локомотив» имел опосредованное отношение, когда существовал футбольный «Локомотив» из Нижнего Новгорода. Спонсировал его головной офис Горьковского отделения железной дороги, в структуру которого входил и ЖД Татарстан.

Кстати, благодаря Универсиадам мы знаем о международном спорте студентов, но он есть также и у военнослужащих (и это не танковый биатлон, а вполне привычные олимпийские виды спорта), есть у железнодорожников, и у полицейских.

Прежний наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов является полковником пограничных войск в отставке. Фото: Олег Тихонов

И остальные

Самым секретным в СССР выглядело общество «Зенит». Это было общество, которое представляло оборонные предприятия. Футбольный «Рубин», и хоккейный СК им. Урицкого, ныне «Ак Барс», представляли как раз таки общество «Зенит». Теперь вы понимаете, почему в Казань в массовом порядке переехали воспитанники киевского «Сокола», также входившего в советские времена в спортивное общество «Зенит» (Гунько, Житник, Климентьев, Савицкий, Шахрайчук, и т.д.). А уже потом, по старой памяти, из «Рубина» футболисты потянулись в Питер.

Сейчас «Зенит» это общество, которое пытается возродить ОАО «Газпром». Пытается, потому, что пока в него входят только баскетбольные, футбольная и волейбольная команды Санкт-Петербурга, плюс наш «Зенит-Казань».

ДСО Профсоюзов собирали под свое крыло команды, представлявшие легкую, пищевую промышленность, предприятия розничной торговли, общепита, бытового обслуживания. В «Профсоюзы» долгое время входил и выходил «Спартак». В 1935 году команды этого общества были созданы, как дружины промышленной кооперации, в 1960 году «Спартак» вошел в ДСО Профсоюзов, а в 1991 году снова стал «Спартаком».

В ДСО Профсоюзов входили и предприятия перевозок в пределах города. Если вспоминать СССР, то это были многочисленные «Автомобилисты», в то числе и нынешний «Авто» из Екатеринбурга, тогда Свердловск. А наиболее известной командой была женская баскетбольная дружина из Риги под названием ТТТ, Трамвайно-троллейбусный трест.

Кстати, в нашей республике сейчас действует общество «Спартак-Татарстан» с председателем Григорием Джапаридзе, и 25 февраля оно отметило 21 год со дня своего рождения.

В нашей республике сейчас действует общество «Спартак-Татарстан». Фото facebook.com/spartak.rt.rg

Общество «Труд» — это многочисленные «Металлурги», «Торпедо», «Строители», «Шахтеры». На Украине команды этого общества носили название «Авангард», в Казахстане — «Енбек», кстати, команда под таким названием выступала в чемпионате СССР по хоккею с шайбой в первой лиге. «Нефтчи» Баку, «Даугава» Рига выступали в футбольном чемпионате Советского Союза. «Жальгирис» Вильнюс и Каунас — это футбольные и баскетбольные команды Литвы, причем, название переводилось, как зеленый лес. «Калев» Таллин — баскетбольные и волейбольные команды Эстонии. Помимо них были «Ашхатанк» Армения, «Гантиади» Грузия, «Захмет» Туркмения, «Мехнат» (Труд) и «Бинокор» (Строитель) из Узбекистана.

Что касается водного транспорта, то его представляли команды общества «Водник», лидер российского хоккея с мячом из Архангельска — как раз из этого общества.

Реалиями российской действительности стало развитие спорта в крупных госкорпорациях. Перечислим только те, которые проводили свои старты в Татарстане. Это и «Газпром», и «Сбербанк».

Любопытным нововведением выглядит создание в Москве спортобщества КПРФ. Там есть мини-футбольная команда, один из лидеров российской Суперлиги, с прошлого года коммунисты стали поддерживать шахматные команды.

В конце прошлого года министр спорта Олег Матыцин в очередной раз декларировал государственный подход на финансирование профи-спорта в будущем: «В ближайшее время государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Я говорю о профессиональных лигах и клубах, а не о спортсменах, которые работают в сборной».