Каким будет «Приношение Шаляпину» в 2021 году: автографы певца и хор музейных работников

Программа, посвященная 148-летию великого баса, включает раздачу призов, «концерты» от профессионалов и любителей, а также бесплатные экскурсии

13 февраля в Казани отпразднуют 148-ю годовщину со дня рождения великого русского оперного и камерного певца Федора Шаляпина. На родине артиста центром этих празднований по традиции станет Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина — филиал Национального музея РТ — с программой «Приношение Ф.И. Шаляпину». Об особенностях торжеств этого года, новом выставочном проекте музея «Коллекции — народу!» и собрании шаляпинских раритетов, которые покинут запасники и впервые единым ансамблем предстанут перед посетителями музея, — подробнее в материале «Реального времени».

Собрание автографов Шаляпина в Казани

Выставочный проект «Коллекции — народу!» представляет собой небольшие тематические экспозиции на основе фондового материала музея в течение года. В январе в рамках проекта открылась выставка, посвященная известному казанскому поэту Марку Зарецкому, который с конца 60-х годов прошлого века возглавлял литобъединение музея.

В феврале специально к шаляпинским торжествам будет презентована выставка «Шаляпин. На память…».

Впервые будут представлены все автографы Федора Шаляпина, которые хранятся в музее. Кроме того, можно будет увидеть и автографы Екатерины Пешковой (первой и единственной официальной жены Горького), сделанные на фотографиях Федора Шаляпина в ролях, что символично отразит тему дружбы семей двух гениев — Шаляпина и Горького. Эти автографы, преподнесенные в дар музею в 1995 году внучками писателя Дарьей Максимовной и Марфой Максимовной Пешковыми, ранее не выставлялись.

Впервые будут представлены все автографы Федора Шаляпина, которые хранятся в музее

«Музыкальный центр» столетней давности

Интересно, что в числе личных вещей Шаляпина будут представлены его пластинки. Известно, что, как человек довольно обеспеченный, артист мог себе позволить технические новинки прошлого столетия (граммофоны, виктролы, патефоны), шел в ногу со временем, что называется.

Кстати, виктрола, которая принадлежала артисту и с 1910-х годов находилась в его московской квартире, сегодня демонстрируется в экспозиции музея, правда, в нерабочем состоянии.

Зато музей может похвастаться особым раритетом — роялем певца. На его реставрацию в 2019 году потребовалась свыше 800 тыс. рублей, которые были выделены правительством Татарстана после посещения президентом республики Рустамом Миннихановым обновленного музея после реконструкции. Музейщики рассказали президенту о своей давней мечте — дать вторую жизнь исторической и антикварной ценности. Инструмент вывезли на реставрацию в мастерскую, где за дело взялся Зуфар Зарипов, член Ассоциации фортепианных мастеров России, член Союза ассоциаций фортепианных мастеров «Европиано». Теперь рояль звучит по особым случаям, находясь в центре шаляпинской экспозиции.

В числе личных вещей Шаляпина будут представлены его пластинки

«Нескучные» лекции

Ковидные времена в корне изменили жизнь музеев. Выход в онлайн — это, безусловно, вариант, но музей, как и театр, не живет без живого общения, встреч и обсуждений. Поэтому для привлечения посетителей, и особенно молодежи, музей использует новые способы работы. По мнению заведующей музеем Марианны Гавриловой, лекции, пусть это слово и звучит суховато, могут быть действительно интересными, если заниматься этим профессионально и с увлечением, используя «арсенал» фондовых материалов (музейных предметов, записей, кадров кинохроники и т.д.), а также живой диалог с посетителем.

— Прошлый год сильно нас выбил из колеи. Сильно сократились организованные туристические потоки, групповые посещения, — рассказала «Реальному времени» директор Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Марианна Гаврилова. — Сейчас приходится наверстывать упущенное и находить новые формы работы. Одной из таких, хорошо забытых, старых, форм станут циклы культурно-просветительных программ: «Беседы о Шаляпине», далее последуют «Слово о Горьком», «Кинематограф Люмьера» и «Старая Казань». В основе тематических программ — рассказ, авторская подача материала сотрудниками музея — казанскими горьковедами и шаляпиноведами, с демонстрацией интереснейших предметов из фондовой коллекции музея, каждый из которых является «хранителем и ретранслятором» истории. Сегодня очень важно, чтобы люди, приходя в музей, не только отдыхали и развлекались, но и просвещались, благодаря представлению историко-культурного наследия в экспозициях, на культурно-просветительных мероприятиях.

Стартуют циклы программ 13 февраля с «Бесед о Шаляпине», в процессе которых мы приоткроем страницы биографии гения оперной сцены, его окружения, расскажем о его ролях.

Марианна Гаврилова: «Прошлый год сильно нас выбил из колеи. Сильно сократились организованные туристические потоки, групповые посещения. Сейчас приходится наверстывать упущенное и находить новые формы работы»

Спеть по-шаляпински

При этом директор музея подчеркивает важную роль музейной экспозиции, выставок, представляющих тему музея и ориентированных на современного посетителя:

— Сегодня многие музейщики сходятся во мнении, что зачастую музеи дублируют функции других учреждений культуры. Чего только в музеях не проводится — и кинопоказы, и театральные постановки, и концерты! И наш музей тоже не исключение. Но при всем многообразии новых форм музейной деятельности не нужно забывать о миссии любого музея — сохранении и представлении музейного предмета, коллекции, — уверена Марианна Гаврилова.

Среди новых форм — конкурс в соцсетях. Так, на страничке Национального музея Республики Татарстан ко дню рождения объявлен онлайн-конкурс #ПоемШаляпина.

Нужно исполнить на камеру произведение из репертуара певца, выложить ролик с соответствующим хештегом. Как говорил великий бас: «Бесплатно только птички поют», — поэтому победителя наградят билетом на экспозицию. По словам Марианны Гавриловой, коллектив музея тоже примет участие в конкурсе. Что музейщики задумали спеть хором — пока секрет, известно лишь, что исполнение будет с определенной долей юмора, который был не чужд и героям музея — Горькому и Шаляпину.

На реставрацию рояля певца потребовалось свыше 800 тыс. рублей

Лучшему певцу когда-то автомобиль вручали

Где Шаляпин — там и музыка. Поэтому в день его рождения состоится вручение Шаляпинской стипендии номинанту 2021 года.

В свое время обладателями этой премии стали Аида Гарифуллина, Михаил Казаков, Алексей Тихомиров, Дамир Закиров, Владимир Васильев и другие таланты. Эта премия — символическое продолжении традиции, заложенной в 1912 году самим Шаляпиным. Во время своего последнего приезда в Казань он учредил стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища, которое будущий певец окончил с отличием в 1885 году. Стипендия Ф.И. Шаляпина составляла две тысячи рублей — цена нового автомобиля. Первым грантообладателем стал учащийся по фамилии Кульков.

Потом о стипендии забыли — после революции 1917 года не до того было. Но спустя почти 100 лет, в конце 1990-х годов, эту традицию возродило Казанское общество любителей творчества Ф.И. Шаляпина, его президент Альфия Тутаева и музей. Сначала стипендия составляла 10 тысяч рублей, а с тех пор, как ее взяло под патронаж Министерство культуры Татарстана, она выросла до 50 тысяч рублей и вручается единовременно. Как говорят сами музыканты, звание стипендиата дороже денег, это вопрос престижа, сопричастности к имени великого артиста. По традиции имя стипендиата станет известным только 13 февраля, на торжественном вечернем концерте в музее.



По традиции имя стипендиата станет известным только 13 февраля, на торжественном вечернем концерте в музее

Бесплатный день, за деньги — вечер



Большая часть праздничных мероприятий «Приношение Ф.И. Шаляпину» в этом году будет по-прежнему бесплатной и доступной всем желающим. Например, возложение цветов к памятнику на улице Баумана, также планируется богослужение в Богоявленском соборе, где крестили будущего гения.

Далее — экскурсия по шаляпинским местам, которая и приведет всех пришедших на праздник в музей на улице Горького. Здесь также состоятся презентации выставки Союза художников РТ «Лики прошлого» и выставки «Казань — Шаляпин», подготовленной Детской художественной школой №3 им. Б. Альменова.

Вечерний концерт с участием Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой будет платным. Вызвано это прежде всего ограничениями и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Но цена все же будет доступной — она равняется стоимости входного билета.

1 / 15 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов