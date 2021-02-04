РПЛ нужен потолок зарплат, а не сокращение и плей-офф

Какие еще есть варианты развития Премьер-лиги

С января продолжаются споры о возможных реформах Российской футбольной премьер-лиги. Варианты с сокращением лиги до 12 клубов встречают резкую критику некоторых топовых менеджеров клубов РПЛ. Есть в лиге и блок тех, кто за расширение, но здесь тоже много препятствий, а Леонид Слуцкий предлагает европейскую идею «общака», чтобы избежать «тамбовских» историй. «Реальное время» разбирает ситуацию с реформой Премьер-лиги и объясняет, почему 12 клубов для огромной страны — это нонсенс, почему идея со страховочным «общаком» в России не сработает и почему стоит задуматься об упрощении входа в РПЛ для маленьких клубов и введении потолка зарплат наподобие КХЛ.

РПЛ может превратиться в чемпионат Москвы и Петербурга

Началось все с новости «РБ-Спорт» о том, то руководство Российской премьер-лиги рассматривает идею сокращения чемпионата аж до 12 команд.

В проекте прописаны два варианта реформы чемпионата РПЛ: в первом предполагается турнир, который будет проходить в два круга и составит 22 тура, после чего команды разделятся на две группы по шесть участников. В одной из них определят чемпиона, в другой — аутсайдеров для понижения в классе.



Второй вариант реформы тоже учитывает сокращение чемпионата, только вместо двух групп здесь должен пройти розыгрыш плей-офф наподобие того, что устраивается в голландском чемпионате. Так или иначе, речь идет о том, чтобы убрать четыре клуба из самой престижной лиги и оставить лишь 12 клубов в стране, где в составе 85 регионов и 146 миллионов жителей.

Давайте приведем простейшую статистику, чтобы прикинуть, как выглядел бы сезон РПЛ, если бы уже сегодня его проводили по новым правилам.

По завершении прошлого сезона-2019/2020 РПЛ среди финишировавших в числе двенадцати первых команд — четыре московских клуба и петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне по завершении первой части чемпионата (сыграно почти 2/3 сезона) расположились пять представителей московского региона (добавились ФК «Химки») и тот же «Зенит». Если отталкиваться от этих данных, то мы бы получили чемпионат двух столиц и нескольких «избранных» из более-менее обеспеченных регионов — преимущественно южных.

Если мы «примерим» первый вариант реформы, где определяется верхняя (для определения чемпиона) и нижняя шестерки, сколько представителей регионов могли бы попасть в число этих избранных, учитывая более серьезные финансовые возможности столичных клубов? Так и рискуем получить чемпионат, который может пройти в пределах МКАДа.

Будет ли интересен такой чемпионат в пределах одного города и остальных — болельщикам остальной части России? Вопрос риторический.

«12 команд. Мы что, Люксембург, что ли? — задается вопросом бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев. — Я не пойму, в других регионах нет любителей футбола? Давайте первенство Москвы сделаем. Раньше «Торпедо» играло, «Сатурн», «Химки». Восемь команд было из московского региона. Оптимально — 18 команд. Я играл в 96-м, было 34 матча. Пять команд боролись за первое место. Сейчас у нас при 16 командах две команды вылетают и две играют в стыках. Вы видели такое хоть в одном чемпионате? Нидерланды, Бельгия, Франция?» — задается вопросом Евсеев.

Вот только экс-наставник уфимцев, выбирая сравнения, даже представить не мог, что и в чемпионате крохотного Люксембурга, где население государства составляет 600 тысяч жителей, участвует 14 команд. Лишь на две меньше, чем в огромной России.



Слуцкий предлагает сделать «общаг» для всех команд по образу английских лиг. Но это не для нас

С другой стороны, на ситуацию накладывается история с футбольным клубом «Тамбов», чье двухгодичное присутствие в Премьер-лиге иначе как агонией назвать нельзя. И при таких раскладах похоже, что в российском футболе не так уж много клубов, кто был бы готов прийти на смену утопающим или поддержать расширение лиги — для этого нужны слишком большие деньги, и не каждый регион потянет свой клуб в РПЛ. Слишком уж завышенные зарплаты у футболистов, задранные из-за лимита на легионеров. Но это уже другая тема для разговора.

Тамбовчане, напомним, едва дожили в сезоне прошлом, играя все домашние матчи в Саранске, а в этом году руководство региона пообещало материальную поддержку и дало соответствующие гарантии перед РПЛ, но свои обязательства в полном объеме не подтвердило. Команда разваливалась прямо по ходу чемпионата, и в последних декабрьских играх заявка «Тамбова» достигала пятнадцати человек.

Команда разваливалась прямо по ходу чемпионата, и в последних декабрьских играх заявка «Тамбова» достигала пятнадцати человек. Фото: vk.com/fctambov68

Сегодня же, по данным Sport24, в клубе на контрактах осталось лишь 9 человек, двое из которых — вратари. Остальные игроки забрали документы. У «Тамбова» накопились огромные долги, которые составляют около 350 млн рублей, из-за чего ему запрещено заявлять новых игроков.

В РПЛ обещают дать какие-то деньги, чтобы команда дожила хотя бы до конца сезона, но где это видано, чтобы лига искала средства для поддержания одного из клубов? Разве что в европейских чемпионатах, где существует некий «общаг», куда все складываются перед началом сезона в качестве финансовых гарантий.

О подобном опыте в Европе рассказал СЭ наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, повидавший систему голландского и английского чемпионатов изнутри. Он видит выход в ужесточении лицензирования команд перед сезоном:

«Сколько уже? 84 предупреждения было сделано «Тамбову», что стадион не тот, город не тот и так далее. Это когда часто службы не готовы к уборке снега в январе, и то же самое происходит с «Тамбовом». Развалился не какой-то клуб, который был стабилен. На мой взгляд, все к этому шло и ни для кого это не является секретом.

Это говорит лишь о том, что РПЛ нужно ужесточить правила лицензирования. Я неоднократно говорил — почему бы нам не взять другие страны как аналог? В Англии и Голландии клубы перечисляют бюджет на сезон в федерацию до старта чемпионата. И у них не бывает, что зарплату не платят вовремя. Чтобы клубы допустили, они перечисляют деньги, и федерация уже делает выплаты через банковские структуры.



Если не со всех клубов, то с таких, как «Тамбов», нужно требовать дополнительных финансовых гарантий», — сказал Слуцкий.



Выход, конечно, неплохой, но есть подозрения, что эти ужесточения лишь отпугнут те немногие клубы ФНЛ, кто еще готов и хочет выйти в Премьер-лигу. Возможно, именно послабление «порога входа» и могло бы стать решением. Почему бы маленьким командам не разрешить заявляться, даже если у них нет тех миллионов, которые платят топ-клубы своим российским «паспортистам» и заморским наемникам?

Больше самобытных клубов с политикой развития local team, когда команда ориентируется на собственных воспитанников и болельщиков своего города, могло бы сыграть только на пользу лиге, и больше не будет таких «надорвавшихся» клубов от непосильной финансовой нагрузки, как «Тамбов».

У «Тамбова» накопились огромные долги, которые составляют около 350 млн рублей, из-за чего ему запрещено заявлять новых игроков. Фото: fc-tambov.ru

Ко всему прочему, идея с «общаком» выглядит сомнительной в условиях России. Где есть большие деньги и структура, куда эти средства складываются, как правило, случаются довольно любопытные манипуляции. Захотят ли передавать свои деньги богатые клубы в руки третьей стороны?

РПЛ нужно перенимать у КХЛ опыт с сокращением зарплат игрокам, а не заимствовать плей-офф

В Российском футбольном союзе, кстати говоря, не поддерживают идею РПЛ. Президент союза Александр Дюков высказывается, что сокращение команд — не выход, а подогревание интереса к чемпионату нужно достигать за счет других реформ. Но и предпосылок для расширения на данный момент нет.

«Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола.

Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно.



Не менее важно соответствовать уровню РПЛ и по спортивной составляющей. Мы хотим получить еще два «автобуса» в Премьер-лиге? Эти два «автобуса» не добавят зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам, — сказал Дюков СЭ.

Еврокубки последних двух лет наглядно показывают, что нынешняя система, когда в Премьер-лиге сосредоточены несколько команд с сильными игроками и большими бюджетами, не делает РПЛ конкурентной. Пока 5—6 клубов ведут между собой борьбу за попадание в Европу, остальные пытаются наскрести на то, чтобы просто дотерпеть до конца сезона. Мы уже имеем то самое разделение по принципу первой и последней шестерки.

Возможно, стоит подумать о том, чтобы уравнять команды в возможностях, а не пытаться искусственно подогревать накал в чемпионате сокращениями? Даже соседская КХЛ после введения потолка зарплат пусть и со скрипом, но постепенно выравнивается — таких ярко выраженных олигархов, превышающих всех остальных, здесь стало меньше. Маленькие клубы подтянулись за счет игроков, от которых избавились богатые, чтобы уложиться в потолок. Неплохой пример для РПЛ, как можно сделать лигу интереснее.