Действительно ли нам нужно проходить 10 тысяч шагов в день?

Откуда пошло это правило ЗОЖ, что о нем говорят ученые медики и какая прогулка будет на самом деле здоровой

«Неужели нам, правда, необходимо проходить 10 тысяч шагов в день?». Ответ на этот вопрос подняла в своей статье для международного издания The Conversation исследователь Линдси Боттомс из Университета Хартфордшира. Ученый рассказывает, как появилось это правило, насколько оно эффективно и какой по продолжительности и количеству шагов должна быть на самом деле здоровая прогулка. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом статьи.

«10 тысяч шагов» пришли из Японии



Когда разговор заходит о хорошей форме и здоровье, нам часто напоминают, что нужно обязательно проходить 10 тыс. шагов в день. Достижение этой цели может быть мало приятным занятием, особенно если мы заняты работой и разными обязательствами. К настоящему времени большинство из нас знает, что в качестве цели для достижения рекомендуется именно 10 тыс. шагов, но откуда на самом деле взялось это число?

Цель в 10 тыс. шагов в день, похоже, была обозначена при помощи шагомера марки Yamasa Clock, продававшегося в 1965 году в Японии. Устройство называлось «Маньпо-кей», что переводится как «10 тысяч шагометр». Это был маркетинговая хитрость для устройства, которая, похоже, закрепилась в умах людей во всем мире в качестве ежедневной нормы шагов. Этот норматив даже включен в ежедневные цели активности популярных умных часов, таких как Watch Fit.

С тех пор учеными исследовалась цель в 10 тыс. шагов в день. Тот факт, что некоторые исследования показали, что эта ступенчатая цель улучшает здоровье сердца, психическое здоровье и даже снижает риск диабета, может в некоторой степени объяснить, почему мы придерживаемся этого произвольного числа.

По аналогии с древними римлянами

В Древнем Риме расстояния фактически измерялись счетом шагов. На самом деле слово «миля» произошло от латинского слова mila passum, что означает 1 тыс. «пейсов» (от англ. pace — шаг, — прим. пер.) — около 2 тыс. шагов. Предполагается, что в среднем человек проходит около 100 шагов в минуту, и это означает, что среднестатистическому человеку потребуется чуть меньше 30 минут, чтобы пройти милю. Таким образом, для того, чтобы кто-то достиг цели в 10 тыс. шагов, ему необходимо проходить от четырех до пяти миль в день (около двух часов активной ходьбы).

В то время как некоторые исследования доказали пользу для здоровья при выполнении 10 тыс. шагов, недавнее исследование Гарвардской медицинской академии показало, что в среднем примерно 4 400 шагов в день достаточно, чтобы значительно снизить риск смерти у женщин. Эта цифра шла в сравнение с ежедневной ходьбой около 2 700 шагов. Чем больше шагов проходили женщины, тем ниже был их риск смерти, прежде чем они достигли цели 7 500 шагов в день. Никаких дополнительных преимуществ при увеличении количества шагов не было. Хотя неизвестно, будут ли подобные результаты наблюдаться у мужчин, это один из примеров того, как немного больше ежедневных движений может улучшить здоровье и снизить риск внезапной смерти.

Фото: theconversation.com

Хоть Всемирная организация здравоохранения и рекомендует взрослым заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю (или 75 минут интенсивных физических нагрузок), исследования также показывают, что даже упражнения низкой интенсивности могут улучшить ваше здоровье, так же как и упражнения средней интенсивности улучшают его в большей степени. Это значит, что ваши пройденные шаги в течение дня могут способствовать достижению 150 минут ежедневной активности.

Активность также может помочь уменьшить вред от длительного сидения. Исследования показали, что у людей, которые находятся в положении сидя по восемь и более часов каждый день, риск смерти повышается на 59% по сравнению с теми, кто сидит менее четырех часов в день. Однако ученые также обнаружили, что если люди выполняли 60—75 минут в день физической активности средней интенсивности, это устраняло повышенный риск смерти. Следовательно, быстрая ходьба может помочь смягчить негативные последствия слишком долгого сидения.

Плюс 2 тысячи шагов

Недавнее исследование Техасского университета также показало, что если вы проходите менее 5 тыс. шагов в день, ваш метаболизм ухудшится. Накопление жировых отложений в организме также может увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Это также подтверждается предыдущими исследованиями, которые показывают, что люди, которые проходили менее 4 тыс. шагов в день, не могли больше повернуть вспять снижение метаболизма жиров.

Увеличение физической активности, например пройденное за день количество шагов, снижает риск смерти за счет улучшения здоровья, в том числе за счет снижения риска развития некоторых серьезных заболеваний, таких как деменция и некоторые виды рака. В особых случаях это помогает улучшить состояние здоровья, например у пациентов, страдающих диабетом 2-го типа. Упражнения также могут помочь нам улучшить и сохранить нашу иммунную систему. Однако, основываясь на текущих исследованиях, кажется, что достижение именно 10 тыс. шагов в день не является важным для здоровья — половина этого целевого показателя уже оказывается полезной.

Если вы хотите увеличить количество шагов, которые вы проходите ежедневно, или просто хотите больше двигаться, один простой способ сделать это — увеличить текущее количество шагов примерно на 2 тыс. шагов в день. Другие простые способы ежедневно больше двигаться — это ходить пешком на работу, если это возможно, или заниматься физическими упражнениями в онлайн-программах, если вы работаете из дома. Встречи с друзьями на прогулке — а не в кафе или баре — тоже могут быть полезны. А учитывая, что даже небольшая физическая активность положительно влияет на ваше здоровье, регулярные перерывы на разминку если вы весь день работаете за столом, помогут легко получить более высокие показатели физической активности.