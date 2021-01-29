«Надежный, как железобетонная плита»

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Среди всего многообразия фундаментов плитный отличается своей монументальностью. Это один из самых дорогих видов фундамента, к такому решению прибегают там, где почвы обладают слабой несущей способностью. Если свайный, столбчатый или ленточный фундамент по каким-либо причинам не подходят для строительства, то зачастую спасает именно плита. В этом тексте поговорим о базовых принципах его устройства, о достоинствах и недостатках.

Где и почему нужно обустраивать плитный фундамент



Как мы уже сказали, подобный тип фундамента справляется там, где не подходят другие: на слабонесущих почвах. Поскольку он представляет собой сплошную железобетонную плиту, ложащуюся под всю площадь будущего дома. Это означает, что при подвижках грунта она будет смещаться вся целиком, равномерно. А значит, по стенам дома гарантированно не поползут трещины. Целостность фундамента сохраняется за счет его подвижности, и за это подобное основание называется плавающим.

В Татарстане прибегать к обустройству плитного фундамента приходится нечасто, но такие участки есть и у нас. Это решение принимается на просадочных грунтах 1 категории: песчаных с примесями, суглинистых, солонцовых, солончаковых, торфяных, болотистых. Такое решение подойдет и для пластичных глинистых участков (как раз такие есть в Татарстане — например, в Высокогорском районе). Нередко для верности принимают такое решение на твердых глинах, пластичных супесях, каштановых землях.

Прежде чем принимать решение о выборе фундамента, нужно заказать полную геологию участка — не устаем это повторять. И даже если дом вашего соседа спокойно стоит на ленточном фундаменте много лет, нельзя автоматически выбирать то же самое — геологические пласты могут залегать достаточно причудливо, и именно на вашем участке может оказаться именно тот самый слабонесущий грунт. Зимой он может подвергаться неравномерным вертикальным подвижкам, а значит, могут растрескаться стены, стоящие на столбчатом или ленточном основании.

Из чего состоит “пирог” плитного фундамента

Чтобы обустроить фундамент в виде монолитной плиты, потребуется точно соблюсти технологию. Классическое плитное основание под дом состоит из следующих слоев:

Уплотненный грунт. Дно котлована надо тщательно утрамбовать. При этом котлован будет неглубоким. Поскольку плитный фундамент не относится к заглубленным, то обычно под него снимают только плодородный слой почвы.

Песчаная или песчано-щебневая подушка. Во-первых, она служит для дренажа, отводя от фундамента грунтовые воды. Во-вторых, песчаная “прокладка” гасит вибрации.

Поверх дренажного песчаного слоя укладывается геотекстиль — он защищает дальнейшие слои от ила и служит для армирования конструкции.

Чтобы прочно установить армирующий каркас и хорошо обустроить гидроизоляцию, потребуется бетонный выравнивающий слой толщиной в несколько сантиметров.

Для защиты фундамента от влаги поверх выравнивающего слоя кладется гидроизоляция. В самом простом случае укладывается рубероид или другие виды битумных материалов, но современные технологии предлагают и разные виды водонепроницаемых пленок.

Армирующий каркас.

Бетонная основа. Ее толщину рассчитает проектировщик — должны учитываться вес дома, его высота, характер грунта.

Кроме “классической” бетонной плиты, может быть использована УШП (утепленная шведская плита) — эта разновидность отличается еще наличием утеплителя между гидроизоляцией и бетонным основанием.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Главное, за что выбирается этот вид основания под дом, — равномерное распределение нагрузок на грунт и прочное основание дома на сложных почвах. Есть у него и иные плюсы, за которые плитный фундамент любят строители.

Поскольку фундамент незаглубленный, то при выемке грунта под него приходится забирать только верхний плодородный слой почвы (от 20 до 40 сантиметров, как правило). В отличие от ленточного фундамента, под который нужно долго и нудно монтировать опалубку, под монолитную плиту нужно обозначить опалубкой только контур дома. Не сказать, чтобы на этом удавалось очень много сэкономить (об этом поговорим ниже), но хотя бы работ потребуется произвести гораздо меньше. Отсутствие необходимости в сложной спецтехнике (в отличие, например, от бурозабивных свай). На площадку нужно будет пригнать только бетономешалку, которая одним днем должна будет залить бетон во всю конструкцию. Неограниченный выбор материала для дома. Плита выдержит и каркасник, и деревянный дом, и кирпичный, и даже каменный. Главное, чтобы были правильно сделаны все предварительные расчеты и работы проводились строго в соответствии с регламентами. Высокая прочность. Плитные фундаменты “вечные”.

Как и любая другая конструкция, плита в качестве основания под дом имеет и серьезные недостатки. Поэтому при ее выборе придется взвесить не только все «за», но и все «против».

Сами домовладельцы часто до последнего стремятся избежать этого вида фундамента. Всё просто: он один из самых дорогих в обустройстве. Просто представьте, сколько бетона и арматуры понадобится для заливки монолитной железобетонной плиты достаточной площади под ваш будущий особняк. Онлайн-калькуляторы на различных строительных сайтах показывают для монолитного плитного фундамента под дом площадью 10х15 м, высотой в 50 см над землей и заглубленностью в 30 см цену, вплотную приближающуюся к 1 млн рублей. Прокладку коммуникаций нужно будет продумать еще до заливки бетона. Закладывать их в плиту потом будет как минимум очень проблемно, как максимум — уже невозможно. Если вы хотите плитный фундамент — придется серьезно призадуматься над тем, как обустроить цокольный этаж. Классического подвала под бетонной плитой не получится. Есть способ обустроить цокольный этаж за счет верхних ребер, сделанных на бетонной плите. И тогда фундамент будет представлять собой своеобразную чашу, на которой устроен лабиринт по образцу ленточного фундамента. Разумеется, это еще сильнее удорожает стоимость строительства. Под плитный фундамент нужно идеально подготовить основание — оно должно быть ровным, как лист бумаги. Это потребует особого тщания строителей. Вообще, бригада должна быть очень квалифицированной, потому что монолитный фундамент на основе плиты ошибок не прощает. И особые требования должны предъявляться к проектировщику: все знаменитые высокопрочностные свойства плитного фундамента работают, только если все расчеты произведены тщательно и без ошибок.