«Нахожу в своем характере схожесть с Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе»

Татьяна Покровская, легендарный тренер по синхронному плаванию — о судьбе, карьере и спорте

В здании Общественной палаты Татарстана прошла презентация книги «Татьяна Покровская и ее команда». Сама Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, с удовольствием общалась с пришедшими на презентацию и открыто отвечала на многие вопросы. Корреспондент «Реального времени» рассказывает, о чем говорила легенда российского спорта со своими посетителями.

«Я — «близнец», в жизни одна, а на работе — другая»

Презентация началась и закончилась фотографированием. Зиля Валеева, председатель Общественной палаты Татарстана, принимала это мероприятие в гостях на правах хозяйки дома. Во время фотографирования она пошутила, что «вид спорта красивейший, поэтому некрасивых фотографий быть не может», тем самым избавив гостей от смущения. Непринужденный и теплый тон был задан сразу. Неудивительно, что к концу мероприятия образовалась целая очередь из желающих сделать уже индивидуальные совместные фото с героиней вечера, Татьяной Покровской.

Свою роль сыграло еще и то, что легендарный тренер, обладательница звания «Герой России», железная на бортике женщина оказалась очень мягкой в общении. Она с удовольствием отвечала на вопросы собравшихся и обаяла в итоге всех. Ее принимали с таким же восторгом, как трибуны обычно принимают ее титулованных подопечных, «комсомолок, спортсменок и просто красавиц».

Впрочем, обольщаться на свой счет Татьяна Николаевна не советует. Она так объяснила свою мягкость в общении:

— Я же «близнец», в жизни одна, а на работе — другая. Характер-то у меня будь здоров, я нахожу в нем схожесть с Татьяной Тарасовой или Этери Тутберидзе. И понимаю, что иначе никак. Для того, чтобы «держать» коллектив где много людей, надо всех их приводить в одно русло, а это очень сложно.

Я не знаю в России других регионов, где руководство республики оказывало бы этому такую же поддержку. Ваш чемпионат мира 2015 года до сих вспоминают как потрясающий старт, с такой поддержкой трибун, что, когда мы выступали, то думали, сейчас болельщики нырнут с нами в бассейн

«Почему-то Минниханов думает обо всем, а у нас в Москве только хоккей, футбол»

На стартовавшем в Казани первенстве сборная Татарстана выставила три состава — больше только у москвичек, законодательниц мод в синхронном плавании. Татьяна Николаевна поделилась своими впечатлениями о Татарстане и развитии его спортивных школ:

— У меня такое впечатление, что вся республика охвачена развитием физической культуры и спорта. Я не знаю в России других регионов, где руководство республики оказывало бы этому такую же поддержку. Ваш чемпионат мира 2015 года до сих вспоминают как потрясающий старт, с такой поддержкой трибун, что, когда мы выступали, то думали, сейчас болельщики нырнут с нами в бассейн. Я знаю регионы, где строятся бассейны, но там непонятно — кто хозяин, какой глубины (чуть ли не по колено!), для каких целей предназначены. У вас же в одних только Набережных Челнах за последнее время построили три бассейна, все спортивные, везде понятно, с какой целью.

Понятно, что Покровская оценивает строительство бассейнов со своей профессиональной точки зрения: делает акцент на глубину, поскольку это одно из требований для развития синхронного плавания. В «мелких» бассейнах просто невозможно выполнять многие элементы из этого вида спорта. Хваля Татарстан, она сетует на Москву:

— Сколько сейчас бассейнов в Москве? Один, у Анастасии Давыдовой (олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, открывшей школу под своим именем, — прим. ред.). В прошлом году разрушили бассейн «Олимпийский», строившийся всей страной к Олимпиаде 1980 года, и пока нам только обещают что-то на смену. А руководство столицы пока не настроено на то, чтобы построить бассейн, подобный тому, что был. Мы боремся за это, пишем письма. И я обязательно вверну эту шпильку нашему руководству: что, мол, почему-то Минниханов думает обо всем, а у нас в Москве только хоккей, футбол, хотя существуют и другие виды спорта...

В прошлом году разрушили бассейн «Олимпийский», строившийся всей страной к Олимпиаде 1980 года, и пока нам только обещают что-то на смену. А руководство столицы пока не настроено на то, чтобы построить бассейн, подобный тому, что был

Прославленный тренер немного приоткрыла завесу тайны над возможным сотрудничеством с Татарстаном в плане воспитания новых чемпионок:

— Мое первое посещение Татарстана уже после распада СССР было связано с Эльвирой Хасяновой. Это трехкратная олимпийская чемпионка, спортсменка с татарскими корнями, но она не была воспитана и не тренировалась здесь. Минниханов сказал: «Все. Теперь мы будем выращивать своих спортсменок». В это не совсем верилось, но сейчас процесс пошел. Депутат Госдумы Ольга Павлова вышла на меня с предложением открыть в Казани школу «имени меня», и это предложение поддержал Рустам Нургалиевич. Я пока не могу много помогать — только как «тень отца Гамлета», могу мимо проплывать, приглашать учениц школы на сборы национальной команды. Вот недавно две девочки из Казани у нас тренировались...



«Когда я пришла на работу, то плохо плавала»

Уникальность нынешних российских побед в синхронном плавании состоит еще в том, что в нашей стране этот вид спорта стали развивать едва ли не позже, чем во всем остальном мире. Первая звездочка советской «синхронки», Кристина Фаласиниди, пришла в спорт позже, чем состоялся дебют самого вида спорта (первые соревнования по синхронному плаванию состоялись в 1973 году). К этому времени Покровская успела закончить институт физкультуры по специализации «художественная гимнастика». А после развала СССР гречанка Фаласиниди уехала на историческую родину. Возникла необходимость воспитывать новых звездочек. А ведь Покровская даже не училась этому! Вот как она сама вспоминает тот период:

— Я была фанаткой балета и художественной гимнастики, секретам которой и обучалась в институте. Стала тренером по художественной гимнастике, причем у нас с ученицами не было своего помещения, и мы тренировались по разным школам. В итоге домой приползала буквально без сил, чем не радовала мужа, мягко говоря. Жизнь повернулась так, что я стала хореографом в группе по синхронному плаванию. Муж подумал, что, став хореографом, я буду чаще бывать дома. Но не тут-то было: это продлилось всего 2 года, так как хореограф — несколько вспомогательная функция, а это не по мне. В результате я перешла на тренерскую деятельность, хотя поначалу слышала в свой адрес: «Она же не специалист». А я до работы в синхронном плавании всего раза два видела соревнования и хихикала: «Господи, что это такое?»

Надо признать, что тогда и синхронное плавание было совсем другим, чем сейчас. Там, на мой взгляд, валялись на воде. В ответ на это боженька мне и сказал: «Ага, ты хихикаешь? Вот иди-ка туда». Бог же порой выступает в роли «пересмешника», но это только добавило мне убеждения в том, что никогда не надо отчаиваться. А поводы были, у меня и учениц забирали, и ощущения были такие, что жизнь заканчивается.

Бог же порой выступает в роли «пересмешника», но это только добавило мне убеждения в том, что никогда не надо отчаиваться. А поводы были, у меня и учениц забирали, и ощущения были такие, что жизнь заканчивается

Татьяна Николаевна вспоминает, как ей парадоксально помогло в работе слабое умение... плавать:

— Когда я пришла на работу, то плохо плавала. И до сих пор, если честно, плохо владею этим умением. Даже когда поступала в спортивный институт — с трудом сдавала норматив, доплыв там 50 метров. Но тогда у меня была куратор, уже профессиональный тренер, которая видела во мне потенциал. Она и ходила по преподавателям, уговаривала их поставить мне зачеты. Потом мне надо было бы научиться, но я выступала за институт на соревнованиях, времени не было. Но было желание обучаться, а у некоторых профессиональных тренеров — желание идти по накатанной: «Это невозможно. Это не наше» по поводу каких-то новинок. А для меня невозможного не было — в том числе и потому, что я не испытала на себе то, как «живется» под водой.

В итоге, как вспоминает Покровская, оказалось, что таким образом удалось воспитать для нашего спорта не только синхронисток, но и представительниц других спортивных дисциплин. Ольга Новокщенова, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира — ушла в подводное плавание, профессионально занялась фридайвингом. Сейчас на попадание в олимпийскую сборную России по синхронному плаванию претендует олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, 11-кратная чемпионка мира. Она освоила еще и виндсерфинг.

— Очень за нее рада, — говорит тренер. — У нас же разноплановый вид спорта, не просто плавание, хореография, но и баланс.

«Сейчас мы полностью закрыты, как в лагере»

Синхронное (артистическое) плавание, как никакой другой вид спорта, может пострадать от коронавируса. Дело в том, что в самом названии этой дисциплины заложен его смысл — синхронность спортсменок. Одиночные тренировки синхронисток, за исключением соло, бессмысленны, а потому спортсменкам пришлось претерпевать еще большие сложности, чем коллегам.

— Коронавирус да, повлиял, — размышляла Покровская. — Сейчас мы практически полностью закрыты, как в лагере. Тренировочный цикл продолжается 14 дней, после чего дается день отдыха — и снова запираемся на 2 недели. Благо, что в составе сборной сейчас практически все москвички.

Сейчас мы практически полностью закрыты, как в лагере. Тренировочный цикл продолжается 14 дней, после чего дается день отдыха — и снова запираемся на 2 недели. Благо, что в составе сборной сейчас практически все москвички

Татьяна Николаевна ответила и на вопрос «Реального времени» о невключении в программу Олимпиады 2024 года дисциплины микст:

— Это, конечно, печально, поскольку мы надеялись. Но пока надо признать, что слишком мало стран-участников. Это было видно и по чемпионату мира в Казани, где дебютировала эта дисциплина, и на дальнейших стартах. Не думаю, что в этом есть какая-то политическая подоплека — дескать, у американцев был Билл Мэй, звезда в этой дисциплине, и сейчас он не может выиграть у нас. Билл прекрасный спортсмен, и, думаю, что он подготовился бы к Олимпиаде. И даже если бы не выиграл, то призером стал обязательно. Нет, я не вижу здесь никакой политической подоплеки...

«Дочь покруче меня будет»

Поделилась Татьяна Николаевна и рассказом о своих близких. Ее дочь Екатерина живет в Бразилии. Пандемия, к сожалению, ограничила возможности личного общения, но ненадолго:

— Раньше было проще — мы могли проводить там сборы, там меня помнят по полуторагодичной работе в этой стране, любят нашу команду, и приглашали в начале каждого года. В январе нашим девочкам было очень хорошо там побывать: открытый бассейн, солнце, фрукты-овощи, все это способствовало проведению сборов. Плюс я еще в свой отпуск туда выбиралась. И тут эта напасть. Но надо знать мою дочь — она в плане того, чтобы пробивать стены, покруче меня будет. Она меня поставила перед фактом, что приедет с детьми. Я говорю — не надо, все же закрыто. Нет, преодолела все препоны, с пересадками добрались и жили мы вместе 2 месяца. Только улетели — как Лондон закрыли, и даже такой возможности с пересадкой уже нет. Осталась я одна, а сердце с ними...

Когда я пришла на работу, то плохо плавала. И до сих пор, если честно, плохо владею этим умением. Даже когда поступала в спортивный институт — с трудом сдавала норматив, доплыв там 50 метров

Вспомнила Покровская и о своей собаке — до самой Олимпиады в Рио йоркшир Даниил был талисманом сборной России по синхронному плаванию.

— Он бывал со мной на множестве сборов, «строил» всех наших девчонок — ему очень не нравилось, когда они ходили с голыми ногами. Это же пастушеская порода… Но перед Олимпиадой в Рио он умер, ему было уже 14 лет. Так что сейчас команда осталась без талисмана, но память о нем у девчонок жива. Но! Всем желающим купить мне новую собаку я говорю категорическое нет. У меня была подруга в Набережных Челнах, которая как-то заявила, что едет ко мне в гости, у нее есть подарок. Я спрашиваю — «Это собака? Не вздумай. Даже, если уже прикупили, сами решайте — как с ним дальше поступать? Ни тебя не приму, ни собаку». Хотя я обожаю собак, но это проблема с содержанием при нашей кочевой жизни...