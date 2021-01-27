Рост тарифов «Платона», новые чеки ИП и дедлайн маркировки: новое для бизнеса в феврале
Со второго месяца года в силу вступает еще ряд важных новшеств для предпринимателей и граждан
С 1 февраля в России заработает важный для бизнеса закон, позволяющий получить трехмесячную отсрочку для адаптации к любым новым требованиям. Также в этот день выйдет срок для реализации одежды и текстиля без маркировки — весь нераспроданный товар без цифрового кода приравняют к контрафакту. Вступят в силу нововведения по продаже молока и воды, а ИП на спецрежимах по налогообложению обяжут детализировать свои чеки. В феврале вырастет плата для большегрузов по системе «Платон», а для экспортеров сои введут пошлины, чтобы избежать скачка цен на продукцию переработки. Подробнее об этих и других новшествах — в традиционном обзоре «Реального времени».
Новые требования лишь дважды в год!С февраля в России вступает в силу новый федеральный закон «Об обязательных требованиях в РФ» (от 31.07.2020 N247-ФЗ), который призван заметно упростить жизнь предпринимателей. Теперь все новые требования к бизнесу в части экологии, санитарных правил и охраны труда будут вводить лишь дважды в год: 1 марта и 1 сентября. Причем предварительно — за 90 дней — должен выйти соответствующий документ.
Благодаря такой отсрочке, у предпринимателей будет время адаптироваться к новым правилам. Да и количество нормативно-правовых актов уменьшится, считают эксперты. Впрочем, будут и исключения, как в случае с актами, принятыми в условиях пандемии и других чрезвычайных ситуаций.
Детализация чеков для ИПТакже с 1 февраля предпринимателей на специальных налоговых режимах обяжут детализировать свои чеки. В них обязательно нужно будет указывать наименование товара или услуги и количество единиц продукции.
Новшество потребует дополнительных затрат у малого бизнеса. До сих пор для ИП действовала временная отсрочка — они были вправе не детализировать чеки. Достаточно было указать позицию «товар», «продукты» или «услуга», и это не считалось нарушением. Теперь же предприниматели должны изменить настройки кассового оборудования и дополнить чеки новыми данными: наименованием организации, реализованных товаров или услуг, их количества, цены за единицу с учетом наценок и НДС, указания кассира, системы налогообложения и так далее — перечень содержит около двух десятков позиций.
В противном случае нарушителей ждет штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, для нарушителей кассовой дисциплины вводятся новые виды санкций за нарушение фиксации расчетов через ККТ. Налоговики вправе принимать решения о заморозке деятельности ИП или организации на срок до трех месяцев и даже дисквалифицировать ответственных лиц. Специалисты предполагают, что бизнесу придется затратить до 70 тысяч рублей (в зависимости от масштабов работы) на программное обеспечение и сканеры, которые будут считывать штрихкоды. Но в конечном счете работа любого розничного магазина станет более автоматизированной. Сокращается время на последующий учет товара, возможен автоматический расчет скидок. Ожидается, что через некоторое время все эти затраты, наоборот, снизятся и вложения окупятся.
«Платон» проиндексирует тарифС февраля тариф госсистемы «Платон» для транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, вырастет до 2,34 рубля за километр. Пока для большегрузов действует плата 2,2 рубля за километр. Как сообщают в пресс-службе «Росавтодора», все собранные денежные средства ежедневно перечисляют в федеральный бюджет на ремонт дорог, а также строительство и реконструкцию дорожных объектов в регионах России. Планируется, что в дальнейшем индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.
В соответствии с федеральным законодательством от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами с максимальной массой свыше 12 тонн, освобождаются: транспортные средства, предназначенные для перевозки людей; специальные транспортные средства экстренных служб, оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и военной техники.
«Песочницы» для беспилотников и телемедициныВ этом же месяце заработают экспериментальные правовые режимы (ЭПР) — так называемые «регуляторные» или «цифровые песочницы». Закон об этом, разработанный Минэкономразвития РФ, вступил в силу 28 января. До сих пор появление в России таких сервисов, как коммерческие беспилотные такси, беспилотные грузовые перевозки, искусственный интеллект в медицине — было невозможно из-за законодательных ограничений. Новый закон временно отменяет ограничения, чтобы опробовать инновационные разработки. Для запуска закона Минэкономразвития внесло изменения в законы о здоровье, образовании, транспорте, банковской деятельности — всего принято 17 подзаконных актов. Теперь любая компания, соответствующая базовым требованиям, может подать заявку в Минэкономразвития на установление ЭПР.
Первыми станут семь проектов: сервис коммерческого использования беспилотных такси, проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных большегрузных дронов, проект дистанционного заключения договоров связи, сервис поддержки принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест коммерческой деятельности на основе больших данных, проект по использованию обезличенных медицинских данных для улучшения анализа эффективности лекарственной терапии.
Штрафы за курение — для рестораторовРестораторов, которые не соблюдают ограничения по никотиносодержащей продукции начнут штрафовать. Могут наказать и за рекламу кальянов. В том числе проверяющие органы вправе наложить штрафы за нарушение запрета на потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов в установленных местах; несоблюдение требований по оснащению таких мест, за спонсорство и рекламу никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов.
Эксперты напоминают, что за несоблюдение требований к оборудованию помещений грозит штраф для организаций в 50—80 тыс. рублей и до 30 тыс. рублей для должностных лиц. За рекламу курения, а также демонстрацию курения детям и взрослым — штраф для организаций в размере 80 тыс. — 200 тыс. рублей и до 50 тыс. для должностных лиц»
Восстановленное — тоже молокоНачиная со следующего месяца, восстановленное молоко перейдет из молочных напитков в разряд полноценной молочной продукции и будет продаваться в обычной упаковке. В техническом регламенте Таможенного союза (аналог ГОСТ для стран-участниц Союза) регламентированы показатели идентификации и безопасности для восстановленного молока. Соответствующие изменения внесли в техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Из-за неопределенности, которая возникала раньше в отношении этого продукта в обороте, возникали случаи арбитражных споров. С 13 февраля он получит статус молочного продукта. Для покупателя по большому счету это ничего не меняет. Требования к качеству восстановленного и обычного молока одинаковые, в том числе органолептические показатели. Правда, в документации Союза указано, что восстановленный напиток может быть сладковатым и иметь легкий привкус кипячения, а также недостаточно выраженный вкус и запах. Как утверждают эксперты, с точки зрения пищевой ценности разницы между восстановленным и натуральным молоком нет. Кроме того, многие производители и раньше использовали сухое молоко, причем не все отмечали это на этикетке.
О маркировкеДо 1 февраля все участники оборота в торговле одеждой обязаны промаркировать все нереализованные товарные остатки.
В отношении молока и молочной продукции в феврале уже действует обязательная маркировка по определенным группам ТНВЭ (она вступила в силу 20 января), по остальным группам вступит — не позднее 1 октября 2021 года.
Также в феврале заканчивается эксперимент по маркировке упаковок с водой. Участники эксперимента несколько месяцев выстраивали целую систему, по которой в дальнейшем будет работать весь рынок. На сегодняшний день к пилотному проекту уже успели присоединиться несколько ключевых производителей упакованной питьевой воды, а также ряд сетевых ретейлеров. С 1 марта наступит переходный период, в течение которого подключение к системе маркировки будет добровольным. После него маркировка станет обязательной для всех производителей, импортеров и розничных продавцов.
Без деклараций по земле и транспортуДо сих пор организации подавали декларации по земельному и транспортному налогам до 1 февраля. С этого года декларации подавать не нужно. Организации посчитают и заплатят налог, а затем ИФНС пришлет сообщение со своим расчетом — до 1 сентября. Если расчеты сойдутся, все хорошо. Если не сойдутся, нужно будет сообщить налоговой и разобраться. Однако налоги по итогам года нужно будет заплатить до окончания февраля, то есть до 1 марта.
Пошлина на нефть вырастет на 5 долларовСогласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля 2021 года повысится на $5,1 и составит $43,8 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $38,7 за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $13,1 с $11,6 за тонну, на темные — до $43,8 с $38,7. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $13,1, прямогонного (нафта) — до $24,0 с $21,2 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 0$, пошлина на чистые фракции СУГ составит 0$. Пошлина на кокс составит $2,8 за тонну.
Пошлина на экспорт — чтобы соя не подорожалаС 1 февраля по 30 июня этого года в России будет действовать экспортная пошлина на соевые бобы. Размер ставки достигнет 30% от таможенной стоимости, однако не менее 165 евро за одну тонну. Как объяснили в Минпромторге РФ, пошлину на сою решили ввести для того, чтобы предотвратить повышение цен на продукцию ее переработки, в том числе соевое масло и соевый шрот.
Частная медицина для лиц 65+По 5 февраля Минсоцзащиты РТ совместно с Минздравом РТ принимает заявки для проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте в соответствии с постановлением правительства России о привлечении частных медорганизаций к лечению граждан в возрасте 65 лет и старше.
Для участия в проекте частным медицинским организациям необходимо направить запечатанную в конверт заявку с пометкой «Заявка на участие в конкурсном отборе на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социального патронажа лиц в возрасте 65 лет и старше». Подробная информация размещена на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Социальные выплатыРяд февральских новшеств коснется не только бизнеса, но и граждан. Так, на уровень прошлогодней инфляции (4,9% — по данным Росстата) будут проиндексированы пенсии и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Исключение сделают для работающих пенсионеров — их выплаты останутся пока на том же уровне, однако в этом году возможно последуют законодательные изменения.
Перерасчет ждет и пакет социальных услуг, входящих в ЕДВ. Его можно получить как в натуральной форме, так и деньгами. Суммарная стоимость составит 1155 рублей ежемесячно.
Тюнинг после экспертизыС 1 февраля любые изменения в конструкцию автомобиля нельзя будет внести без специального разрешения. Чтобы тюнинговать свою машину, владельцам придется пройти поэтапную процедуру.
Сначала получить «добро» на тюнинг от специализированной лаборатории. Заключение экспертов должны занести в спецреестр, который будет курировать Минэкономразвития.
Затем потребуется получить разрешение ГИБДД. Только после этого можно будет произвести сами работы, но и это не все. Придется вновь вернуться в лабораторию, где составят протокол испытаний, который тоже занесут в реестр.
Ну и последний этап — техосмотр и регистрация всех изменений в конструкции автомобиля в ГИБДД. Но если данных от лаборатории не будет в реестре, в процедуре откажут.
Соцсети обяжут блокировать незаконный контентС февраля соцсети в России обяжут выявлять и блокировать противоправную информацию, например данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам, сообщают в Госдуме.
Впрочем, санкции для нарушивших это правило владельцев социальных сетей пока не предусмотрены. Кроме того, пользователи, чьи аккаунты или посты были заблокированы, смогут обжаловать решение.
30 регионов соберутся на сельхозвыставке в КазаниС 10 по 12 февраля 2021 года в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится 3-я специализированная выставка «ТатАгроЭкспо», которая объединит экспозицию основных отраслей агропромышленного комплекса и деловой форум. Основным событием форума традиционно станет итоговое заседания коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. В рамках деловой программы выставки затронут вопросы бережливого производства, цифровых решений, инноваций, инвестпроектов, лизинга техники.
В этом году экспозиция выставки будет представлена в новой концепции — «Хронологическая цепочка», в рамках которой все основные отрасли АПК (растениеводство, животноводство, сельхозтехника) будут представлены в технологической последовательности. Всего в экспозиции выставки ожидается участие свыше 200 предприятий из 30 регионов и 50 городов России и представительств ведущих зарубежных компаний.
Новые преимущества для стартапов в ЧелнахРегистрацию в челнинский технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» можно пройти до 7 февраля на сайте itparkrt.ru. С этого года в бизнес-инкубаторе для резидентов расширен перечень предоставляемых услуг.
Авторы лучших IT-решений пройдут во второй (открытый) этап конкурса, в рамках которого им предстоит провести публичную презентацию. Приглашенные эксперты выберут новых резидентов 13—14 февраля.
Теперь сотрудники бизнес-инкубатора будут помогать с поиском инвесторов и выступать в качестве посредников в контактах с потенциальными деловыми партнерами, а также оказывать помощь в получении кредитов и независимых гарантий. Кроме того, новые резиденты смогут присоединиться к региональной программе «кITык», по которой ставка по статье «Доход» составляет 1% вместо 6%. Еще одно из преимуществ: резиденты бизнес-инкубатора имеют приоритетное право на аренду жилья в IT-доме.
Семинар и выставки для бизнеса от «Экспо-Кама»12 февраля в Набережных Челнах в рамках «Камского промышленного форума — 2021» для предпринимателей проведут бесплатный семинар по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». Руководителей организаций проинформируют об условиях участия в нацпроекте, предусмотренных мерах господдержки, результатах и опыте реализации проектов повышения производительности труда на предприятиях.
В программе Камского промышленного форума, который состоится в Набережных Челнах с 24 по 26 февраля, пройдут ежегодные специализированные выставки с международным участием: «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка», «Энергетика Закамья», «Нефть. Газ. Химия. Экология».
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