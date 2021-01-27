Рост тарифов «Платона», новые чеки ИП и дедлайн маркировки: новое для бизнеса в феврале

С 1 февраля в России заработает важный для бизнеса закон, позволяющий получить трехмесячную отсрочку для адаптации к любым новым требованиям. Также в этот день выйдет срок для реализации одежды и текстиля без маркировки — весь нераспроданный товар без цифрового кода приравняют к контрафакту. Вступят в силу нововведения по продаже молока и воды, а ИП на спецрежимах по налогообложению обяжут детализировать свои чеки. В феврале вырастет плата для большегрузов по системе «Платон», а для экспортеров сои введут пошлины, чтобы избежать скачка цен на продукцию переработки. Подробнее об этих и других новшествах — в традиционном обзоре «Реального времени».