«Горячая десятка»: как прошел финал премии «Студент года — 2020»

Сегодня в Казани, в КРК «Пирамида» прошел финал XVI Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан — 2020». Победителем конкурса стал студент Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Дамир Нургалиев.



В номинации «Студенческое СМИ года» победил Медиацентр профкома КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет). «Медийщиком года» стала студентка КФУ Талия Тухватуллина.

В конкурсе участвуют 59 финалистов из 21 вуза Татарстана. В главной номинации — Гран-при представлены 10 казанских студентов. Победитель получит премию в 30 тыс. рублей и грант на обучение либо стажировку в любом вузе страны.