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«Горячая десятка»: как прошел финал премии «Студент года — 2020»

23:00, 25.01.2021
«Горячая десятка»: как прошел финал премии «Студент года — 2020»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казани, в КРК «Пирамида» прошел финал XVI Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан — 2020». Победителем конкурса стал студент Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Дамир Нургалиев.

В номинации «Студенческое СМИ года» победил Медиацентр профкома КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет). «Медийщиком года» стала студентка КФУ Талия Тухватуллина.

В конкурсе участвуют 59 финалистов из 21 вуза Татарстана. В главной номинации — Гран-при представлены 10 казанских студентов. Победитель получит премию в 30 тыс. рублей и грант на обучение либо стажировку в любом вузе страны.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
Фото: Ринат Назметдинов, видео: Камиль Исмаилов
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