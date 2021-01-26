Сборная ФГР — это меньший абсурд, чем то как «Спартак» превратился в ЦСКА

Без флага и гимна: первый пошел!

В Египте подходит к завершению чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Восемь сильнейших команд турнира продолжат борьбу за медали, а сборная России, или, как ее сейчас называют: сборная ФГР — Федерации гандбола России — уже пакует чемоданы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ковид закрыл дорогу на ЧМ сразу трем сборным

Последним на данный момент чемпионатом среди национальных команд для России стал женский чемпионат Европы по гандболу, где наши девушки заняли пятое место. Мужской чемпионат мира стал первым, куда россияне поехали без гимна и флага, под названием ФГР, в данном случае — Федерации гандбола России. Впрочем, поскольку сама сборная страны не смогла отобраться на чемпионат, а поехала, как в теннисе, по уайлд-кард, то ее можно было бы, как в старом анекдоте назвать либо чучелом, либо тушкой.

Сам чемпионат мира — первый игровой командный турнир, проводимый во время коронавируса, поэтому он столкнулся с таким новшеством, как отказ приехать на соревнования по медицинским показателям. Не приехали сборные США и Чехии, которых заменили Швейцария и Северная Македония, тоже, кстати, впервые выступавшая под новым названием. Уже во время чемпионата мира ковид настиг сборную Кабо-Верде, которая сыграла только матч с Венгрией, а Германии и Уругваю сдалась без боя, поскольку в составе команды обнаружились зараженные.

В дни чемпионата мира в интернете развернулась дискуссия: под какую музыку российские спортсмены будут выходить на соревнованиях в течение ближайших двух лет, на которых дисквалифицировали наши атрибуты государственности. Большинством голосов решено, что это будет «Катюша». Песня, конечно, народная, даже с такими нелепостями про «степного сизого орла», поскольку сизый цвет ближе к синему, а степные орлы сами по себе темно-бурые. Ну, вот такими у нас несуразными подчас были стихи к народным песням, типа «Что же ты, милая, смотришь искоса. Низко голову наклоня». Персонально по сборной ФГР можно сказать, что победоносную «Катюшу» по поводу ее игры можно было исполнять раза два. После победы над Словенией и разгрома Северной Македонии. А вот матчи с Египтом и Швецией заставили вспомнить о другой знаменитой песне отца «Катюши» Михаила Исаковского — «Враги сожгли родную хату».

Мужской чемпионат мира стал первым, куда россияне поехали без гимна и флага. Фото: ihf.info

Как дебютировала сборная ФГР

Но начали ФГРовцы с ничьей с командой Беларуси — 32:32. Надо отдать нашим соседям должное, страна сумела сохранить гандбол, как народное достояние, поскольку именно в этой игре там была великая команда минского СКА, национального достояния Советской Белоруссии, и на ЧМ «сябры» квалифицировались самостоятельно, в четвертый раз за пять последних чемпионатов. После этого матча россияне обыграли Словению, считавшуюся фаворитом группы — 31:25, и Корею — 30:26. Стоит отметить, что две Кореи, Южная и Северная, казалось бы, в последнее время стали делать шаги к сближению, сыграли на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане одним составом женской хоккейной сборной, одним составом выступали на мужском гандбольном чемпионате мира 2019 года, однако коронавирус снова раскидал один народ по двум сборным. И конкретно на ЧМ-2021 выступала Южная Корея, и новый консенсус с северянами случится еще не скоро. Достаточно сказать, что отбор на ЧМ-2022 две страны будут проводить в одной группе, вдвоем соперничая за одно место под солнцем.

«Вегетарианская» формула выхода сразу трех команд из четырех в следующий круг практически обесценила две наши победы, поскольку только корейцы прекратили борьбу за медали, присоединившись к Кабо-Верде и другим аутсайдерам чемпионата. Тем самым, на обочину сознания отошел и 130-килограммовый гандболист из сборной Конго Готье Мвумби Тьерри, который почему-то вызывал ажиотаж на старте чемпионата. Да, вес его зашкаливает, внешний вид совсем не спортивный, но парню все же 26 лет, и он не впервые попал в сборную. Другое дело, что Конго дебютировало на чемпионате мира, и широкая публика только познакомилась с парнем, родившимся в Африке, но отъевшимся до такого состояния уже во Франции.

Начали россияне с ничьей с командой Беларуси — 32:32. Фото: ihf.info

Фатальный проигрыш Египту

Увы, но второй групповой этап россияне начали с поражения от Египта — 23:28, которое практически перечеркнуло все наши надежды на дальнейший выход из группы. При этом успех Египта неожиданный, но не сенсационный.

Именно гандбол можно называть командной игрой, где так важны «домашние стены». Нынешние аутсайдеры из Южной Кореи только на домашней Олимпиаде далекого 1988 года прыгнули выше головы, став чемпионками среди женщин, и финишировав вторыми в мужском турнире, и это при «живых» сборных СССР. В 2015 году домашнюю сенсацию выдал Катар. Хотя удивил он ранее, выставив на тот ЧМ пятерых уроженцев Югославии, по одному испанцу, кубинцу и французу, и это было странно, поскольку эти ребята вовсе не были мусульманами. Новых катарцев разбавили представителями арабо-мусульманского мира (по два египтянина и сирийца, по одному персу и тунисцу), и сборная стала в итоге второй на чемпионате мира. Тот успех позволил Катару дебютировать на Олимпиаде. Поскольку команда состояла из ветеранов, селекционеры продолжали рыскать по миру, меняя старых катарцев на новых. С тех пор пригласили еще шестерых, из них трех сирийцев, по одному боснийцу, кубинцу и тунисцу, после чего интерес к гандболу спал. Россиянин Александр Каширин, семь лет проигравший в Катаре, объяснил это тем, что популярность гандбола там пошла на спад, что отразилось на зарплатах, а потому и количество легионеров постепенно уменьшилось и в стране, и в сборной. Уехал сам Каширин, 30-летний Сергей Жедик. И на нынешнем ЧМ за Катар играли только восемь новообращенных: по два экс-югослава и кубинца, по одному иранцу, сирийцу, плюс два экс-египтянина Хасабалла и капитан команды Мабрук (восемь человек против 14 на домашнем ЧМ-2015).

При этом сами египтяне в корне отличаются от упомянутых корейцев и катарцев. Никаких вопросов по составу, все свои, доморощенные, поскольку «фараоны», кажется, научились выращивать хороших гандболистов. Во всяком случае, в 2019 году сборные этой страны выиграли юниорский чемпионат мира (до 19 лет) и были третьими на молодежном (до 21 года). Понятно, что эти парни еще молоды, и из этих составов только двое перекочевали в национальную сборную, но на домашнем ЧМ египтяне справляются и теми, кого подготовили ранее. Легионеры из чемпионатов Румынии (двое), Венгрии и Франции, которые ранее уже добивались локальных успехов (к примеру, на ЧМ-2019 Египет финишировал восьмым, а мы 14-ми), а сейчас уверенно вели свою команду к выходу в четвертьфинал из достаточно сложной группы.

Поражение от Египта практически перечеркнуло все наши надежды на дальнейший выход из группы. Фото: ihf.info

И это мини-сенсация, а вот настоящая сенсация нынешнего ЧМ связана с Аргентиной, которая обыграла Хорватию — 23:19, выбив ее из розыгрыша медалей. Аргентинцы располагают, пожалуй, одной из наиболее опытных, наравне с Катаром, сборных. Шестеро нынешних сборников помнят еще вкус победы на ЧМ-2015 года — 30:27, одержанной над сборной России. Среди них три брата Себастьян, Диего и Пабло Симонет, но главное в успехе Альбиселесте то, что в ее составе 14 легионеров, и 12 из них выступают в мощнейшем чемпионате Испании. И не абы где, а в «Адемаре», «Бенидорме», «Бидасоа», «Гвадалахаре», командах из сильнейшей лиги Асобаль. Подъем бразильского гандбола тоже, кстати, связан с тем, что сборники практически в полном составе играют в Европе, только вот на этом ЧМ им не повезло, попав в «группу смерти», откуда в четвертьфинал вышли Венгрия и Испания, а за бортом остались Германия и Польша.

И разгром от Швеции напоследок

Но, как бы интересны не были фавориты и достаточно экзотические для гандбола сборные, пора вернуться к самой экзотической на этом ЧМ команде — ФГР. Проигрыш Египту до минимума сократил наши шансы, но разгром Северной Македонии оставил их реализацию на последний день группового этапа — 32:20. Противостоять необходимо было сборной Швеции, с которой мы рубились в 80-е годы за золото чемпионатов мира, после чего сыграли «золотой» финал Олимпиады-2000 в Сиднее, и практически дружно деградировали. Но мы не выправили положение с гандболом в стране до сих пор, а шведы ожили в десятые годы, и сейчас смотрели на нас с высоты пятого места на прошлом ЧМ.

В отличие от аргентинцев и бразильцев, «тусующихся» в Испании, шведов надо искать в чемпионате Германии. Оттуда на нынешнем ЧМ сборную Швеции представляли 10 гандболистов. Уровень гандбольной Бундеслиги практически такой же, как и у футбольной, только вместо «Баварии», «Байера» и «Боруссии», надо оперировать такими названиями, как «Киль», «Фленсбург-Хандевитт», или «Магдебург», как сильнейших клубов страны. Да, в гандболе восточные немцы продолжают котироваться, в отличие практически от всех других игровых видов спорта.

Поговорить об этом можно было практически с начала матча россиян и шведов, поскольку рассказывать о происходящем на площадке было больно. Шведы обрушились на нас всей мощью, закончив первый тайм со счетом — 17:8. Начало второго тайма породило какие-то надежды, когда мы сократили разрыв, забив три безответных мяча, но затем шведы опять уничтожили команду ФГР, что отразилось на табло — 34:20.

Шведы обрушились на нас всей мощью. Фото: ihf.info

Своим мнением по итогам чемпионата мира с «Реальным временем» поделился Алексей Попов, экс-игрок «Каустика» из Волгограда, поигравший в чемпионатах Швейцарии и Италии. Сейчас Алексей работает преподавателем в Поволжской академии спорта, плюс тренирует детские команды в Казани.

— Впечатления, в целом, положительные, — начал Алексей, — Да, наверное, где-то не хватило ведущих игроков, которых мы не досчитались перед чемпионатом. Команду могли бы усилить Алексей Атьман, получивший травму, Александр Шкуринский, еще кто-то. По структуре игры не хватало леворукого гандболиста, там с фланга атаковал правша Александр Котов.

«Россиян пригласили на чемпионат мира, признавая наши прошлые заслуги»



Попов, с которым мы еще сделаем подробное интервью по итогам ЧМ, отметил, что само приглашение России по уайлд-кард выглядит как признание прошлых заслуг, к примеру, такого же не дождалась мощная сборная Сербии, и это выглядело неким авансом на будущее. В качестве кешбэка за аванс мы, наверное, должны были продемонстрировать каких-то молодых спортсменов, которые помогут претендовать на такие же заслуги в будущем. Но, в целом, помимо 21-летнего Сергея Марка Косоротова, этот состав ничем не запомнился. Косоротов, любопытный не только своим двойным именем и родословной, поскольку это сын известного в прошлом советского дзюдоиста, обещает вырасти в лидера сборной на ближайшее десятилетие, но таких многообещающих в нынешней сборной очень мало.

Новому наставнику сборной Велимиру Петковичу (уроженцу Югославии, конкретно, Боснии, в дальнейшем гражданину Германии) не совсем повезло со сменой поколений. У России закончили либо с гандболом, либо со сборной Грамс, Дибиров, Игропуло, экс-беларус Горбок и экс-украинец Шельменко. Но уже сам Петкович не взял на ЧМ опытных Горпишина, Калараша, Комогорова, Санталова, Царапкина, помимо травмированных, о которых упомянул Попов. В целом, фундамент сборной составили игроки «Чеховских медведей», откуда восемь человек, плюс шесть легионеров, и еще, в общей сложности, шесть игроков Краснодара, Саратова и ЦСКА, который и тренирует Петкович.

Новому наставнику сборной Велимиру Петковичу не совсем повезло со сменой поколений. Фото: mhccska.ru

История появления армейского клуба в чемпионате России — это самое удивительное, что могло произойти в гандболе, и одно из самых любопытных событий 2020-го года. Советский ЦСКА, прекратив существование, переехал в Чехов, превратившись в «Чеховских медведей», еще ранее умерли команды МАИ и «Кунцево», и мужской гандбол ушел из Москвы. Поэтому возрождение его за счет появления в 2017 году команды «Спартак», куда собрали ветеранов Евдокимова, Ковалева, Скопинцева, Черноиванова, легионеров и молодежь, было воспринято с энтузиазмом. Деньги частные, болельщики «прикормленные» именем самого популярного в России клуба, который 17 марта 2020 года был переименован в ЦСКА. Это событие примерно такое же сенсационное, как министр-трансгендер в новом правительстве США, только ковид не дал ему развития, поскольку «закрыл» тот чемпионат. За лето страсти успели поутихнуть, ЦСКА всерьез поменял состав (остались только Автономов, Виноградов, Деревень, Ионов, Рябов, Фокин и два украинца Жуков и Ильченко), сменился главный тренер, но осадочек остался. Само по себе перевоплощение «Спартака» в ЦСКА — это невероятно априори, но, если оно в итоге произошло, необходимо было максимально подробно рассказать — почему невозможное оказалось возможным.