Жуткая драка в Омске, челябинский прием «Авангарда» и политические дебаты

Четыре главных итога недели в Континентальной лиге

Как и во всех сферах минувшая неделя в российском хоккее прошла в напряжении. Дело не только и не столько в политической повестке, но и во внутренних скандалах и конфликтах, вновь развернувшихся почему-то вокруг «Авангарда». Жуткая драка между юниорами, приведшая к потере сознания игрока, сомнительный прием «ястребов» в Челябинске — таков срез неприятных инцидентов, произошедших в семидневке. «Реальное время» в традиционной рубрике приводит все самые яркие и главные хоккейные события недели.

Скандал недели: Челябинск «тепло» принял «Авангард» и сел в лужу сам

В четверг в хоккейном медийном пространстве «бомбануло». «Авангард» отправил в КХЛ жалобу, с описанием «теплого приема» команды на челябинской арене во врем матча с «Трактором».

В заявлении «ястребов» говорится, что перед началом встречи со стороны диктора «Арены Трактор» были отмечены некорректные высказывания в сторону болельщиков и игроков гостей. А на видеокубе при представлении игроков соперника выдавали кадры мультфильмов с изображением куриц. «Авангард», как известно, в качестве символа использует образ ястреба, и этот месседж с юмором сомнительного содержания можно расценивать как намек на птичью тему.

Прошелся диктор стадиона и по теме возвращения в Россию Ильи Ковальчука. Телеграм-канал «Арена Бреда» утверждает, что перед игрой по стадиону заявили: «Он подписал контракт с омичами — это никак не отразилось на зарплатной ведомости, но не слабо нагрузило пенсионный фонд России».

Фото: hctraktor.org

Напомним, и после перехода Наиля Якупова и Ильи Ковальчука клуб из Балашихи заявлял, что он укладывается в потолок зарплат, хотя еще в начале сезона не знал, как уместить туда контракт Иржи Секача. Да, отправка в Екатеринбург Сергея Шумакова несколько разгрузила зарплатную ведомость. Но есть некоторые сомнения, что разгрузила эквивалентно тому, сколько запросил Ковальчук.

В любом случае, сложно расценивать подобные методы работы официальных служб клуба КХЛ как серьезные и профессиональные. «Трактор» отметился с приставкой «минус». Если хочется подколоть соперника по теме грязной работы на трансферном рынке, то всегда можно сделать это тоньше и через социальные сети. Примеры перед глазами — «Ак Барс», «Авангард» и «Салават» прекрасно умеют подкалывать друг друга, не переходя красную линию.

Скандал недели №2: игрок молодежки «Авангарда» избил соперника до потери сознания

Во второй неприятной теме недели вновь засветился омско-балашихинский клуб. Точнее его молодежная команда, выступающая в МХЛ «Омские ястребы».

Во время матча между омской командой и «Кузнецкими Медведями» (молодежка новокузнецкого «Металлурга») произошла драка. Новокузнецкий игрок Демид Паничкин поехал на вратаря хозяев льда уже после того, как тот взял шайбу. Омский хоккеист Тимофей Давыдов тут же вступился и повалил Паничкина. Однако после того, как хоккеист упал, разгоряченный Давыдов зачем-то приподнял оппонента и еще раз ударил об лед. Как оказалось, Паничкин потерял сознание и неизвестно, от какого именно удара.

Хоккеиста «Медведей» оперативно доставили в детскую городскую больницу №3 Омска, где игрок пришел в сознание, а медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

После этого клуб из Новокузнецка выступил с официальным заявлением, где отказался от участия во втором матче против «Омских Ястребов». За такое решение руководству Новокузнецка грозит штраф размером в 1 миллион рублей.

«Накануне капитан «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов, выступив агрессором в драке, проявил свои навыки в боях без правил, нокаутировав нападающего нашей команды Демида Паничкина. Видео моментально облетело Интернет и вызвало бурю негодования не только у новокузнецких болельщиков, но и во всём хоккейном мире. Мы сожалеем, что Академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодёжного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими Ястребами» 23 января — хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду» — говорится в официальном заявлении «Металлурга».

Хоккейная общественность забурлила в спорах, как наказать провинившегося — пожизненно отстранить или же хватит нынешнего сезона. Однако все ограничилось куда более ласковыми мерами со стороны дисциплинарного комитета — Давыдов получил всего лишь 4 матча дисквалификации.

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста команды «Омские Ястребы» Т.Давыдова по п.3.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента МХЛ, подвергнуть его денежному штрафу и дополнительной дисквалификации на 4 матча» — говорится в заявлении Молодежной хоккейной лиги.

Бой недели: певец Майон против гренадера Линдберга

Бой здорового человека, а не курильщика прошел два дня назад в Москве во время матча между московским и рижским «Динамо». Дерби этот поединок назвать сложно — особых точек соприкосновений у этих одноименных команд нет, однако прошел он с особым градусом напряжения.

Во втором периоде матча на льду «ВТБ Арены» не поделили пространство два иностранца — нападающий москвичей Оскар Линдберг и защитник рижан Мэтью Майоне.

Примечательность драки в том, что довольно маленький канадец Майоне, который больше известен своим ламповым исполнением инди-песен (видео выше) под гитару, на казанском «Матче Звезд» не устрашился, а предложил вступить в бой более габаритному Оскару. Канадцу показалось, что швед слишком красочно изображал боль для рефери в одном из игровых моментов.

Только за отвагу Мэтью можно поаплодировать хоккеисту рижского «Динамо».

Оба игрока получили по пять штрафных минут, так что драка оказалась еще и стратегически грамотной — без боя удаление бы заслужили только рижане за эпизод, случившийся минутой ранее.

«Человек столько в НХЛ отыграл! Я не удивлен, а вот рижанин, видимо, удивился. Он же сам его вызвал на бой», — прокомментирует бой после матча наставник «Динамо» Москва Владимир Крикунов.

Политические дебаты недели: Панарин против придворных патриотов

Не обошла стороной хоккей и политическая повестка последней недели. Так например нападающий «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, как и многие другие известные личности, выразили поддержку Алексею Навальному. Он выложил фото с изображением семьи Навальных и поставил хэштег #свободунавальному».

Под постом Панарина лайками отметились многие российские спортсмены. В частности, бывший тренер сборной России, а ныне — тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, хоккеисты «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов, нападающий «Чикаго» Никита Задоров (все трое являются игроками сборной России), главный тренер клуба КХЛ «Сибирь» Николай Заварухин и другие.

С присущим ему лоялизмом тут же выступил поигравший некогда в НХЛ Андрей Назаров, призвав дисквалифицировать специалиста. А на Панарина пошла лавина критики от всем знакомой «нафталиновой» группы патриотов. Владимир Плющев заявил, что Панарину «надо заниматься хоккеем, а не изучать историю своего государства, сидя на толчке с телефоном в руках». Экс-наставник назвал хоккеиста человеком, «у которого образование 3 класса с коридором».

Детский тренер Панарина Юрий Тряскин пожурил хоккеиста, призвав юных хоккеистов не брать с Артемия пример во всем.

«Тот, у кого немало подписчиков в соцсетях, должен отвечать за свои призывы. Понимать, что к нему прислушиваются. А подросткам и юниорам посоветую слушать тех, кто старше и мудрее».

При всех прочих, Артемия Панарина нельзя назвать ловцом хайпа — он и раньше выступал как человек с оппозиционными взглядами, высказывая недовольство уровнем жизни в России.