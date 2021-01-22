Что такое пенобетон и чем он отличается от газобетона

Достоинства и недостатки материала, особенности и тонкости выбора

Ближайший родственник газобетона, о котором мы уже разговаривали в этой рубрике, — пенобетон. Это еще один представитель семейства ячеистых бетонов. Он похож на своего «брата» автоклавного твердения, но все же имеет от него некоторые существенные отличия. И не все они говорят в его пользу. Разбираемся, что же такое пенобетон, чем он отличается от газобетона и как купить блоки, чтобы не нарваться на нечистых на руку поставщиков.

Пенобетон: технологии, материалы и цифры

Производство всех ячеистых бетонов регламентирует ГОСТ 25485-2019 “Бетоны ячеистые. Общие технические условия”. В нем подробно описывается, какие физико-механические характеристики определяются для бетона, как и из чего он должен производиться и какой он бывает. По назначению все подобные материалы бывают трех типов — теплоизоляционный, конструкционно-теплоизоляционный и конструкционный. Как мы уже знаем из предыдущих статей, ячеистые бетоны бывают разные, и этот ГОСТ говорит о них всех.

Конкретно на пенобетон есть отдельный регламентирующий документ — ТУ 5870-001-21655395-2000 “Пенобетон. Технические условия”. С этими техническими условиями есть смысл ознакомиться, если на вашей строительной площадке планируется сольная партия пенобетона.

Итак, он, как и все остальные ячеистые бетоны, делится на три типа по использованию. Для возведения стен дома подходит конструкционный или конструкционно-изоляционный пенобетон. Для двухэтажного коттеджа достаточно начинать с марки D600-800. Если марка ниже — покупать такой пенобетон для возведения наружных стен не стоит. Прочность конструкционного ячеистого бетона на сжатие может характеризоваться или классами (и в этом случае начинается от B7,5), или марками (лучше выбирать М200 как самый прочный материал). Еще один важный параметр, который характеризует бетон, — морозостойкость. Она делится на марки: F 15; F 25; F 35; F 50; F 75. Блоки, из которых будут возводиться наружные стены вашего дома, должны иметь марку морозостойкости не ниже F25. Для внутренних стен хватит и F15.

Усадка пенобетона при высыхании не должна превышать 3 мм/м.

Показатели физико-химических свойств пенобетона разных видов подробно показаны в таблице, приведенной в ТУ 5870-001-21655395-2000. Выбирая пенобетон, можно свериться по ней относительно марки по средней плотности, по прочности на сжатие и по морозостойкости.

Фото: wikipedia.org

Как и наш старый знакомый газобетон, пенобетон делается на основе портландцемента марок М400 или М500. В него добавляется песок, вода, а потом в смесь вводят пенообразователи — в технических условиях указывается пенообразователь “Биопор” на основе белков микробного синтеза. В качестве пенообразователя могут использоваться и другие материалы И еще в пенобетон может вводиться жидкое стекло (в качестве регулятора структурообразования и ускорителя твердения). На выходе получается материал с крупными, не связанными между собой замкнутыми порами.

Отличия от газобетона

Важное отличие пенобетона от газобетона заключается в том, что его можно изготовить «на коленке» — замесить бетон, а потом в смесителе перемешать его с пеной, полученной в пеногенераторе. В случае газобетона нужна более серьезная техника. Поэтому одним из серьезных практических недостатков пенобетона в качестве основного материала для строительства дома считается опасность нарваться на «гаражное» производство ненадлежащего качества. Ведь это не очень сложно — намешать вспененного бетона, нарезать его на блоки абы какой геометрии и непонятного состава и продать страждущим. Поэтому очень важно точно понимать, где и у кого вы приобретаете стройматериал для своего дома.



Еще одно важное отличие (правда, тут уже играющее в плюс пенобетону и в минус — его «газовому» собрату): поры пенобетона получаются закрытыми по всей массе и более крупными. У газобетона поры мелкие, переходящие друг в друга и открытые. Благодаря закрытости пузырьков от внешней среды, пенобетон не так гигроскопичен, как газобетон. Воду он не набирает — а значит, пенобетонная стена имеет меньше шансов растрескаться зимой оттого, что набранная в поры вода замерзла. Иллюстрирует этот тезис простой эксперимент: пользователи проверяли, насколько плавуч пенобетон. Так вот, выстоявший необходимое время, «дозревший» бетон способен держаться на поверхности воды целый месяц.

Фото: domsdelat.ru

Из вышеописанного свойства проистекает следующее важное преимущество пенобетона перед газобетоном: его не надо закрывать в процессе строительства. Отходя от газобетонной стены хотя бы на пару дней его нужно обязательно забирать гидроизолирующими материалами — на случай дождя или снега. Зимой предосторожности при консервации стройки еще серьезнее — иначе к весне вы можете получить вместо недостроенного дома растрескавшиеся руины. Пеноблок всех этих капризов лишен — он влаги не боится, закрывать его не нужно.

Важное различие между этими материалами заключается еще и в том, что максимальную плотность газобетон набирает сразу же при изготовлении, а в процессе хранения она снижается. А пенобетон выходит на заявленную плотность минимум через 4 недели после производства. Поэтому строительные работы из газобетона можно начинать сразу же по его поступлению на площадку, а из пенобетона — только через месяц (если вы не хотите получить неприятную усадку). Зато потом пенобетонное строение только будет набирать прочность, в процессе эксплуатации.



Еще одно различие — геометрия. У газобетонных блоков более точно соблюдаются геометрические параметры — потому что они нарезаются из монолита. А пенобетонные блоки заливаются в опалубку, поэтому их размеры могут «гулять». Это влияет на толщину кладочного шва (который является мостиком холода). Стена из газобетона имеет более тонкие швы (до 3 мм), чем пенобетонная (до 5 мм).

Есть различие и в способе укладки: если пенобетон можно укладывать на обычную песчано-цементную смесь (а первые ряды — не только можно, но и нужно), то газобетон требует особой клеящей смеси.

Пенобетонную стену сложнее оштукатуривать — из-за крупных пор адгезия штукатурки меньше, чем к газобетону. Зато можно «не заморачиваться» выбором отделочного материала — пенобетон не так требователен к тому, чтоб отделка «дышала».

Фото: stroy-kotedj.ru

Теплопроводность у пенобетона выше, чем у газобетона — значит, нужны более толстые стены, чтобы обеспечить одинаковый уровень тепла. Поэтому то, что стоимость пенобетона минимум на 20% ниже, чем у газобетона, не обязательно сэкономит вам кучу денег — зато вам нужно будет купить больше материала.

Общие плюсы и минусы пеноблоков для строительства дома

Часть достоинств и недостатков пеноблоков мы уже описали выше, когда искали главные их отличия от газобетона. Однако стоит свести в конкретные списки все, что говорят специалисты о пенобетоне. Начнем с достоинств.



Прочность на сжатие, которая набирается в процессе эксплуатации. Повторим: несмотря на то, что выход на заявленную прочность происходит через месяц после изготовления, пенобетонные блоки потом только набирают «силу» — и в процессе строительства, и во время эксплуатации.

Легкость. Как и газобетонные, и арболитовые собраться, пенобетонные блоки благодаря воздуху легкие. А это значит, что можно сэкономить на фундаменте.

Тепло. Несмотря на то, что теплопроводность пеноблоков выше, чем у газоблоков, дома из пенобетона все же очень теплые — пузырьки воздуха надежно удерживают тепло внутри стен. Таким образом, на утеплении тоже можно сэкономить. Пенобетон теплее кирпича примерно в 3,5 раза (если сравнивать коэффициент теплопроводности полнотелого кирпича с пеноблоком марки D700).

Высокая звукоизоляция — опять же благодаря крупным закрытым порам в структуре материала.

Негорючесть и биостойкость. Пенобетон не горит, не испаряет токсичных газов при пожаре. Мыши, насекомые, грибки и бактерии им не интересуются — а значит, дом будет сохранным.

Относительная дешевизна — пенобетон чуть ли не втрое дешевле кирпича. Стремительно дорожающая сейчас древесина тоже вариант куда менее бюджетный.

Скорость строительства. Пенобетонные блоки крупные, но легкие. А значит, кладка из них будет происходить быстро. Кроме того, их легко пилить и модифицировать. Так что если вы хотите криволинейность и оригинальность — ячеистые бетоны вам в помощь.

Влагостойкость. Мы уже говорили о том, что пенобетон не впитывает влагу — а значит, будет и отлично выдерживать циклы замораживания и размораживания.

Пенобетон не требователен к внешней отделке. Его можно облицовывать чем угодно.

Фото: remcraft.ru

Но, конечно же, блоки не идеальны, есть у них и явные недостатки. Например,

низкая прочность на изгиб. Как и для газобетонного коллеги, здесь потребуется фундамент, который «не гуляет» и обеспечивает четкую фиксацию стен. Они совершенно не гибкие, при малейшем вертикальном воздействии стена может треснуть.

«Сюрпризы» при крепеже. Разные и при этом крупные размеры пор на практике приводят к тому, что местами в стене пустоты есть, а местами — плотность высокая. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг ваш дюбель (или анкер, или метиз) куда-то провалится. Вообще, неоднородная структура стены хуже держит крепеж, поэтому надо использовать именно те его виды, которые специально предназначены для ячеистых бетонов.

Усадка дома, требующая подождать с финишной отделкой. Пару — тройку месяцев после окончания строительства надо дать дому «отдохнуть», пока пенобетон набирает прочность. Поэтому специалисты рекомендуют немного отложить финишную отделку.

Кустарное производство, о котором мы уже говорили, может свести на нет большинство достоинств пенобетона. При этом опасность нарваться на недобросовестных поставщиков очень большая — уж очень соблазнительна простая технология производства пеноблоков. Так что будьте очень внимательны при выборе поставщика.

Фото: realstroyka.ru

Блоки и как их выбирать

О том, какими должны быть пенобетонные блоки, из которых мы будем строить дом, нам подробно рассказывает ГОСТ 21520-89 “Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия”. Чтобы было проще ориентироваться при заказе, блоки должны быть особым образом обозначены: в это обозначение входит тип блока, марка бетона по прочности на сжатие, марка по средней плотности, марка по морозостойкости и категория. Рассмотрим пример:

I-B2,5D500F35-2.

Это означает, что перед нами пенобетонный блок типа I, прочности на сжатие B2,5, марки по средней плотности D500, с морозостойкостью F35, категории 2.

Также в этом ГОСТе подробно описывается, какие геометрические размеры должны иметь пенобетонные блоки, как они типируются и делятся на категории. Приводится подробная таблица, по которой можно сверяться. В партии может быть не больше 5% блоков, у которых есть отклонения от линейных размеров.

И еще одна любопытная информация — о том, какие отклонения геометрических параметров допустимы для стеновых бетонных блоков. Она отличается в зависимости от категории кладки и от материала, на который кладутся блоки (клей или раствор). Минимум — 1 мм (по высоте блоков для кладки категории 1, на клею), максимум — 6 мм (по длине и ширине блоков для кладки категории 3, на растворе). Для кладки первой категории допустимо повреждение не более двух углов глубиной не более 5 мм. Число блоков с повреждениями углов и ребер в партии не должно быть больше 5%.

Блоки в упаковке должны быть не слипшимися — кладка упакованных блоков нормального качества спокойно разбирается вручную. А каждая партия закупленных блоков сопровождается документами, в которых содержится следующая информация: название и адрес фирмы-изготовителя, обозначение блоков (см. «формулу» выше), номер ГОСТа, номер и дату сертификата о качестве, номер партии и количество отгружаемых блоков.

Итак, если вооружиться этим ГОСТом и практическими советами, есть все шансы купить качественный пенобетон. А советы такие.

Выбирайте только крупные заводы-производители. Свою репутацию они берегут. И каждая партия пенобетона должна сопровождаться сертификатами соответствия ГОСТу. Не ведитесь на низкую цену. Промониторьте рынок и не кидайтесь на самое дешевое предложение. Конечно, оно может быть таковым из-за того, что производство находится у вас под боком, и доставка дает существенную экономию. Или, к примеру, вы покупаете как-то особенно много материала и получаете скидку. Все остальные случаи требуют отдельного рассмотрения.

Фото: m-strana.ru

Осмотрите пеноблоки визуально.



Ячейки должны быть отдельными, не соединенными между собой.

Размер пор не должен быть очень большим — от этого страдает прочность.

Цвет пеноблока должен быть серым. Если он белоснежный — это выглядит нарядно и чистенько, но, увы, означает, что в растворе не соблюден удельный вес цемента.

Положите блоки друг на друга — они должны хорошо прилегать друг к другу. Качаться «башенка» не должна. Таким образом вы проверите геометрию пеноблоков.

И, наконец, проверьте пеноблок на прочность: сначала отломите кусок пеноблока рукой с краешка. Если отломили — материал некачественный. Вооружитесь гвоздем и попытайтесь проткнуть блок без молотка, просто руками. Получилось? Не покупайте эти пеноблоки.

Итак, из чего строить дом — каждый решает для себя сам. В случае пеноблоков, как видим, главное — найти добросовестного производителя. Они зарекомендовали себя как удобный, недорогой и вполне приемлемый материал для частного домостроения.