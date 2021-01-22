«Ансат-М» полетел за миллиардом
Минпромторг России выделил миллиард на доработку вертолета с увеличенной дальностью полета
Министерство промышленности и торговли России объявило тендер по выбору подрядчика для разработки очередного этапа модернизации легкого вертолета «Ансат-М». Но делать его будут не с нуля: опытный образец поднялся в небо накануне нового года. На программу по доработке его летно-технических характеристик и сертификацию выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Победителя назовут 5 февраля, но конкурентной борьбы за него не предвидится. Исполнителем ожидаемо станет «Казанский вертолетный завод». Как выяснило «Реальное время», после завершения глубокой модернизации «Ансат-М» должен превзойти европейских конкурентов по дальности полетов, но останется ли он в средней ценовой нише — до 250 млн рублей, под большим вопросом.
Санитарный «Ансат» рвется вдаль
Минпромторг России утвердил программу модернизации легкого вертолета «Ансат-М». На эти цели выделяется рекордная сумма в 1 млрд рублей из бюджета РФ, говорится в конкурсной документации. Большие инвестиции объясняются тем, что другой машины в легком классе в портфеле «Вертолетов России» просто нет.
Изначально в своей базовой конструкции машина имела малую с точки зрения транспортного патрулирования дальность полета — до 505 км, уступая по этому показателю импортируемым европейским машинам этого класса. Но именно в этом техническом решении разработка конструкторского бюро «Казанского вертолетного завода» была отправлена в серийное производство в качестве санитарной машины.
Почти 3 года назад «Вертолеты России» запустили ее сразу после получения сертификата Росавиации. Впрочем, альтернативы у отечественного вертолетостроения все равно не было: вертолет в легком классе, до 3-4 тонн, был на выходе лишь у Казанского вертолетного завода, поэтому ему и суждено было стать «летающим госпиталем».
По данным участников рынка, за последние 2 года КВЗ выпустил около 30 вертолетов «Ансат», большая часть из которых встала на «вооружение» санитарной авиации.
Остальные машины выпущены как VIP-салоны для оперативного перемещения по стране «первых лиц» бизнес-компаний.
Предновогодний экзамен в небе
Но если для санитарной авиации малая дальность оказалась достаточной, то дальнейшее коммерческое продвижение «Ансата» на внешних рынках тормозилось как раз по этой причине.
— Что представляет собой сегодня «Ансат». Это корпоративный VIP-салон и санитарный вертолет. Машина еще только вышла на рынок. Конечно, у нее узкий функционал. К этому надо добавить опции по ведению поисково-спасательных работ, пожаротушение. Эти ниши надо брать, — считает преподаватель Академии им. Н.Е. Жуковского Евгений Матвеев.
Понимая этот недостаток, КВЗ еще в ноябре 2019 года впервые презентовал на вертолетном форуме в Тюмени проект модернизации «Ансат-М». Выступая на нем, главный конструктор КВЗ Алексей Гарипов сообщил, что дальность увеличится с 505 до 604 км, а взлетный вес возрастет до 3 800 кг из-за возможности взять на борт больше полезной нагрузки.
Первый опытный образец «Ансат-М» с заявленными характеристиками поднялся в небо менее месяца назад — 29 декабря 2020 года, достигнув дальности в 800 км, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КВЗ. Сомнений в необходимости дальнейшей доработки всей конструкторской документации для перезапуска серийного производства не осталось.
Вне конкуренции
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минпромторга России, утвержденная программа модернизации «Ансата» нацелена на улучшение всего комплекса летно-технических характеристик.
— Мы уже создали новую версию машины под именем «Ансат-М», — рассказали нашему изданию в федеральном министерстве. — Эта модификация впервые поднялась в небо 29 декабря прошлого года. На разработку было потрачено 230 млн рублей. В числе преимуществ перед базовой моделью увеличенная с 505 до 800 км дальность полета и возможность летать при нулевой видимости. Также «Ансат» стал гораздо легче и маневреннее.
Заявки на конкурс принимаются до 1 февраля, а победителя назовут 5 февраля. В структурах главы КРЭТ Николая Колесова «Реальному времени» заявили, что следили за проектом, но не собираются участвовать в конкурсе.
Подрядчику не нужно будет «с нуля» проектировать машину, ему предстоит всего лишь разработать рабочую документацию для опытной партии «Ансат-М» и сертифицировать ее. Как следует из технической документации к конкурсу, во-первых, предстоит изготовить РКД опытных образцов элементов оперения и хвостовой балки для стендовых испытаний, провести стендовые наземные и летные испытания.
Во-вторых, доработать вертолет модернизированным бортовым радиоэлектронным оборудованием для полетов по правилам полетов по приборам (ППП), для установки автопилота и противообледенительной системы. В-третьих, разработать РКД для изготовления опытных образцов: элементов конструкции противообледенительной системы, установки нагрева нагревательных накладок противообледенительной системы лопастей, рулевого и несущего винтов и, наконец, провести стендовые испытания в условиях искусственного обледенения.
Иначе говоря, «Ансат-М» разрабатывается как северная полярная машина с повышенной дальностью полетов. Как сообщал глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, стартовым заказчиком модернизированной версии вертолетов станут «Полярные авиалинии». Начиная с 2021 года, компания возьмет семь таких машин с медицинскими модулями. Финансирование программы, как следует из конкурсной документации, предусмотрено на 3 года — до 2023 года. Но в Минпромторге рассчитывают, что сертификация завершится на 2 года раньше — в 2021 году.
В Татарстане летает один H125 за 8 млн евро
Легкие вертолеты остаются наиболее востребованной машиной на авиационном рынке. «Спрос на лизинг легких вертолетов в стране прибавил 20% (до 3 тонн) по сравнению 2019 годом», — отметил в разговоре с «Реальным временем» представитель «Уральской вертолетной компании — URALHELICOM», дилер Robinson, Airbus и Rolls-Royce (RR300).
По его словам, по прежнему в лидерах продаж R44 (от $0,5 млн) и H66 от Airbus Helicopters (от $0,8 млн), которые покупаются для перелетов руководителей предприятий: «В Татарстане популярен H125, но он стоит от 2,5 млн евро». Импортеры зарубежной техники следят за развитием «Ансата», так как это единственная российская машина в этом классе.
— Чем интересна? Прежде всего ценой. Потому что ее цена несоизмерима со стоимостью зарубежных аналогов. Ее ближайший конкурент H135 и H145, но у них цена от 6—8 млн евро. У «Ансата» большое будущее, его нужно дорабатывать обязательно, если он поступил в эксплуатацию, — убежденно заявил представитель «URALHELICOM».
С коротким плечом далеко не улетишь
— Модернизация нужна «Ансату» как воздух, — соглашается генеральный директор ООО «ЧкалАвиа» Александр Чурочкин. — У него короткое расстояние полетов, поэтому многие задачи не может выполнить. Плюс надо делать внешнюю подвеску. Плюс противообледенительную систему, чтобы летал нормально.
— Индия, Китай, Филиппины — везде горы. Когда проводится тендер на закупку вертолетов, указываются технические характеристики. Когда европейский EC показывает высоту 5 тыс. км, а «Ансат» — 3 тысячи, то, конечно, он проигрывает уже на старте, — отметил Чурочкин.
С другой стороны, после модернизации стоимость «Ансата» неизбежно придется поднимать. Сейчас она варьируется от 220 млн до 300 млн рублей. «Обратного хода еще не было, чтобы вкладывали в модернизацию, а он стал дешевле. Такого в природе не бывает. На те же вертолеты Ми-8 после модернизации повышалась цена», — заявил эксперт.
После завершения глубокой модернизации «Ансат-М» должен превзойти европейских конкурентов по дальности полетов, но останется ли он в средней ценовой нише — до 250 млн рублей, под большим вопросом.
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