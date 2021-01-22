«Ансат-М» полетел за миллиардом

Минпромторг России выделил миллиард на доработку вертолета с увеличенной дальностью полета

Фото: Максим Платонов

Министерство промышленности и торговли России объявило тендер по выбору подрядчика для разработки очередного этапа модернизации легкого вертолета «Ансат-М». Но делать его будут не с нуля: опытный образец поднялся в небо накануне нового года. На программу по доработке его летно-технических характеристик и сертификацию выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Победителя назовут 5 февраля, но конкурентной борьбы за него не предвидится. Исполнителем ожидаемо станет «Казанский вертолетный завод». Как выяснило «Реальное время», после завершения глубокой модернизации «Ансат-М» должен превзойти европейских конкурентов по дальности полетов, но останется ли он в средней ценовой нише — до 250 млн рублей, под большим вопросом.

Санитарный «Ансат» рвется вдаль

Минпромторг России утвердил программу модернизации легкого вертолета «Ансат-М». На эти цели выделяется рекордная сумма в 1 млрд рублей из бюджета РФ, говорится в конкурсной документации. Большие инвестиции объясняются тем, что другой машины в легком классе в портфеле «Вертолетов России» просто нет.

Изначально в своей базовой конструкции машина имела малую с точки зрения транспортного патрулирования дальность полета — до 505 км, уступая по этому показателю импортируемым европейским машинам этого класса. Но именно в этом техническом решении разработка конструкторского бюро «Казанского вертолетного завода» была отправлена в серийное производство в качестве санитарной машины.

Почти 3 года назад «Вертолеты России» запустили ее сразу после получения сертификата Росавиации. Впрочем, альтернативы у отечественного вертолетостроения все равно не было: вертолет в легком классе, до 3-4 тонн, был на выходе лишь у Казанского вертолетного завода, поэтому ему и суждено было стать «летающим госпиталем».

По данным участников рынка, за последние 2 года КВЗ выпустил около 30 вертолетов «Ансат», большая часть из которых встала на «вооружение» санитарной авиации.

— За более чем двухлетний срок развития службы «Ансат» состоялся как надежный и функциональный вертолет экстренной медицинской помощи, — отмечал гендиректор РВС Алексей Зайцев, чья компания стала одним из ведущих операторов санавиации (имеет в парке 17 санитарных вертолетов «Ансат»).

Остальные машины выпущены как VIP-салоны для оперативного перемещения по стране «первых лиц» бизнес-компаний.



Предновогодний экзамен в небе

Но если для санитарной авиации малая дальность оказалась достаточной, то дальнейшее коммерческое продвижение «Ансата» на внешних рынках тормозилось как раз по этой причине.

— Что представляет собой сегодня «Ансат». Это корпоративный VIP-салон и санитарный вертолет. Машина еще только вышла на рынок. Конечно, у нее узкий функционал. К этому надо добавить опции по ведению поисково-спасательных работ, пожаротушение. Эти ниши надо брать, — считает преподаватель Академии им. Н.Е. Жуковского Евгений Матвеев.

Понимая этот недостаток, КВЗ еще в ноябре 2019 года впервые презентовал на вертолетном форуме в Тюмени проект модернизации «Ансат-М». Выступая на нем, главный конструктор КВЗ Алексей Гарипов сообщил, что дальность увеличится с 505 до 604 км, а взлетный вес возрастет до 3 800 кг из-за возможности взять на борт больше полезной нагрузки.

Первый опытный образец «Ансат-М» с заявленными характеристиками поднялся в небо менее месяца назад — 29 декабря 2020 года, достигнув дальности в 800 км, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КВЗ. Сомнений в необходимости дальнейшей доработки всей конструкторской документации для перезапуска серийного производства не осталось.

Сегодня «Ансат» — это корпоративный VIP-салон и санитарный вертолет. Фото: Максим Платонов

Вне конкуренции

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минпромторга России, утвержденная программа модернизации «Ансата» нацелена на улучшение всего комплекса летно-технических характеристик.

— Мы уже создали новую версию машины под именем «Ансат-М», — рассказали нашему изданию в федеральном министерстве. — Эта модификация впервые поднялась в небо 29 декабря прошлого года. На разработку было потрачено 230 млн рублей. В числе преимуществ перед базовой моделью увеличенная с 505 до 800 км дальность полета и возможность летать при нулевой видимости. Также «Ансат» стал гораздо легче и маневреннее.

Заявки на конкурс принимаются до 1 февраля, а победителя назовут 5 февраля. В структурах главы КРЭТ Николая Колесова «Реальному времени» заявили, что следили за проектом, но не собираются участвовать в конкурсе.

Подрядчику не нужно будет «с нуля» проектировать машину, ему предстоит всего лишь разработать рабочую документацию для опытной партии «Ансат-М» и сертифицировать ее. Как следует из технической документации к конкурсу, во-первых, предстоит изготовить РКД опытных образцов элементов оперения и хвостовой балки для стендовых испытаний, провести стендовые наземные и летные испытания.

Во-вторых, доработать вертолет модернизированным бортовым радиоэлектронным оборудованием для полетов по правилам полетов по приборам (ППП), для установки автопилота и противообледенительной системы. В-третьих, разработать РКД для изготовления опытных образцов: элементов конструкции противообледенительной системы, установки нагрева нагревательных накладок противообледенительной системы лопастей, рулевого и несущего винтов и, наконец, провести стендовые испытания в условиях искусственного обледенения.

Подрядчику предстоит доработать вертолет, в том числе обеспечить модернизированным бортовым радиоэлектронным оборудованием для полетов по правилам полетов по приборам (ППП), для установки автопилота и противообледенительной системы. Фото: Максим Платонов

Иначе говоря, «Ансат-М» разрабатывается как северная полярная машина с повышенной дальностью полетов. Как сообщал глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, стартовым заказчиком модернизированной версии вертолетов станут «Полярные авиалинии». Начиная с 2021 года, компания возьмет семь таких машин с медицинскими модулями. Финансирование программы, как следует из конкурсной документации, предусмотрено на 3 года — до 2023 года. Но в Минпромторге рассчитывают, что сертификация завершится на 2 года раньше — в 2021 году.

В Татарстане летает один H125 за 8 млн евро

Легкие вертолеты остаются наиболее востребованной машиной на авиационном рынке. «Спрос на лизинг легких вертолетов в стране прибавил 20% (до 3 тонн) по сравнению 2019 годом», — отметил в разговоре с «Реальным временем» представитель «Уральской вертолетной компании — URALHELICOM», дилер Robinson, Airbus и Rolls-Royce (RR300).

По его словам, по прежнему в лидерах продаж R44 (от $0,5 млн) и H66 от Airbus Helicopters (от $0,8 млн), которые покупаются для перелетов руководителей предприятий: «В Татарстане популярен H125, но он стоит от 2,5 млн евро». Импортеры зарубежной техники следят за развитием «Ансата», так как это единственная российская машина в этом классе.

— Чем интересна? Прежде всего ценой. Потому что ее цена несоизмерима со стоимостью зарубежных аналогов. Ее ближайший конкурент H135 и H145, но у них цена от 6—8 млн евро. У «Ансата» большое будущее, его нужно дорабатывать обязательно, если он поступил в эксплуатацию, — убежденно заявил представитель «URALHELICOM».

В Татарстане популярен H125, но он стоит от 2,5 млн евро. Фото: helico-russia.ru

С коротким плечом далеко не улетишь

— Модернизация нужна «Ансату» как воздух, — соглашается генеральный директор ООО «ЧкалАвиа» Александр Чурочкин. — У него короткое расстояние полетов, поэтому многие задачи не может выполнить. Плюс надо делать внешнюю подвеску. Плюс противообледенительную систему, чтобы летал нормально.

По его словам, заявленные в ОКР преобразования являются следствием увеличения дальности полетов за счет навешивания топливных баков. «С увеличением массы за счет топлива автоматически необходимо увеличивать взлетный вес. Это обязательное условие, иначе вертолет не сможет взять на борт врача. Для чего поднимается динамический потолок? «Ансат» будет предлагаться на экспорт, а в некоторых странах необходимо летать на большой высоте.

— Индия, Китай, Филиппины — везде горы. Когда проводится тендер на закупку вертолетов, указываются технические характеристики. Когда европейский EC показывает высоту 5 тыс. км, а «Ансат» — 3 тысячи, то, конечно, он проигрывает уже на старте, — отметил Чурочкин.



С другой стороны, после модернизации стоимость «Ансата» неизбежно придется поднимать. Сейчас она варьируется от 220 млн до 300 млн рублей. «Обратного хода еще не было, чтобы вкладывали в модернизацию, а он стал дешевле. Такого в природе не бывает. На те же вертолеты Ми-8 после модернизации повышалась цена», — заявил эксперт.

— Вопрос не в том, сколько будет стоит «Ансат», а сколько он будет стоить в эксплуатации, — резонно заметил на это преподаватель Академии им. Н.Е. Жуковского: Евгений Матвеев. — Должны улучшаться не только летно-технические характеристики, но и параллельно с этим снижаться эксплуатационные характеристики, стоимость одного часа полета. Эти две задачи надо решать сразу.

После завершения глубокой модернизации «Ансат-М» должен превзойти европейских конкурентов по дальности полетов, но останется ли он в средней ценовой нише — до 250 млн рублей, под большим вопросом.

