Татарстан направил заявку на создание ОЭЗ «АлмА» в Минэкономразвития России

Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание ОЭЗ «АлмА». Теперь документация общим объемом около 5 тыс. страниц направлена на рассмотрение в Минэкономразвития РФ для принятия соответствующего постановления правительства РФ.

Особая экономическая зона будет располагаться на территориях Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов республики, напоминает Минэкономики Татарстана. К строительству объектов инженерной, транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры планируется приступить во втором квартале 2020 года. Согласно прогнозным показателям к 2025 году объем инвестиций в ОЭЗ «АлмА» достигнет почти 68 млрд рублей. Будет создано более 1400 новых рабочих мест.

Стратегическим инвестором проекта выступает ПАО «Татнефть». Бюджетное финансирование на его реализацию не предусмотрено.

В настоящее время подписаны 8 соглашений о намерениях с якорными резидентами ОЭЗ. Всего в ОЭЗ «АлмА» планируется привлечь не менее 17 резидентов.

Напомним, ранее стало известно, что постановлением кабмина РТ утвержден проект планировки ОЭЗ.