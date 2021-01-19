За что лишили прав главного батыра Тюлячей

Начальник районного отдела по делам молодежи и спорта заявил в суде, что за рулем служебного авто была его супруга

В Тюлячах оштрафован и лишен водительских прав действующий начальник отдела по делам молодежи и спорта, мастер спорта по борьбе корэш Зульфат Ибрагимов. Согласно вступившему в силу решению суда, батыр при наличии признаков опьянения управлял автомобилем, но отказался от тестов на алкоголь. На заседании Ибрагимов подтвердил факт потребления спиртного тем вечером, лишь настаивал — за рулем своей служебной машины был не он. Мировой и районный суды ему не поверили.

Версия ГИБДД: анонимный сигнал о пьяной езде подтвердился



Поводом для подозрений в адрес чиновника тюлячинского исполкома стал звонок на мобильный телефон начальника райотделения ГИБДД, утверждают источники «Реального времени». Некий аноним, не фигурирующий в рапорте полиции, сообщил: пьяный водитель автомобиля «Шевроле Нива» намерен сесть за баранку и отправиться домой по одной из улиц Тюлячей. Гаишники засекли нужную машину и были свидетелями ее остановке на улице Кооперативной-1. Вот только водитель при виде полицейских кинулся бежать во двор частного дома и попытался закрыть ворота. Не успел.

На просьбу представиться — поначалу ответил отказом и обвинил гаишников, что ворвались к нему домой без оснований. После телефонного звонка знакомому сообщил, что работает в спорткомитете руководителем, но с протоколом об отстранении от управления автомобилем знакомиться не будет: «Я же не за рулем. Оформляйте, что вы меня из дома забираете».

Визуально подозрения в потреблении спиртного подтвердились, а вот от предложения пройти медицинское освидетельствование хозяин дома, он же водитель и начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Тюлячинского района Зульфат Ибрагимов, отказался. И этот отказ, согласно решению суда, был зафиксирован путем видеосъемки.

Эта скандальная история произошла вечером 1 октября 2020 года. До мирового суда материалы дошли лишь в декабре, а до районного — уже под Новый год. Результат — Ибрагимов оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления автомобилем на 1 год и 8 месяцев. Однако проштрафившийся 41-летний чиновник по-прежнему остается главным по молодежи и спорту в Тюлячинском районе.

Должность в исполкоме Ибрагимов занимает чуть больше года. После окончания факультета физкультуры еще в Казанском педуниверситете четыре года отработал тренером по борьбе корэш в детско-юношеской спортшколе. Затем на шесть лет порвал с детьми и спортом, работая начальником газовой котельной на маслодельно-молочном заводе «Тюлячи», но в 2010-м вернулся в бюджетную сферу и до 2019-го возглавлял в районе молодежный центр «Олимп». После чего получил пост в исполкоме. За плечами у Ибрагимова — немало побед на сабантуях, районных и республиканских турнирах по борьбе на поясах и корэш, а еще — звание мастера спорта по борьбе корэш.

Фото vk.com

Версия чиновника: «Покурить вышел»

Водительские права наказанный судом Зульфат Ибрагимов уже сдал. Однако с решениями первой и апелляционной инстанции он не согласен. «Это полная подстава», — заявил он вчера журналисту «Реального времени», не вдаваясь в детали. По словам Ибрагимова, в ближайшее время им будет подана кассационная жалоба.

Из опубликованных на сайтах двух инстанций судебных решений ясно, что вину молодежный начальник не признает. По его версии, сотрудники полиции задержали его вечером 1 октября 2020-го, когда он вышел из собственного дома на улицу... покурить.

Жена Ибрагимова заверила суд — так все и было. С ее слов, в тот день (1 октября 2020-го был четверг, — прим. ред.) супруг вернулся домой около 16 часов, и они вместе — она за рулем, он в качестве пассажира — поехали сначала к ее матери, затем в шиномонтаж. На пассажирское сиденье муж, по словам женщины, сел, поскольку был нетрезв. Она же сообщила, что все это время они находились вместе, за исключением шиномонтажа, где муж разговаривал со своим знакомым. Вернулись домой, и позже муж налегке отправился курить, а позже позвонил со двора, что приехала полиция...

Версию о перекуре подтвердил и сосед обвиненного в правонарушении. Мол, закрывая свой гараж, видел того во дворе в одиночестве.

Председатель Тюлячинского райсуда процессуальных нарушений и оснований для отмены решения не нашел. Фото tiuliachinsky.tat.sudrf.ru

Вот только мировой судья Тимур Салехов слова ближнего круга решил перепроверить и запросил детализацию телефонных соединений между абонентами Ибрагимовых. Выяснилось — они дважды созванивались друг с другом около 19 часов и еще раз — около 21 часа. «Приведенные обстоятельства опровергают довод, что Ибрагимов и Ибрагимова находились вместе», — констатировал суд. Кроме того, в решении указано, что показания свидетеля-соседа были опровергнуты материалами дела, ведь в указанное соседом время «одиночного перекура Ибрагимова» полицейские уже находились в его дворе.

Отягчающим вину обстоятельством суд признал повторное совершение однородного правонарушения.

В своей апелляционной жалобе чиновник просил прекратить производство по делу, настаивая — его вина не доказана, ведь самого события административного правонарушения вообще не было. На заседании он не отрицал факт употребления спиртного в тот день, но уверял — за руль после выпивки не садился. В апелляции и в разговоре с журналистом «Реального времени» телефонные звонки супруге проштрафившийся объяснил просто — та одна пошла в магазин и ей пришлось уточнить, что именно нужно купить. Вот только в показаниях супруги мировому суду версия с магазином почему-то не упоминалась.

В итоге председатель Тюлячинского райсуда Рамиль Бикмиев процессуальных нарушений и оснований для отмены решения не нашел. Более того, апелляционной инстанцией было направлено представление в адрес руководителя исполкома Тюлячинского района Ильнура Хамидуллина с требованием принять меры к устранению нарушений закона. Как утверждают источники «Реального времени», в этом документе подчеркивалось — грубое нарушение ПДД и КоАП было совершено на служебном автомобиле исполкома района в ночное время суток. Причем человеком на руководящей должности.

О том, какой пример подает подрастающему поколению начальник отдела по делам молодежи и спорту, судья писать не стал.

Как выяснило «Реальное время», расстояние от дома тещи Ибрагимова до его собственного, где его поймала полиция, порядка 500 метров...