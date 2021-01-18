Чек-лист: выбираем строительную компанию

9 вопросов, которые надо задать, прежде чем подписать договор

О том, как выбирать строительную бригаду и какие вопросы нужно обязательно задать ее руководителю, мы уже с вами говорили. Но все согласятся с тем, что частная бригада — вариант не самый надежный: строительная фирма — вариант более «крепкий» в этом отношении. Да, ее услуги, как правило, дороже, но многие выбирают именно этот вариант, разумно рассудив, что лучше потратиться на фирму, чем потом переплачивать во время исправления ошибок. Перед вами чек-лист — 9 пунктов, которые нужно проверить, прежде чем подписать договор и выдать аванс.

Один из краеугольных камней по-настоящему хорошо построенного дома — качественное исполнение всех работ. Можно купить самые качественные, самые дорогие материалы — если с ними будут непрофессионально обращаться, из них получится плохой дом. Испортить можно всё. Так что к выбору строителей надо подходить едва ли не серьезнее, чем ко всему остальному. Мы уже говорили о том, как максимально обезопасить себя, вступая в отношения со строительной бригадой. Если исполнители действительно профессиональны, то на таком строительстве действительно может получиться сэкономить. Но если вы при выборе подрядчика остановились на варианте со строительной компанией, желая максимально себя защитить, — здесь вы можете почерпнуть для себя несколько полезных советов.

Не доверяйте советам. Понятно, что первым порывом будет спросить у знакомых, не могут ли они присоветовать какую-нибудь хорошую бригаду. И очень хорошо, если вы получите несколько серьезных рекомендаций. Но доверять одним только им — не стоит. Основных причин две. Во-первых, вполне возможно, что ваш знакомый просто решил заработать — нередко крупные компании платят за «наводку» как менеджеру, который привел клиента. Во-вторых, даже если фирму вам советуют по собственному недавнему опыту — надо посмотреть, как дом постоит первые два-три года. Поэтому советы нужно использовать для составления лонг-листа строительных компаний. Чтобы проверить, теплые дома строит компания или нет, попросите выезд на любой из уже построенных объектов, которые находятся в эксплуатации. Попросите хозяев показать вам счета за газ (если дом на газовом отоплении), электричество и воду (если дом обогревается электричеством). И если цифры будут не выше, чем в среднем по домам аналогичной площади (это можно выяснить на специализированном форуме ) — значит, уже можно будет делать первые положительные выводы. У фирмы обязательно должен быть офис. Если человек, который отзывается по найденному вами номеру телефона, собирается прийти для встречи к вам на участок или приглашает на кофе — вероятно, никакой строительной компании вокруг него и в помине нет, а сам он — посредник. Или же, если «серьезная строительная компания» до сих пор не обзавелась местом для встреч, это косвенно намекает на то, что или она еще слишком молодая и зеленая (рискнете собственным домом для наработки чужого резюме?), или, наоборот, потеряла его из-за малого количества заказов. В общем, идите к строителям в офис! А еще контактные данные в виде адреса обязательно должны указываться на сайте компании. Договор, который вы заключаете со строительной компанией, обязательно должен предполагать безналичную оплату. Иначе, с большой вероятностью, перед вами не очень чистые на руку граждане. Конечно, может быть все и кристально, как горстка бриллиантов, но если у компании нет ни расчетных счетов, ни банковских реквизитов для оплаты услуг, ни сколь-нибудь внятной схемы прохождения денег — задумайтесь, стоит ли ей доверять. Компания должна предоставлять кассовые чеки и бланки строгой отчетности.



Лайфхак: изучите договор подряда в части реквизитов. Сравните эти реквизиты с той информацией, которая указана на сайте компании. Если в реквизитах — ИП, внимательно сравните, совпадает ли фамилия индивидуального предпринимателя с той, что на сайте. Но если юридические названия не совпадают — с большой вероятностью перед вами посредник. У компании, которая работает в строительной сфере, есть весь штат специалистов и все техническое оснащение для выполнения всех видов заявленных работ. Не бывает так, что «вот это капитан, а вот это боцман, а матросов мы наймем прямо сейчас, вместе с вами». Действующая, активная строительная фирма в своем штате имеет и проектировщиков, и инженеров, и строителей всех направленностей, и соответствующую технику. Иначе она ничем не отличается от строительной бригады. Спросите, возможна ли разработка индивидуального проекта дома. Дело в том, что есть фирмы, которые предлагают только несколько типовых решений. Но не всегда такие решения подойдут под ваши индивидуальные особенности — это во-первых. Во-вторых, не всегда типовое решение «сядет» на рельеф и грунт вашего участка. Идеальный вариант — индивидуальный проект и расчет исходя из вашего запроса и из подробного изучения «геологии» на участке. Спецификация по готовому и рассчитанному проекту должна содержать стоимость всех работ и материалов. Окончательная сумма может меняться, но в незначительных пределах. Как правило, прикидочную стоимость дома, если проект уже готов, представители компании вам назовут. Потом, при проверке работ, вы сможете пойти четко по списку работ и проверить их выполнение. Многие строительные компании сегодня (особенно с наступлением карантинных времен) предоставляют видеозапись со строительной площадки. Особо продвинутые вообще дают видеодоступ на объект в режиме реального времени. Но и просто видеоотчет о выполнении того или иного этапа работ будет полезным — несмотря на то, что хозяин должен контролировать строительство своего будущего «гнездышка», каждый день ездить на объект для него будет не самым веселым развлечением. Но контроля-то хочется. Поэтому спросите, дошли ли до вашей строительной фирмы такие «чудеса современной цивилизации», как видеоотчеты с вашего объекта. Откройте интернет и проверьте легитимность и уровень юридической чистоты своего будущего исполнителя по следующим сайтам.



«Вестник государственной регистрации» сообщит, не находится ли стройфирма в процессе банкротства или реорганизации.



На сайте ФНС можно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — и проверить, соответствуют ли год образования, адрес, сведения о руководстве и учредителях заявленным данным. Эти же данные можно посмотреть на различных ресурсах: sbis.ru, spark-interfax.ru и на других сайтах проверки контрагентов.



Сайт «Электронное правосудие» покажет, были ли у строительной компании судебные процессы. Здесь, как правило, публикуются судебные решения — если суды были, изучите решения по ним. Довольно легко будет сделать выводы о честности и надежности компании.



Арбитражные процессы в отношении компании можно проверить и в специализированной картотеке арбитражных дел. Здесь механизм такой же: если были дела — по ним надо изучить решения.



И, наконец, Федеральная служба судебных приставов тоже имеет свой сайт. Он покажет, нет ли у вашего потенциального контрагента долгов. Если есть, большой вопрос, куда уйдет ваша предоплата — на подготовку к строительству или судебным приставам.

Предупредим сразу: не все из 9 пунктов есть возможность осуществить. Например, вы можете «не добыть» платежки для оценки теплоты домов, которые строит компания. Или, например, фирма не делает видеозаписей со стройплощадки, зато строит божественные дома — такое тоже бывает. Но в ваших интересах попытаться задать максимум вопросов — это лучше, чем потом горько сожалеть о потраченных впустую немалых деньгах.