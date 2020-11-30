Чек-лист: выбираем бригаду для строительства дома

10 вопросов, которые нужно задать руководителю строительной бригады перед заключением договора

Выбор подрядчика для строительства вашего дома — задача очень ответственная. Ведь от квалификации строителей будет зависеть то, насколько уютным и комфортным будет ваше гнездышко и сколько средств в него придется вкладывать впоследствии — на текущий ремонт, чтобы поддерживать дом в идеальном состоянии. Можно пойти двумя путями — обратиться в строительную компанию (это будет дороже, но рисков меньше) или нанять частную бригаду (как правило, это обойдется дешевле, но риски нарваться на неквалифицированного исполнителя выше). Предлагаем вам первоначальный чек-лист, по которому стоит пройтись, прежде чем заключать договор на строительство с частной бригадой, а еще рассмотрим плюсы и минусы работы с такими подрядчиками.

Один плюс и несколько минусов обращения к частной бригаде

Главный плюс заказа строительства у частной бригады — меньшая цена, чем если бы вы обратились к строительной компании. Это связано с тем, что «шабашникам» не нужно снимать офис, размещать рекламу и поддерживать штат бэк-офиса. Они работают на себя, и поэтому берут деньги исключительно за производимые работы.

Минусов такого выбора больше, чем плюсов. Все нижесказанное вовсе не значит, что частная бригада — это заведомо провальный путь. Сотни и тысячи домов в Татарстане строят частные бригады, и их хозяева остаются довольными. Но вот о чем нужно помнить, принимая такое решение.

Во-первых, бригады редко занимаются проектированием дома. А значит, либо строить придется по чертежам, которые вы нарисуете вместе с бригадиром сами, либо проект надо будет заказывать у профессиональных архитекторов (и в этом случае бригада должна еще и уметь прочитать такой проект).

Во-вторых, лучше будет заказать технический надзор. Не обладая необходимыми знаниями, вы вряд ли сможете сами проконтролировать все тонкости процесса строительства, не заметите грубейших ошибок и в итоге можете столкнуться с тем, что дом нужно будет доделывать (если не переделывать). Поэтому для ведения проекта безопаснее всего будет нанять прораба — профессионала, который будет следить за качеством работы бригады и решать все возникающие вопросы. А это повлечет за собой дополнительные траты.

Вам самим придется решать вопросы с бытовкой для строителей, с подвозом материалов, с питанием работников и обеспечением их безопасности. Фото speczakaz.info

В-третьих, вам самим придется решать вопросы с бытовкой для строителей, с подвозом материалов, с питанием работников и обеспечением их безопасности. В случае строительной фирмы вы получаете строительство под ключ, в случае бригады многие вопросы ложатся на ваши собственные плечи.

В-четвертых, даже при наличии договора гарантии на выполненные работы в случае частных строителей будут довольно условными. Если что-то пойдет не так, вы устанете бегать по всей республике за бригадиром, который не хочет исправлять допущенные ошибки: юридические рычаги гораздо серьезнее работают в случае юрлица, чем в случае договоренностей одних частных лиц с другими.

В-пятых, очень редки и ценятся чуть ли не на вес золота бригады, которые действительно могут построить дом под ключ. Чаще бывает так, что какие-то виды работ строители делать не могут — например, обустроить подъездные дороги или развести в доме электричество. Для этого придется нанимать уже другую бригаду — а это означает, что хлопот будет вдвое больше.

10 вопросов, которые надо задать бригадиру

Итак, если вас не страшат вероятные риски — вот о чем стоит спросить бригадира, прежде чем заключать договор на строительство с частными строителями.

Какова будет окончательная цена строительства?

Если вам сразу же, не выезжая на участок, называют точную стоимость работ и мамой клянутся, что она ни в коем случае не изменится, то нужно насторожиться — или бригадир лукавит, или не имеет достаточного опыта. Строительство дома — процесс индивидуальный для каждого дома и для каждого участка. Всегда надо закладывать определенный (но небольшой) «разброс» на случай, если строители столкнутся с непредвиденными сложностями. Поэтому изначально вам могут назвать только примерную стоимость.



Нужно обязательно сравнить названную цену с рыночной. Она не должна быть гораздо ниже, чем в среднем по рынку, — квалифицированная бригада не будет работать за бесценок. Готова ли бригада заключить договор, в котором будут прописаны штрафы за срыв сроков?

Если подрядчик добросовестный и уверенный в своих силах, то он и сам будет настаивать на заключении договора на строительство. Давно прошли те времена, когда достаточно было ударить по рукам и договориться на словах. В договоре нужно расписать сроки строительства и оговорить штрафные санкции за работы, не выполненные к указанному сроку.



А еще в договоре должна присутствовать смета с видами, объемом и примерной стоимостью работ — чтобы вы видели, из чего конкретно складывается общая цена строительства. По пунктам: «устройство фундамента», «кладка кирпича», «установка стропил» и т.д.



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Каков опыт строительства, строила ли эта бригада уже подобные объекты?

Самый простой способ проверить бригаду на адекватность — посмотреть дома, которые она уже построила. Бригадир может показать вам портфолио, и первые прикидки можно будет сделать по фотографиям. Но будьте бдительны: фотографии могут быть банально скачаны из интернета. Хорошо, если на них присутствуют люди из бригады, причем в процессе строительства (чтобы однозначно было доказано: именно эти люди строили дом на фотографии).



Идеальным вариантом будет возможность лично приехать на готовый объект — лучше с кем-то, кто разбирается в строительстве, — посмотреть, как там все сделано, и желательно поговорить с заказчиком. Если хозяин дома недоволен бригадой, если с ней были какие-нибудь сложности — он вам об этом расскажет. Где учился бригадир и какое образование у строителей?

Мы живем в XXI веке, и для строительства качественного дома мало иметь опыт, переданный отцом и дедом. Профильное образование должно быть хотя бы у бригадира (не обязательно высшее, но желательно). Остальные участники бригады тоже должны иметь хотя бы какой-то учебный опыт: это косвенно гарантирует их умение разбираться в материалах, знание физики процессов. Если всему они учились только на практике строительства — высок риск того, что они просто повторяют от объекта к объекту одни и те же ошибки. Каким инструментом располагает бригада?

Признак скрупулезного и профессионального подхода к работе — наличие профессионального инструмента. Если строители располагают инструментами серьезных брендов, если под определенные виды работ у них есть узкоспециализированный инструмент, который позволит производить их с высокой точностью и скоростью, если есть весь запас расходных материалов к технике — с высокой вероятностью, перед вами профессионалы.

Если же в наличии только самые простые инструменты и, например, бытовые перфораторы из ближайшего магазина стройматериалов — стоит задуматься о том, стоит ли нанимать такую бригаду.



Фото sdb-group.ru Как должен протекать определенный процесс?

Проэкзаменуйте руководителя бригады. Речь идет о простом тесте: заранее запаситесь точными знаниями какого-либо процесса по выбранному способу строительства (поговорите с профессионалами, которым вы доверяете, изучите литературу) и спросите у прораба, как он должен проходить. Еще лучше — если вы нарочито допустите в своем вопросе грубую ошибку. Если строитель неправильно ответил, а в ответ на ваши возражения махнул рукой и сказал: «Да всегда так строим, и ничего» — вполне возможно, что перед вами дилетант. Кто будет выбирать материалы? Будете ли вы работать с любым материалом, который я предоставлю?

Бригада с небольшим опытом, как правило, согласится на любые стройматериалы, которые закупит заказчик. Опытные профессионалы хорошо знают плюсы и минусы разных марок и брендов материалов и обязательно дадут вам рекомендации. Им не все равно, что выйдет в итоге из-под их рук. Они предостерегут от распространенных ошибок (закупки не той марки бетона, использования неподходящих под конкретный материал пропиток и т.д.) и расскажут, опираясь на СНиПы и строительные стандарты, что лучше всего выбрать для того или иного процесса.

Но не впадайте и в другую крайность: если строители говорят только о товаре конкретного производителя или советуют в духе «поедем на рынок, там у дяди Радика продается лучшая в мире половая доска» — вполне возможно, что от дяди Радика они имеют свой профит, а такую же доску можно купить и в другом месте, но дешевле. Какими СНиПами и другими нормативными актами будут руководствоваться строители при работе?

Бригада не должна работать «на глазок» и руководствуясь собственным чувством прекрасного. Строители должны хорошо ориентироваться в их профессиональном нормативном поле, наизусть знать те СНиПы, которые регламентируют их работу, и неукоснительно их соблюдать. Вам, как человеку несведущему, бригадир должен назвать хотя бы номера нормативных документов (а вам потом тоже не лишним будет их изучить).



Фото goldan-hands.ru Как будут происходить расчеты? Нужно ли будет платить большой задаток?

Идеальный вариант — придерживаться сметы, указанной в договоре, и оплачивать каждый вид работ отдельно, по ходу их производства. Так вы обезопасите себя от нескольких рисков: что бригада пропадет с вашими деньгами; что она вам не понравится — а внесенная большая сумма аванса не позволит вам сменить ее, пока она не сделает большой объем работы; что строительство растянется на неопределенный срок. Но если вам сообщают, что заплатить нужно будет, скажем, половину суммы сразу — лучше не соглашаться на работу с такими подрядчиками. Когда бригада сможет взяться за работу?

Строителей, как и парикмахеров, и психологов, обычно передают, что называется, «из рук в руки», и хорошую бригаду порой приходится ждать по несколько месяцев. Так что если бригадир заявляет вам, что прямо завтра он со своими подопечными готов взяться за работу, то спросите, неужели у него нет заказов. Может быть, просто так хорошо сошлись звезды — строители как раз закончили предыдущий объект, а заказ на новый пока не поступил, и тут очень удачно появляетесь вы. А может быть, спроса на этих строителей вообще нет, потому что они категорически не удовлетворяют заказчиков.