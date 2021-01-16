Есть первый! «Ак Барс» в Кубке Гагарина-2021

Пять главных итога последнего противостояния «Ак Барса» и «Авангарда» в регулярке

В последнем очном противостоянии двух главных фаворитов «Востока» триллера команды не выдали — «Ак Барс» взял игру под свой контроль и хладнокровно решили «задачу-минимум» — оформил выход в плей-офф уже в середине января, за полтора месяца до его начала. Более того, в этом матче казанцы продемонстрировали, что победитель «Востока» де-юре определен. За счет чего Квартальнов переиграл Хартли, что с Иржи Секачем, почему Педан делает рельсовый «Ак Барса» интереснее и почему Ковальчук не тянет на роль капитана — в итогах «Реального времени».

«Ак Барсу» нужно было не проиграть в основное время

«Ак Барс» наверняка имел куда большую мотивацию перед поединком — обеспечить себе выход в Кубок Гагарина перед своими трибунами уже в середине января было довольно соблазнительной перспективой. Даже в случае поражения в овертайме или в серии буллитов, казанцы набирали то необходимое последнее очко и оформляли себе путевку в розыгрыш Кубка Гагарина, поскольку становились бы недосягаемыми для девятой команды Восточной конференции.

Статистика последних встреч была не в пользу казанской команды. В двух последних противостояниях Боб Хартли легко расправился со своим российским визави Дмитрием Квартальновым — 3:0 в обоих домашних матчах для «Авангарда». Шансов или хотя бы предпосылок к сопротивлению «Ак Барса» не было ни в московском юбилейном матче, ни в балашихинском.

Накануне же Казань переигрывала оппонентов практически по всем фронтам. «Ак Барс» перебросает «ястребов» на 14 бросков по воротам, были лучше на вбрасываниях. Да и в целом матч прошел под контролем «Ак Барса» — более-менее равным вышел лишь второй период.

«Ак Барс» оформляет свою путевку, но есть мнение, что и вопрос о победителе Восточной конференции де-юре решен — в регулярном чемпионате осталось сыграть лишь 14 матчей, а отрыв в 10 очков за этот промежуток уже вряд ли кто-то наверстает.

Родной лед не помог. Здоровья, Иржи!

Далеко не чужой хоккеист для Казани — чешский форвард Иржи Секач был вынужден покинуть практически родной для себя лед с помощью врачей. Повтор его столкновения со Стефаном да Коста страшно даже пересматривать — 28-летний нападающий сначала ударился о корпус француза, а отлетев, угодил головой в борт.

Как бы не хотелось сравнивать, но эпизод чем-то напоминает тот злопамятный матч «Металлурга» и «Барыса» 2016 года, когда канадский форвард Войтек Вольски после столкновения ударился о борт и получил страшный перелом шейных позвонков. Вольски, слава богу, через год вернулся на лед и закончил карьеру лишь месяц назад.

Хорошим знаком можно считать, что Иржи покинул лед не на каталке, а на своих коньках, хоть и не без помощи врачей. Пожелаем здоровья Секачу, скорейшего восстановления и надеемся увидеть его на этом льду в плей-офф в добром здравии.

Станислав Галиев хорош и без Зарипова

Потянет ли лидерскую роль лучший форвард в составе «Ак Барса» в последних сезонах Станислав Галиев — такой вопрос стоял перед важнейшим матчем с главным конкурентом за лидерство на Востоке. Во втором звене форвард вышел с молодыми партнерами Артемом Галимовым и Дмитрием Воронковым, и надо отметить, что выглядело оно не менее опасно, чем первое легионерское звено.

Однако шайбу Галиев забрасывал уже в спецбригаде большинства с другими партнерами — ассистировал ему Кирилл Петров. Так или иначе, Станислав своей шайбой из левого круга (хотя является одним из немногих праворуких нападающих) в очередной раз доказал, что смена напарников для его пушечного броска — не особо большая помеха.

Однако Зарипова «Ак Барсу» в этом матче не хватало — креатива в атаке недоставало. Отсюда и вязкий хоккей весь первый период и заброшенные шайбы силами защитников.

Педан делает «Ак Барс» интереснее

Андрей Педан уже второй поединок подряд берет на себя роль одной из центральных и ярких фигур в составе «Ак Барса». Как и в «Зеленом дерби» защитник максимально обращал на себя внимание. Да, не всегда и не только в положительном ключе, но это уже другой вопрос.

Тут и его мощный голевой бросок от того же левого круга. И периодические, не всегда объяснимые удаления, много разговоров с рефери и даже самый мощный бросок в игре — 158 км в час. И все это приправлено стычками с игроками соперников.



Пусть Педан не всегда приносит этими действиями игровую пользу в отдельно взятом матче, но в качестве фронтмена, который способен делать шоу на льду он, — незаменимая фигура. Живой хоккей рождается благодаря таким игрокам, а не роботам, безэмоционально работающим клюшками.

Учитывая, что «Ак Барс» при Квартальнове каким-то изысканным хоккеем не балует, периодически играя в «рельсовый» хоккей, а медиацентр клуба ставит задачу привлекать к клубу внимание всеми способами, Андрей в эту политику медийности укладывается на 101% и делает казанскую команду интереснее.

Как там дела у Ковальчука?

Илья Ковальчук вопреки скепсису в СМИ (и, будем честны, нашему тоже) после возвращения из НХЛ в «Авангарде» не затерялся, а быстро выбился в лидеры. Правда, не по действиям на льду, а скорее как «лидер раздевалки».

По некоторым данным, авторитет Ковальчука в омско-балашихинской команде сегодня даже выше чем у наставника Боба Хартли. Хоккеисты слушают и ориентируются на «живую легенду», а сам канадский наставник пока заступается за Ковальчука, когда журналисты спрашивают, почему тот не столь полезен, как все рассчитывали.

Фото: hawk.ru

Впрочем, нельзя сказать, что Ковальчук катастрофически плох — до вчерашнего матча в Казани на его счету было 6 (3+3) очков в шести матчах. В игре с «Ак Барсом» он остался статистом-наблюдателем, полностью нейтрализованный защитниками Казани. Усилил ли он «Авангард» — решать болельщикам клуба, но очевидно, что притязания на место в командах НХЛ нападающего были беспочвенны, и игры с лидерами КХЛ это наглядно показывают.



При этом надо отметить упавшую дисциплину в «Авангарде». Например, в последнем матче, 13 января, против нижнегородского «Торпедо». Вчера же команда Ковальчука провела в штрафбоксе 12 минут. Есть ли здесь заслуга нового капитана? Как минимум косвенная.