Как «Авангард» родился от двух команд-неудачниц

А ленинградский хоккей сослали в Заполярье

В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Воспользовавшись этим печальным поводом, журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин продолжает вспоминать позорные страницы из прошлого великой советской державы. Если в первой части цикла он рассказал, как футбольная команда «Зенит» спровоцировала антисоветские волнения, то во второй — речь пойдет о бесславном рождении «Авангарда».

Команды-бродяги

В ранней молодости омский хоккей вел «бродяжью» жизнь. Команда последовательно называлась «Спартак», «Аэрофлот» (под патронатом местного аэропорта), затем «Каучук» (хозяин — завод синтетического каучука), который объединился с «Локомотивом» и стал «Химиком» (хозяином команды стал нефтеперерабатывающий завод). Причем, считается, что «Локомотив» присоединился к «Каучуку», поскольку история этой команды (два года) уступает истории «Каучука» (на тот момент ей было уже 23 года). Но количественно там практически паритет.



«Каучук» передал в «Шинник» девятерых (вратарь Лукин, полевые игроки Березовский, Вавилов, Галкин, Злыднев, Мыкало, Рубан, Халин, Харитоненко). Из «Локомотива» пригласили восьмерых (вратарь Вилкин, полевые игроки Баймухаметов, Евсеев, Первушин, Савосько, Селиванов, Чернов, Щукин). Еще один нападающий Домашкин успел поиграть за оба омских коллектива. Зато в составе «Локо» играл сам Леонид Киселев, впоследствии ставший звездным наставником «Авангарда», и главная звезда омского «Химика» — Ринат Баймухаметов. Оставшимся без работы игрокам «Каучука» Бердышеву, Черкашину, а затем и Графу пришлось переехать в соседний Казахстан, играть там за усть-каменогорское «Торпедо».

Объединение помогло создать хорошую команду и «Химик» вышел в первую лигу. Вылетел. Команда была передана на баланс шинного завода, и на радостях от переименования в «Шинник», снова завоевала путевку в первую лигу, где закрепилась уже под нынешним названием «Авангард» (новое название — новый хозяин — завод транспортного машиностроения имени Октябрьской революции).

7–8 апреля 1979 года в Куйбышеве состоялись товарищеские игры между местным СКА и ЦСКА. Москвичи обыграли соперника — 14:6, 12:11, и это были последние матчи в истории Куйбышева. Решив проблемы более трех десятков казанских «служивых», команда в Куйбышеве была расформирована, а тех, кому предстояло дослуживать, отправили в другие армейские команды. Среди них оказались и казанцы Раис Гимадиев, Виктор Петров и Равиль Фазлеев. Кстати, младший брат отправился дослуживать туда, где ранее тянул армейскую лямку старший брат Наиль.

Это было, конечно, неожиданно. Одно дело служить в соседнем Куйбышеве, другое — отправиться в Дальневосточный военный округ, цвета которого защищал хабаровский СКА. Логика отказа Куйбышева от армейской команды была в том, что в городе существовала местная дружина «Маяк», которая после расформирования СКА, вышла на уровень второй лиги и играла там до развала СССР. А содержание двух хоккейных команд в Куйбышеве, где развитие хоккея изначально было направлено на Тольятти, выглядело бессмысленным.

Командой-бродягой была и СКА МВО, прикомандированная к Московскому военному округу и кочевавшая между Липецком и Калинином (ныне Тверь). Изначально она была прописана в Калинине, играя там на открытой площадке. Состав у калининцев был очень неплохой, особенно для уровня первой лиги, где играла команда. Но отсутствие ледового дворца спорта привело к переезду на пять лет в Липецк, где в 1975 году был построен дворец спорта «Звездный». Но тут стоит отметить, что в межсезонье произошла кардинальная смена составов, и перебазироваться из Калинина в Липецк пришлось только вратарю Николаю Толстикову, и главному тренеру Олегу Зайцеву.

Эта история с переездами не закончилась, и в 1978 году СКА МВО вернулся из Липецка в Калинин. В Липецке было решено создать собственную команду, и в 1980 году там дебютировал «Металлург», а калининским хоккеистам оставалось дожидаться открытия ледового дворца «Юбилейный», пущенного в эксплуатацию в 1983 году. Был еще один нюанс в переезде. Из Калинина уезжала команда первой лиги, которая в 1975 году выиграла даже чемпионат Вооруженных Сил (и это при ЦСКА и ленинградском СКА в соперниках, не считая армейские команды Куйбышева, Новосибирска, Свердловска, Хабаровска, Чебаркуля и так далее). А из Липецка в Калинин возвращалась команда уже второй лиги.

Зачем в Сибири убивали хоккей?

Иркутская область, Сибирь. Основным игровым видом спорта всегда был и остается хоккей с мячом, в Иркутске было две команды по этому виду спорта, плюс команды в Шелехове, Усть-Илимске, баскетбол в Черемхово. Плюс футбол в Иркутске. Но в начале 70-х Иркутская область получила еще одну футбольную команду, о чем вспоминал в интервью Арсений Розман, более известный, как Арсен Найденов: «Я построил санную трассу (кстати, отличное решение, до сих пор местные саночники составляют костяк сборной России — прим. авт.). В 1972-м отправили в Братск с условием: «Твоя задача сделать так, чтобы руководство Братской ГЭС само захотело построить трассу. Заинтересуй их возможностью появления в городе футбольной команды. Уговоришь и доведешь до ума строительство — получишь клуб второй лиги. Уговорил. ГЭС выделила три миллиона рублей, закипела работа».

И в 1973 году была создана команда «Сибиряк», Братск. Теперь вопрос из российского далека — зачем она была нужна? Там по иркутской «Звезде» были вопросы, но, будучи армейской, она хотя бы позволяла решать проблемы сибирским футболистам. Была еще команда в Ангарске — «Старт», Ангара». Но Братск, одно название которого «Сибиряк» говорит о погоде в регионе, не заслуживал футбольной команды.



Между тем, в соседнем Ангарске едва не прекратила существование лучшая хоккейная команда «Ермак», испытывавшая финансовые проблемы. Да в СССР тоже бывали проблемы подобного рода, и чаще всего с командами из РСФСР. Футбольный «Сибиряк» прекратил существование через пять лет, что логично, а вот «Ермак», еле-еле выжив, в 1980 году заполучил разу двух чемпионов Европы среди юниоров Юрия Демина и Виктора Логинова. В 1981 году три воспитанника ангарского хоккея стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди молодежи, это были Земко, Земченко и Овчинников, в полном составе перешедшие в киевский «Сокол». Туда же перешел Михаил Татаринов, который в 1990 году стал чемпионом мира, будучи игроком московского «Динамо».

Только вот «Ермака» не существовало три года, поскольку в 1987-м команда умерла во второй раз. Снова из-за финансовых проблем. В то же время в первую лигу чемпионата СССР вышли команды ШВСМ из Киева (Кулабухов, Мажугин, Саенко, Свинцицкий, Синьков и погибший в 1987 году голкипер Болдырев), а также «Таллэкс» из Таллина (Олег Подузов), и все это воспитанники ангарского хоккея. Всего в «Соколе» играли 13 воспитанников Ангарска, еще больше их было в хабаровском СКА — 21, включая будущего «барса» Вевчеренко. Чемпион мира Александр Попов, чемпион России Юрий Злов, нынешний «барс» Дмитрий Воронков — это все ангарский хоккей, который едва не погубили в конце 80-х. И погубили бы, только на счастье именно в это время там уже блистало суперпоколение — Башкиров, Бердников, Клевакин, Кривокрасов, Скугарев, Шаламай и 10-летний Петр Счастливый.

Как «комсомольцы» на Дальнем Востоке хоккей с шайбой погубили

В завершении темы короткая история другой сибирской хоккейной команды — «Металлурга» из Комсомольска-на-Амуре. Это был короткий роман про их хоккей, это был красивый роман, игра теней. Одним словом, Советский Союз, вступая в период застоя, тем не менее, жил большими целями, ударными стройками. Уже заканчивалось строительство автогиганта «КАМАЗ», который Леонид Брежнев предложил возвести в Набережных Челнах, отказав при этом конкурировавшему Красноярску (вот поэтому Челны шесть лет своего существования носили имя Леонида Ильича). А сам генсек «благословил» еще одно грандиозное строительство под названием БАМ — Байкало-Амурская магистраль.



В 1974 году стройка была объявлена всесоюзной, с конечными пунктами Тайшет на Байкале и Советская Гавань на Амуре. Перед Тайшетом стоит Братск, про который мы уже упомянули в связи с необходимой для всей страны санной трассы, построенной в 1971 году. А перед Советской Гаванью находится Комсомольск-на-Амуре, который во время строительства прирос на одну треть: с 218 тысяч до 278 тысяч населения. Местное руководство в планах создания культурно-массового отдыха для горожан реорганизовало футбольную команду «Авангард» в команду мастеров, то есть, повысило уровень выступлений с областного масштаба до всесоюзного на уровне второй лиги. Да, были сложности, особенно когда «Смена», как стала называться команда, играла в Зоне, где собрались команды из Казахстана. Но эта проблема вскорости решилась, когда вторую лигу увеличили с шести до девяти Зон, и в одной из них собрались только команды Дальнего Востока и Сибири. Нынешний игрок сборной России Юрий Газинский был воспитан в Комсомольске, что оправдывает существование команды.

То же самое касается хоккейной команды «Металлург», которая в 1979-1980 годах выступала в третьей лиге чемпионата СССР. На тот момент дальневосточный хоккей был в достаточно плачевном состоянии. При том, что в городе-порте Ванино в местной команде «Водник» был воспитан будущий игрок сборной СССР Геннадий Цыганков, но даже флагман дальневосточного хоккея — СКА Хабаровск барахтался в третьей лиге. Вместе с соседями — командой БАМ из Тынды, Советской Гаванью, приморскими Дальнегорском и Кавалерово, камчатскими Елизово и Мильково. Вот к ним и присоединился комсомольский «Металлург», в котором дебютировал Сергей Герсонский, будущий тренер «Авангарда», и Владимир Федорук, воспитавший нынешнего игрока сборной России Сергея Плотникова.

Третья лига того времени — это ХК «Нефтехимик» из Нижнекамска, «Спартак» Казань, Лениногорск и Челны, поднявшийся до первой лиги чемпионата СССР за счет казанских воспитанников «Сокол» из Новочебоксарска, и «Магнитка». Да, нынешний «Металлург» из Магнитогорска, в составе которого на тот момент играли три местных татарина Халим Мингалиев, Халиф Мухаметзянов, Фаниль Хазигалеев.

Кто его знает, как сложилась бы судьба «Металлурга» из Комсомольска, если бы его не принесли в жертву коллегам из хоккея с мячом? Поскольку город в 300 тысяч жителей не мог тянуть три команды (для сравнения, столько же в то время было у областного центра Хабаровска и миллионной Казани). А ведь во времена СССР команда «на краю географии», это еще и дополнительные расходы на заработную плату. Как вспоминал Арсен Найденов , который на тот момент тренировал команду в Петропавловске-Камчатском: «Скрывать не стану, подбил камчатское начальство на доплаты игрокам: по 150 нелегальных рублей за победу. Кто-то настучал, комиссия выявила «левые» доходы. Из Москвы пришла телеграмма: «Вулкан» распустить, всех пожизненно дисквалифицировать. И меня тоже». И это была стандартная ситуация для тех времен, поскольку за туманом и запахом тайги ездили только бойцы стройотрядов.

Даже «евреи» больше сделали для Хабаровска, чем земляки

На момент создания в 1978 году команда по хоккею с мячом «Смена» выглядела более перспективной, чем шайбисты, достаточно быстро поднявшись до уровня первой лиги. К тому же, и ездить далеко не приходилось, поскольку соперники Краснокаменск, Могоча и Шилка (Забайкалье), Арсеньев и Уссурийск (Приморье), Биробиджан (Еврейская АО), Черногорск (Хакасия), Зея и Магдагачи (Амур).

Помимо выступлений в чемпионате СССР, комсомольцы играли в региональных соревнованиях, где соперничали с самыми настоящими корейцами. За команду Корсакова (остров Сахалин) в разное время играли Де Сун Гир, Ким Бон Ква, Ри Мен Су, Хай Чон Сон, тренером работал Сон Бен Ги, и это далеко не полный список корейцев, которые избежали процедуры обрусения.



Кстати, в том же Ванино с Цыганковым также играл кореец Ким Сын Хык. Но, помимо экзотичных соперников, из истории хоккейной «Смены» вообще ничего нельзя припомнить. Соседи из Забайкалья могли играть в хоккей с мячом футболистами (Андрей Недорезов — легенда местного «Локомотива» из Читы), «евреи» из «Дальсельмаша» наладили сотрудничество с хабаровским СКА: братья Евгений и Сергей Березовские, Агапов, Андрющенко, Бральгин, Здор, Скопинцев, Судос, Шишмаков в разные годы карьеры играли за обе команды. А Комсомольск-на-Амуре остался «серой мышью», причем, очень дорогостоящей в последние годы своего существования. Команду перевели в другую Зону, где соперниками оказались коллективы из Урала (Краснотурьинск, Первоуральск, Свердловск) Приволжья (Воткинск, Удмуртия и Оренбург). От Комсомольска до Воткинска по прямой 5157 километров, до Оренбурга 5400. Для сравнения от Москвы до Пекина по прямой 5786 км, и три сезона (1987-1990) Комсомольск мотался на Урал и в Приволжье, а местные команды летали на Дальний Восток.

