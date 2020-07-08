Руководство банка Ротенбергов обсудило с Миннихановым открытие офиса в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством банка «Северный морской путь» («СМП Банк») — председателем правления Александром Левковским, вице-президентом — руководителем блока регионального бизнес-развития Мариной Шашковой.

Руководители банка представили план выхода «СМП Банка» на республиканский финансовый рынок. Так, в Казани планируется открыть флагманский офис, который будет предоставлять все виды услуг: корпоративное кредитование, обслуживание компаний малого и среднего бизнеса, а также розничное кредитование, включая ипотеку. Открытие филиала запланировано на начало 2021 года. Офис возглавит Рамиль Кашапов, он также был на встрече, сообщает пресс-служба банка.

Ранее в Казани уже работал операционный офис банка, но он был закрыт в мае 2017 года.

Бенефициарами банка считаются Борис и Аркадий Ротенберги. По итогам III квартала 2019 года банк занял 20-е место по объему активов в ренкинге «Интерфакс-100».