Большунов демонстрирует, что он король лыж

Ларькову же предстоит доказать, что он незаменим как стартер

Медали всех достоинств завоевали российские лыжники по итогам традиционного старта Тур де Ски, где прослеживалась доминация наших спортсменов. О победах россиян и перспективах татарстанских лыжников перед предстоящим через полтора месяца чемпионатом мира — в материале «Реального времени».

Большунов — первый, Ступак — вторая, Спицов — третий



Первая декада наступившего года, с одной стороны, создает ощущение возвращения к обычной доковидной жизни, с другой, заставляет жить, соответствуя новым правилам и регламентам. Возвращение к доковидной жизни напоминают лыжный Тур де Ски, этапы ралли Париж — Дакар, чемпионат мира по хоккею среди молодежи и чемпионат Европы по санному спорту, первый взрослый международный старт 2021 года. Ну а в память о COVID-19 нам осталось то, что на Тур де Ски не приехали норвежцы и финны, в Канаде были пустые трибуны на матчах МЧМ, наконец, это всего лишь один из четырех хоккейных стартов года, поскольку сразу 18 были отменены еще в прошлом году. Вообще, тяжелее всего в этом году придется видам спорта, которые проводятся в помещениях. По большинству зимних видов, к примеру, соревнуются беспрепятственно, поскольку там и ранее зрителей было совсем немного.

Итоги Тур де Ски-2021 — это огромная победа российского лыжного спорта «здесь и сейчас». Александр Большунов победил среди мужчин, третьим в общем зачете стал Денис Спицов, сам себя затащивший на это место победой на последнем этапе. У женщин второй стала Юлия Ступак (Белорукова), которая сохранила за собой второе место в общем зачете, уже не сумев приблизиться к американке Джесси Диггинс, с другой стороны, не дав обойти себя шведке Эббе Андерссон. В результате Диггинс стала первой не европейской спортсменкой, которая одержала победу в общем зачете ТДС.

Последний этап, кстати, также сложился очень оптимистично для Анны Нечаевской из сборной Татарстана. Сразу двух россиянок преследовали проблемы на старте — Алису Жамбалову, которая сломала палку, и Нечаевскую, которая и вовсе упала, и им пришлось выбираться наверх с последних мест. Анна в итоге смогла это сделать, финишировав девятой, даже выше одного из лидеров сборной Натальи Непряевой. Весьма обнадеживающий итог, учитывая, что Нечаевская в целом неважно выглядела на ранних этапах, став в итоге шестой среди россиянок. Но если учитывать, что через полтора месяца запланирован чемпионат мира, то результат конкретно последней гонки намекает на то, что Анна идет по восходящей, а, к примеру, та же Жамбалова — нет, поскольку она так и не смогла поправить свое положение в гонке.

Последний этап сложился очень оптимистично для Анны Нечаевской из сборной Татарстана. Фото: povologde.ru

Сборная мамочек и замужних дамочек



Понятно, что Ступак и Непряева остаются лидерами российских женских лыж, и в компании с ними Нечаевская дважды становилась бронзовым призером эстафет, вначале на Олимпиаде, затем на чемпионате мира 2019 года. В той команде была также Анастасия Седова, которая вначале вышла замуж за лыжника Александра Кулешова, а в июне прошлого года родила дочь. Понятно, что Кулешова (Седова) будет возвращаться в спорт к олимпийскому сезону, а Нечаевской, также вышедшей замуж, но пока отложившей вопрос с потомством, можно уже сейчас опасаться за свое место в команде. Тем более что она несколько раз подвергалась критике со стороны всемогущей Елены Вяльбе. Но теперь появилась надежда на то, что Нечаевская вернет «свое» место в эстафете.

Поскольку третьей лыжницей страны прямо сейчас стала Татьяна Сорина (Алешина), которая триумфально вернулась в спорт после рождения дочери. Замужество с наставником Егором Сориным, в группе которого Татьяна тренируется, стало вторым для девушки. Первый раз она была замужем за биатлонистом Александром Печенкиным, отбывающим сейчас дисквалификацию, и этот брак не принес радости супругам. А вот второй, поди ж ты, порадовал и первенцем, и результатами, которых у Татьяны не было ни до замужества с Печенкиным, ни во время него.

Юлия Ступак (Белорукова) тоже вернулась на лыжню после брака с лыжником Никитой Ступаком, в котором она также стала мамой. Поэтому сейчас женская часть сборной России — это сборная женщин, счастливых в браке, и мамочек, число которых может увеличиться с возвращением в спорт Кулешовой (Седовой) и Елены Устюговой (Соболевой).

Юлия Ступак (Белорукова) тоже вернулась на лыжню после брака с лыжником Никитой Ступаком. Фото: championat.com

Мужское доминирование



Александр Большунов второй год подряд побеждает на Тур де Ски, став третьим россиянином (ранее Александр Легков и Сергей Устюгов), выигравшим эту знаменитую гонку. Причем зачастую финишные протоколы Тур де Ски напоминали открытый чемпионат России, поскольку только француз Морис Манифика смог противостоять сильной и мощно выступавшей сборной России. Спицов третий, в десятке сильнейших шестеро представителей нашей национальной команды. Кстати, радует, что Денис Спицов и Алексей Червоткин снова в элите мировых лыж, поскольку были опасения, что предолимпийский форсаж Пхенчхана надолго «выбьет» их, как произошло с казанской лыжницей Натальей Жуковой. Но Спицов еще с прошлого сезона, а Червоткин с нынешнего демонстрируют, что они снова в отличной форме.

Понятно, что такой тотальный успех — это временное явление, поскольку на ТДС, как мы уже отметили, не было норвежцев и финнов. Поэтому нынешние итоги не могут быть полноценной пищей для анализа, но и пренебрежительно относиться к ним не стоит. В конце концов, никто не вспоминает о потенциальных медалях наших спортсменов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе-1984, несостоявшихся победах Роберта Фишера или китайских теннисистов во время бойкота КНР всех международных стартов в период с 1956 по 1980-е годы. Вот и сейчас мы побеждали, а норвежцы, по своей воле, смотрели на это со стороны.

Один из приехавших конкурентов швейцарец Дарио Колонья даже возмутился тотальным превосходством россиян, во всяком случае, так писал местный таблоид. Ничего нового, по итогам ЧМ-2019 подобное недоумение высказывал итальянец Федерико Пеллегрино. Только тогда дело касалось норвежцев, завоевавших все «золото». «Доминирование норвежцев становится проблемой. Если бы на старте было 20 спортсменов из Норвегии, то уверен, что почти все оказались бы в топ-30. Лыжные гонки должны развиваться не только в Норвегии, но и в других местах». Слова Пеллегрино заслуживали большего внимания, поскольку были сказаны после стартов, на которые собирались все сильнейшие. Интересно, обратил ли внимание на них швейцарский таблоид, или ему важнее было выступить сейчас, чтобы задаться риторическим вопросом: «Все эти русские чисты?».

Дарио Колонья даже возмутился тотальным превосходством россиян. Фото: Ирина Красько / Nevasport

Так вот, неуважаемые швейцарцы из таблоида, каждый заход на подиум заканчивается сдачей допинг-проб. И россияне демонстрировали свою силу и на ЧМ-2017, куда не допустили Вылегжанина и Легкова, и на Олимпиаде-2018, где не выступал уже Устюгов, и на ЧМ-2019, где Большунов был единственным, кто оказывал конкуренцию норвежцам, в отношении чистоты которых в западном мире не принято сомневаться. В этом году партнером 34-летнего Колонья по сборной Швейцарии стал его ровесник Илья Черноусов, который, о ужас, был в сборной России на Олимпиаде в Сочи. Уж, казалось бы, ему есть что сказать, как свидетелю всех событий Сочи-2014, а также до них, поскольку Илья входил в сборную России и конкурировал с тем же Колоньей еще на молодежных чемпионатах мира 2007 и 2008 годов. Но Черноусов «почему-то» не радует Западную Европу разоблачениями бывших сограждан.

Пора уже отвечать на беспочвенные обвинения



Более того, ранее со сборной России работали швейцарец Рето Бургермайстер и бывший физиотерапевт сборной Швейцарии немка Изабель Кнауте. Касаемо государственной политики допинга в России могли бы выступить немец Вольфганг Пихлер (биатлон), канадец Пьер Людерс (бобслей), многие другие, кто работал в сборной России в составе олимпийской сборной, а потом был уволен, и многие из них выражали обиду по этому поводу. Словацкий биатлонист Милан Августин мог бы высказаться, поскольку ранее был супругом Ольги Зайцевой, обвиненной в приеме запрещенных веществ. Иностранных тренеров, работавших в нашей стране в то время, гораздо больше, но почему-то все они либо молчат, либо полностью опровергают обвинения в адрес российской сборной. И весь круг обвинителей до сих пор ограничен Родченковым и супругами Степановыми.

В этом плане удивляет какое-то стоическое терпение руководства нашего спорта, как из министерства, так и из Олимпийского комитета. Смирились с тем, что на предстоящий лыжный чемпионат мира поедет команда Национальных атлетов из России, хотя любители лыжного спорта помнят, что последний допинговый скандал произошел прямо во время чемпионата мира 2019 года и его участниками стали три эстонца, два австрийца и один казахстанец, которых застали за процессом переливания крови и дисквалифицировали на 4 года. Что не мешает сборным Эстонии и Австрии выступать на лыжных стартах. Возможно, все объясняется порочным правилом, негласно действующим в нашем спорте, когда ответ держат не по результатам, а по отношению вышестоящего начальства. Многим чиновникам важнее не конечный результат, а занимаемая должность. Автор помнит, как один из подобной плеяды попросил не публиковать острое интервью Александра Легкова перед его судебным процессом, который наш знаменитый лыжник в итоге выиграл. Руководствуясь правилом: как бы чего не вышло.

А пока чиновничье удовлетворение от решения по дисквалификации России «всего лишь» до 2022 года грозит в будущем пловчихе Юлии Ефимовой, биатлонисту Александру Логинову, керлингисту Александру Крушельницкому, в прошлом переживавшим дисквалификации.

Чемпионат мира стартует 23 февраля в немецком Оберстдорфе. Фото: oberstdorf2021.com

Возвращаясь к чемпионату мира, который стартует 23 февраля в немецком Оберстдорфе, — в число претендентов из Татарстана входят три спортсмена. Это еще и чистый спринтер Христина Мацокина. Она может претендовать, скорее, на участие в личной гонке, чем в командной, где у нас есть проверенная пара Непряевой и Ступак. Плюс испытанный эстафетчик Андрей Ларьков. Пока в этом сезоне он выступал только в Кубке Восточной Европы, где лидирует в общем зачете, но это не самые серьезные старты. На них же выступают члены сборной Татарстана Семен Ардашев, Ильназ Закиров, Артем Николаев, Ярослав Рыбочкин, Павел Сюлатов, Андрей Феллер, Денис Филимонов, но международные перспективы многих из них связаны разве что с попаданием в студенческую сборную на Универсиаду, перенесенную на конец 2021-го.

Любопытно, что переход недавних юниоров Большунова, Спицова, а вслед за ними Терентьева и Якимушкина в состав сборной, привел к тому, что сейчас национальная сборная может быть моложе, чем студенческая. В целом, ситуация в лыжах меняется настолько стремительно, что, казалось бы, всего 2 года назад Александр Бессмертных и Сергей Устюгов брали личные медали на ЧМ, а сейчас они практически вне сборной, и есть большие вопросы по Андрею Ларькову. Против Ларькова то, что в декабре на Красногорской лыжне он достаточно много проиграл победителю Ардашеву на любимой «классической» дистанции, и то, что все конкуренты сейчас на виду, и на ходу.

Впрочем, как бы хорошо не выглядели конкуренты, но в этом сезоне первая возможность проверить эстафетный состав представится только 24 января в Лахти. А первый этап эстафеты — это не только скорость, но и работа локтями и психологическая устойчивость, а тут за Андрея его гигантский опыт и надежность, благодаря которой он трижды кряду вытаскивал первый этап на ЧМ-2017, ОИ-2018 и ЧМ-2019. Плюс еще и 50-километровый марафон в Оберстдорфе побегут его любимой классикой.

