Что принес 2021 год домовладельцам

Новое в законах для тех, кто живет или хочет жить в загородном доме

Фото: Ирина Плотникова

Традиционно, новый год несет с собой не только детские утренники и рост коммунальных тарифов, но и новые правила и законы, которые начинают работать уже с 1 января. Есть и интересные перспективы, которые ожидаются к принятию в течение наступившего года. В «Реальном времени» — краткий обзор важнейших изменений, которые наступают в 2021 году.

Продление дачной амнистии с некоторыми изменениями

С 1 марта 2021 года еще на 5 лет продлевается дачная амнистия — в упрощенном порядке регистрировать дома можно будет до 1 марта 2026 года. При этом в новом законе действие дачной амнистии расширяется.

Теперь ее сложно называть только дачной: новая редакция закона действует и на дома, которые построены не только на садовых участках, но и на участках для ИЖС и ЛПХ.

Чтобы оформить права собственности по дачной амнистии, нужно будет иметь на руках документы, подтверждающие право собственности на участок земли, техплан и декларацию владельца недвижимости. А еще в новом законе отдельно оговаривается, что дом должен соответствовать необходимым параметрам объекта ИЖС, который определен в Градостроительном кодексе (дом может иметь до трех надземных этажей включительно, его высота не должна быть больше 20 метров, он должен быть предназначен для проживания одной семьи и т. д.).



Фото: Ирина Плотникова

На 5 лет продлевается возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых началось до 4 августа 2018 года. Таким образом, если вы относитесь к той редкой категории граждан, у которых в запасе имеется недостроенный дом, не бойтесь и спокойно доводите его до ума, подав уведомление о строительстве.

Кадастровые работы станут дешевле

В конце ноября Госдума приняла очень важный закон №445-ФЗ для любого собственника неразмежеванной земли. Если до сих пор заказать комплексные кадастровые работы на определенной территории можно было только за счет бюджетных средств, то с 24 марта 2021 года это будет можно сделать и за счет физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.

Объясняем на пальцах, что это означает. Комплексные кадастровые работы (ККР) выполняются одновременно для всех объектов недвижимости в границах определенной территории. При этом все границы уточняются сразу же, одновременно. А это снижает вероятность возникновения реестровых ошибок. Кроме уточнения границ участков, определяется и точное местоположение зданий, расположенных на этих участках. Важно, что ККР гораздо дешевле, чем индивидуальные кадастровые работы.

А теперь представьте, насколько удобным будет заказать ККР для, например, вашего СНТ или ДНТ. Во-первых, исключена будет возможности «наезда» границ соседних участков друг на друга. Во-вторых, в случае коллективного заказа цена межевания и кадастровых работ на участке снизится, по оценкам некоторых специалистов, до 10 раз. В-третьих, свои «плюшки» от этого получит и Росреестр, на карте которого исчезнут застарелые «белые пятна». В общем, сплошные преференции.

Источник: kadastr.tatarstan.ru

За дачу теперь можно получить налоговый вычет

Налоговые вычеты за дачные домики не выплачивались в нашей стране до сих пор никогда. Дело в том, что НДФЛ до сих пор можно было вернуть только на покупку жилья, а дачные дома жильем не считались. Теперь история совсем другая: поскольку садовые дома с 1 января 2019 года могут быть жилыми и на их строительство действуют одинаковые процедуры согласований, теперь НДФЛ за жилой дом на садовом участке вернуть можно.

А благодарить за такой подарок нужно Минфин, который под самый Новый год опубликовал разъяснение об этом.

Итак, чтобы получить налоговый вычет (максимум 260 тысяч рублей) за дачу, нужно, чтобы она была куплена начиная с 1 января позапрошлого года и чтобы вы никогда доселе не получали еще налогового вычета за жилье. И еще: дом должен быть оформлен как жилой, а не как садовый.

Конец «пионерским кострам» на участках

На ближайшие 5 лет в стране будут действовать новые противопожарные правила. В соответствии с новой редакцией правил противопожарного режима, шашлыки и весенняя уборка на участках осложняются еще больше, чем обычно.

Итак, о шашлыках. Теперь их можно жарить исключительно в специально отведенных для этого местах (подойдет, например, мангал). Грустные новости для владельцев примангальных беседок: шашлык теперь изгоняется на расстояние не менее 5 метров от любой надворной постройки. То есть, в идеале, вам нужно уйти в центр участка, куда-нибудь в середину картофельного поля, там торжественно вкопать мангал и жарить там мясо на углях, сколько вам вздумается. А еще позаботьтесь о том, чтоб в радиусе 2 метров от вашего мангала не было ничего горючего (то есть под деревом располагаться тоже не рекомендуется.

А пока вы горестно инспектируете свой участок и, уподобляясь Эвклиду, рассчитываете, где же развернуть «огневую точку» для мангала, добавим вам забот и расскажем, по каким правилам теперь можно жечь костры на участках. Для этого нужно вырыть яму глубиной не менее 30 см и шириной не более метра. До любой постройки должно быть не меньше 50 метров (шах и мат, жалкий мангал, робко жмущийся в пяти метрах от стены!).

А сухие кусты малины и погибшие за зиму яблоневые ветки на участке сжечь вам все еще разрешают. Но только в железной бочке объемом не больше кубометра. Вокруг бочки не должно быть ничего горючего, а до ближайшего объекта от нее должно быть не меньше 25 метров. От хвойных деревьев ее надо отнести за 50 метров, от лиственных — за 15. Вишенка на торте, то есть крышечка на бочке — железный лист, который должен закрыть ее.

Фото: zakustom.com

При этом разводить огонь (в том числе для шашлыка) и жечь мусор даже при этих суровых требованиях разрешено только если ветер на дворе — не сильнее 5 м/с. Иными словами, вам надо не только хитроумно продумать геометрию расположения, но еще и каждый раз под выходные весной молиться о полном штиле.



Можно, конечно, сообщить, что пожарная инспекция вам не указ, продолжать наслаждаться шашлыком в метре от крыльца и жечь мусор, свалив его грудой на грядке под яблонькой (потом очень удобно на этой же грядке раскидать золу как удобрение).

Но штраф за такое деяние полагается от 2 до 3 тысяч рублей. В случае, если все происходит в период действия противопожарного режима (в случае Татарстана это почти всегда) — штраф возрастает до 4 тысяч рублей. Если ваша фронда приведет к пожару, в котором пострадают люди или имущество — штраф еще возрастет. А если случится что-то совсем серьезное — за свой беспечный шашлык вы можете отправиться и за решетку.

Материнский капитал можно тратить на сельскую ипотеку

Начнем с того, что в 2021 году материнский капитал вырос на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго 155 550 рублей (но если на первого выплата не получалась, то семья получит на второго 639 432 рубля).

И главное — с 1 января правительство разрешает вносить маткапитал в качестве взноса за сельскую ипотеку.

Напомним: прежде чем бежать покупать участок под дом в одном из многочисленных поселков под Казанью в надежде воспользоваться сельской ипотекой, сначала уточните, распространяются ли ее правила на эту местность. Потому что в городах с частным сектором купить дом по этой программе не получится.

Фото: Ирина Плотникова

Чего ждать в течение года: СП на деревянные дома и обход Росавиации

Если верить планам Росреестра, то ведомство готовит законопроект, по которому станет проще регистрировать дома на приаэродромных территориях. Алексей Бутовецкий, замруководителя Росреестра, сообщил: нужно будет внести только две поправки в законодательство о приаэродромных территориях. Такие территории — зоны с особыми условиями использования территорий, и сейчас все такие проекты должны согласовываться с Росавиацией. По новому законопроекту, больше этого делать не нужно будет. Росавиация, по словам Бутовецкого, угрозы для безопасности полетов от частных домов и огородов не видит. Проблема эта не такая редкая, как кажется: например, московские аэропорты окружены деревнями, которые там исторически располагались. Что касается Татарстана, то оба международных аэропорта республики — Казань и Бегишево — не имеют в своих подзонах жилых домов.

Вполне возможно, что в 2021 году наконец появится свод правил строительства деревянных домов. Минстрой России наконец взялся за нормативное регулирование деревянного домостроения. В 2019 году был принят СП 452.1325800.2019 на многоквартирные жилые здания с применением деревянных конструкций, но в части индивидуальных домов таких норм пока не разработано. Все, чем располагает нормативная база — это СП на каркасные дома. В конце сентября 2020 года Минстрой принял заявку на разработку трех новых сводов правил. Сейчас деревянный индивидуальный дом можно построить как угодно — максимум, что грозит владельцу, — дом не зарегистрируют как жилой. Но большая часть домов регистрируется, хотя строится, что называется, как бог на душу положит.

Фото: silo-z.ru

Разработкой новых СП, которые охватят все аспекты деревянного домостроения и все современные технологии (от клееного бруса до каркасных домов) будут заниматься эксперты СПбГАСУ, Ассоциации деревянного домостроения и ЦНИИСК им. Кучеренко.

