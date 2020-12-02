Из чего построить дом: тонкости выбора

Достоинства и недостатки четырех самых популярных материалов

Фото: Ирина Плотникова

Многообразие современных технологий строительства может вызвать панику у будущего домовладельца: выбор велик, некоторые виды материалов близки друг к другу по стоимости, но у всех разные особенности. В этой статье мы не ставим задачу разобраться во всех нюансах материаловедения, но начало будет положено. Сегодня очертим основной круг вопросов, которые надо себе задать, выбирая материал стен, и перечислим главные особенности некоторых технологий, самых популярных в наших широтах. А в последующих статьях разберем каждую технологию более подробно.

От чего отталкиваться, выбирая технологию

Первый вопрос, который надо себе задать, — собираетесь вы жить в доме постоянно или приезжать сюда наездами. От этого зависят тепловые свойства материалов, которые вам потребуются. В наших широтах важно, чтобы стены не только хорошо удерживали тепло (имели низкую теплопроводность), но и быстро прогревались зимой, если дом некоторое время стоит неотапливаемым (имели низкую теплоемкость). К примеру, чтобы прогреть дом из бруса с параметрами 10х10 метров и высотой в 6 метров с температуры -10 до +20, потребуется в среднем полтора — два дня и большое количество энергии. Дом из камня протопить тоже будет нелегко. Зато удерживать тепло такие стены будут прекрасно (при условии, что они правильно построены). А вот каркасное строение прогреется быстро. Но если вы собираетесь жить в доме постоянно, то теплоемкость материала будет не так актуальна: важнее теплопроводность.

В этой же связи возникает второй вопрос: подходит ли к участку магистральный газопровод? Если отапливаться ваш дом будет газом, то вопрос недостаточного теплового сопротивления стен будет не так сильно бить по карману, как если бы отопление было электрическим или твердотопливным.

Вопрос номер три: какой грунт на вашем участке? От этого зависит, насколько тяжелым может быть ваш дом и, соответственно, какой фундамент под него потребуется. Самые тяжелые дома — каменные. Кирпичные стены тоже оказывают серьезную нагрузку на фундамент. Средняя категория по этому параметру — дома из пено- и газобетона и из дерева. Самые легкие — каркасные.

Фото: Ирина Плотникова

Четвертый вопрос — пожалуй, самый простой: ваш бюджет на строительство. Исходя из того, сколько денег вы можете потратить на дом вашей мечты, вы сразу отсечете неподходящие варианты. Таким образом, для выбора останется меньше «разбега», выбор станет хоть немного, да легче.

Пятый вопрос — личные предпочтения. Эстетика, эмоции, внутреннее чувство прекрасного играют огромную роль в выборе материала для стен. Понятно, что декорировать красивым фасадом можно любую стену, но есть, например, люди, которые мечтают о стенах из дерева, как было в детстве в бабушкином доме. Или те, кто хочет жить в классическом каменном коттедже в английском стиле, и больше ни в каком. Или фанаты сказки про трех поросят, у которых надежность дома ассоциируется с кирпичом, и только с ним. Шутки шутками, а личную составляющую тоже надо учитывать: вы должны любить свой будущий дома, а не мириться с ним всю жизнь.

Шестой вопрос — насколько быстро вы хотите заселиться. Строительство по разным технологиям занимает разное время. Есть быстрые способы, есть медленные. Поэтому, если фактор времени для вас крайне критичен и подождать подольше вы по объективным причинам никак не можете, то лучше выбрать «быстрые» технологии домостроения. Кирпич или камень вам вряд ли подойдет. Но причины должны быть действительно объективными — ставить вопрос скорости строительства во главу угла все-таки не рекомендуется. Так что этот показатель будет, скорее, вспомогательным.

Фото: Ирина Плотникова

А вот не вспомогательным будет вопрос седьмой — сколько денег вы готовы вкладывать в эксплуатацию дома. С одной стороны, это тоже упирается в тепловые свойства дома (чтобы меньше тратить на отопление, надо выбирать материалы с минимальной теплопроводностью), с другой — обратите внимание на то, нужно ли будет как-то поддерживать сами стены в приличном состоянии (например, пропитывать периодически дерево и т. д.). Так что стоит подсчитать затраты на эксплуатацию разных типов домов еще перед строительством.

И, конечно же, нужно всегда держать в уме: даже самые тщательные расчеты, даже самый вдумчивый выбор и даже самые качественные материалы можно помножить на ноль некачественным строительством. Помните об этом и не пытайтесь сэкономить на мелочах: потом придется потратить больше.

Пенобетон и газобетон

Эти материалы сегодня очень популярны для индивидуального домостроения. Они представляет собой крупноформатные блоки из бетона, насыщенного по всему объему пузырьками воздуха. Принципиальная технологическая разница между газобетоном и пенобетоном заключается в том, что в первом случае «вспенивание» бетона происходит химическим способом, с использованием сложного технологического оборудования, а газобетон вспенивают, вручную вмешивая в него пену. Поэтому пузырьки в газобетоне одинаково мелкие и одинаково распределены по объему блока, а в пенобетоне они могут иметь разный диаметр.

Фото: abs19.ru

Перечислим преимущества пено- и газобетона (они плюс-минус одинаковы у этих видов материалов).

Низкая теплопроводность. Миллионы воздушных полостей в объеме материала создают надежную тепловую подушку. Так что стена из таких блоков будет хорошо держать в доме тепло зимой и прохладу — летом. Значит, и расходы на отопление будут экономиться.

Высокая огнестойкость. Бетон, как известно, негорючий материал.

Высокая биостойкость. Ни жучки, ни мыши, ни другие живые существа пока не испытывают гастрономической склонности к бетону, каким бы пенистым он ни был. Такие стены не будут гнить, их не будут точить никакие личинки.

Простота обработки и кладки. Во-первых, такие блоки имеют крупные размеры, а значит, их укладка будет физически быстрее, чем, к примеру, кладка кирпича (к тому же, и мостиков холода тоже будет меньше). Во-вторых, они легко разрезаются (это позволяет делать в стене отверстия необходимой формы, как угодно подгонять блоки под размер того или иного архитектурного элемента). Укладываются такие блоки на клей, а значит, на стройплощадке не нужно будет замешивать цементно-песчаный раствор.

Хорошая шумоизоляция. Так что если вы не поскупитесь на хорошие окна, в вашем доме будет тихо и комфортно, шумы с улицы к вам не проникнут.

Недостатки материала (а куда без них?)

Хрупкость. И у пено- и у газобетона очень низкая прочность на изгиб. А значит, на строительство дома из такого материала сильно повлияет тип почвы. Если грунт под домом сложный и имеет нехорошее свойство «просаживаться», то вы рискуете в один не очень прекрасный момент получить трещины в стенах. Так что при сложном грунте лучше или выбрать другой материал, или обустроить дорогой и мощный фундамент (часто для этого выбирают монолитную плиту из железобетона).

Пенобетон можно сделать без использования сложного оборудования. Поэтому есть риск нарваться на «гаражное» производство этого материала со всеми вытекающими последствиями. Этот недостаток не касается газобетона, изготовить который «на коленке» невозможно.

Деревянный и клееный брус

Дерево (сосна, ель, лиственница, дуб и другие породы) — классика домостроения, любимый многими материал. Деревянные дома очень красивые, многие считают, что в них легко дышится, они прочные, теплые и достаточно долговечные (если сруб сработан качественно и правильно эксплуатируется, он простоит все 300 лет).

Фото: Ирина Плотникова

Но ввиду природных недостатков бруса из массива или бревна (о них поговорим чуть ниже), многие выбирают его «апгрейженный» вариант — клееный брус. Он представляет собой своеобразный «бутерброд», состоящий из тонких дощечек — ламелей, которые соединяются между собой клеевым составом и таким образом представляют собой единый конгломерат. Такая технология обработки дерева лишает его многих недостатков, но все-таки поскольку идеального стройматериала нет, то придраться при желании можно и к клееному брусу.



Достоинства дома из дерева мы перечислили выше. Предлагаем сразу перейти к недостаткам.

Дерево подвержено усадке. Поэтому заселяться в свежеотстроенный дом из деревянного сруба и особенно — производить его внутреннюю отделку сразу не рекомендуется. Такому дому надо дать постоять некоторое время.

Бревна имеют стандартный размер до 6 метров. А значит, если помещение будет шире 6 метров, то в деревянном доме будет сложно сделать из них перекрытие. Поэтому обычно межэтажные перекрытия в деревянных домах делают балочно-деревянными, а это влияет на звукоизоляцию.

Дерево обожают жучки-древоточцы, оно прекрасно поддается гниению и отлично плесневеет (а значит, разрушается). Чтобы этого не происходило, деревянный дом нужно регулярно обрабатывать антисептиками, которые делают материал «несъедобным» для вредителей. Это повлечет за собой дополнительные расходы по эксплуатации.

Чтобы стены деревянного дома были теплыми, нужно следить за тем, хорошо ли они теплоизолированы (проконопачены). Со временем целостность конопатки может нарушаться, этот момент нужно контролировать в процессе проживания.

Дерево, как мы все знаем, чудесно горит. Поэтому материал нужно обрабатывать антипиреновыми растворами, причем обработку повторять раз в несколько лет. Кроме прочего, надо быть осторожными в процессе эксплуатации дома — пожар в нем возникнет и распространится в любом случае быстрее, чем, скажем, в каменном особняке.

Переходим к клееному брусу. Он снимает ряд недостатков массивного дерева. Во-первых, брус имеет зубчатый профиль, а такой способ соединения элементов стены лучше сохранит тепло. Четкая геометрия клееного бруса приводит к тому, что собирается он как конструктор — быстрее, чем дом, скажем, из бревна. Усадка этому дому не нужна, с ним можно работать сразу же после возведения, а огне- и биозащитные пропитки в брус «заливают» на заводе. Так что, по сравнению с деревом, клееный брус действительно проще в строительстве и удобнее в эксплуатации — при этом сохраняя все положительные свойства дерева.

Фото: rubrus.ru

А теперь — о недостатках.

Главный недостаток дома из клееного бруса — его дороговизна. Материал недешевый, так что за такое строение придется выложить немалые деньги.

А кроме того, абы кто такой дом не сложит: это могут сделать только специально обученные специалисты, поэтому к дороговизне самого материала прибавляется еще и довольно серьезная стоимость работ, и сложность поиска квалифицированной бригады.

Некоторым не нравится то, что в процессе производства используется клей — а значит, этот материал нельзя назвать природным на 100 процентов.

Кирпич

Кирпич — еще один представитель нестареющей классики в частном домостроении. Коттеджи и домики из кирпича — пожалуй, самая популярная форма застройки домовладений вот уже много-много лет.

Фото: Ирина Плотникова

И тому есть свои причины.

Натуральность и экологичность материала. Кирпич и теплую керамику делают из глины, добавляя к ней воду и песок. Поэтому тем, кто не хочет «дышать химией» (хотя этого вы не будете делать ни в каком современном доме) или ценит натуральное, кирпич, что называется, доктор прописал.

Материал «дышит»: поры в его структуре пропускают не только воздух, но и излишнюю влагу. Поэтому микроклимат в кирпичном доме устанавливается комфортный.

Кирпичные дома хорошо накапливают тепло и отдают его в комнаты. Кроме всего прочего, кирпич лучше многих других материалов (например, дерева) выдерживает многократные циклы заморозки и разморозки и не трескается при резких перепадах температур (а вот, к примеру, натуральный камень показывает морозостойкость ниже).

Следствие из предыдущего пункта — долговечность. В Британии сохранились постройки из кирпича, которые стоят себе спокойно лет по 500—600. Не факт, что ваш будущий дом будет претендовать на звание памятника архитектуры через полтысячи лет, но высокая долговечность вашего будущего дома — свойство, согласитесь, приятное.

Шумоизоляция. Кирпичный дом изолирован от уличного шума на отлично.

Без недостатков, конечно, не обходится. Если бы кирпич был действительно «волшебным материалом», другие варианты можно было бы и не придумывать. Итак, рассмотрим их.

Небольшие линейные размеры кирпичных блоков приводят к тому, что для такого дома обязательно использование утеплителя, причем довольно мощного. Потому что стена, соответствующая теплотехническим нормативам, из пустотелого кирпича должна быть толщиной 0,77 м, а полнотелого — и вовсе 1,5 метра. Разумеется, полутораметровые стены вряд ли вы будете возводить. Так что придется вложиться еще и в утеплитель.

Кстати, о «вложиться». Кирпичные дома — недешевые.

Этот материал довольно капризен для строительства. Чтобы раствор, на который кладется кирпич, сохранял свои свойства, зимой жизнь на стройплощадках должна замирать. Кроме того, к самому строительству нужно привлекать квалифицированных специалистов: процесс требует сноровки, опыта и аккуратности. Да и сам процесс будет небыстрым.

Гигроскопичность. Выше, когда мы описывали достоинства кирпича, мы упоминали, что он хорошо отдает влагу наружу. Так же хорошо он ее и забирает. Поэтому в некоторых случаях недостаточно тщательно отделанные кирпичные стены могут покрываться «испариной», поглощая влагу с улицы и отдавая ее внутрь помещения. Внутренней отделке это определенно не пойдет на пользу.

Дома из кирпича тяжелые, а это потребует обустройства мощного фундамента.

Каркасные дома

Это относительно новая для нашей страны технология домостроения, благодаря своей дешевизне и скорости быстро завоевавшая популярность. Но, например, на севере Европы, в США и в Японии она применяется уже много лет. Суть ее в следующем: дом собирается как конструктор из деталей, сделанных на специальном производстве. Сам дом представляет собой каркас, обшитый снаружи и изнутри покрывающим материалом, а внутри остается полость, которая полностью заполняется теплоизолирующим материалом. Это лишь описание в первом приближении: есть несколько разных технологий каркасного домостроительства, для него применяются разные материалы — в общем, нужно учитывать все нюансы. Но все каркасные дома отличаются примерно одними и теми же главными преимуществами и недостатками.

Фото: bn.ru

Вот что можно отнести к преимуществам.

Фантастическая скорость возведения. В зависимости от масштабов дома, он может вырасти на участке за пару месяцев. Один летний сезон — и вы спокойно сможете переезжать. А еще у дома нет усадки и для его строительства не надо применять тяжелую технику.

Эти дома очень теплые. Благодаря тому, что большой объем стены заполняется теплоизолирующим материалом, такой дом быстро прогревается и хорошо держит тепло. А значит, на отоплении вы будете экономить впоследствии. Благодаря этому, кстати, их так любят в Скандинавии и Канаде.

Легкость дома позволяет сэкономить на фундаменте — для каркасного дома не нужно его укреплять и серьезно заглублять.

При серьезной теплоизоляции, толщина стен в таком доме совсем небольшая — до 35 см, поэтому полезная площадь дома увеличивается.

Еще к достоинствам каркасного дома относится его сейсмостойкость (именно за это их так любят в Японии), но в Татарстане это преимущество остается невостребованным.

Недостатки у этой технологии тоже есть.

Чтобы дом эксплуатировался со всеми вышеприведенными «бонусами», нужно тщательно соблюдать технологию строительства и ни на шаг от нее не отступать. Поэтому нужно будет или нанимать кропотливого прораба, который проследит за каждой операцией, либо вооружаться знаниями самому и неусыпно наблюдать за процессом.

Качество используемых материалов должно быть соответствующим: если, скажем, не досушить дерево обшивки дома, оно покоробится, и дом «скосится».

Низкая степень шумоизоляции. Самыми тихими каркасные дома не назовешь.

Горючесть. Материалы стен каркасного дома легко загораются и очень быстро вспыхивают, сгорая за считанные часы. Так что в таком доме нужно неукоснительно соблюдать пожарную безопасность, а стены обработать антипиреновой пропиткой.

Кстати, о пропитке: надо озаботиться еще и антисептиками, потому что между двумя слоями стены любят заводиться вредители.

За тонкие стены и скорость возведения нужно платить небольшим сроком эксплуатации, в сравнении с кирпичным или деревянным домом. Щитовые каркасные дома должны прослужить около 80 лет, каркасно-рамочные — до 100.

Такие дома — не самые прочные. Знаменитый американский сценарий «пробить стену насквозь автомобилем» — это про каркасный дом.

Необходимость обустройства хорошей вентиляции в доме. Потому что он представляет собой, по сути, термос. Такие стены плохо проветриваются сами по себе.