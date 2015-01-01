«В тени Минтимера». Книга Сакины-ханум Шаймиевой
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Редакция «Реального времени» на своих страницах публикует выдержки из переизданной на днях Татарским книжным издательством книги супруги первого президента и госсоветника РТ, Сакины-ханум Шаймиевой «В тени Минтимера». Книга впервые вышла в 2007 году, а ее повторное издание совпало с 55-летием бракосочетания четы Шаймиевых. Предлагаем нашим читателям заглянуть за кулисы президентской семейной жизни.
- 20 сент, 07:00 5 Сакина Шаймиева: «Мы с Минтимером Шариповичем отговаривали сыновей от занятий автоспортом»
- 15 сент, 07:00 7 Сакина Шаймиева, «В тени Минтимера»: «Избрание мужа президентом я восприняла спокойно, без лишних эмоций»
- 12 сент, 07:00 10 «В тени Минтимера»: уборка лучше всего давалась старшему, а младший сын хорошо готовил
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- 01 сент, 07:00 8 «В тени Минтимера»: «Может ли татарская женщина стать признанным лидером государства? Думаю, все-таки да» Глава о первом знакомстве Минтимера и Сакины Шаймиевых