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«В тени Минтимера». Книга Сакины-ханум Шаймиевой

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«В тени Минтимера». Книга Сакины-ханум Шаймиевой

Редакция «Реального времени» на своих страницах публикует выдержки из переизданной на днях Татарским книжным издательством книги супруги первого президента и госсоветника РТ, Сакины-ханум Шаймиевой «В тени Минтимера». Книга впервые вышла в 2007 году, а ее повторное издание совпало с 55-летием бракосочетания четы Шаймиевых. Предлагаем нашим читателям заглянуть за кулисы президентской семейной жизни.

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