Марина Шамсутдинова: «Правила этикета в России и за рубежом отличаются — нас не воспитывали целый век»

Как выстроить долгосрочные и эффективные отношения через рекомендации «науки об общении»

Фото: Ринат Назметдинов

Правила этикета — это не ограничения, как говорил Шариков в «Собачьем сердце»: «Вот все у вас, как на параде. Салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему, — это нет». На самом деле, это то, что вам же принесет пользу, причем, дважды, говорят специалисты. Во-первых, вы прослывете воспитанным человеком, с которым приятно общаться — а, значит, нужные люди к вам потянутся. Во-вторых, вы быстрее добьетесь желаемого — нужных деловых контактов, продвижения по службе и, как следствие, благосостояния. Какие блюда не стоит заказывать на первом свидании, как выразить начальству уважение без подобострастия и как одеваться, чтобы везде быть своим, в интервью «Реальному времени» рассказала тренер-консультант по этикету и моделированию поведения Марина Шамсутдинова.

Что делает человека счастливым

— Марина, насколько сегодня, когда общий уровень культуры сильно упал, актуален этикет?

— На самом деле, этикет тоже нужен не всем. Но точно существует определенный пласт общества, в котором отношения людей гораздо важнее, чем поесть, удовлетворить физические потребности.

— Вы имеете в виду «сливки общества», людей состоятельных?

— Нет, сегодня и молодежи интересно, как выстраивать отношения, потому что у них базовые потребности по пирамиде Маслоу удовлетворены. Внутри появилось чувство самоуважения, а вот уважительно относиться к другим их не учили.

— Действительно, это видно сразу — хамство и мат на улице и в общественном транспорте превратились в норму, даже замечание говорить потише или не использовать ненормативную лексику может быть чревато для того, кто его делает…

— Отмечу, что сейчас вообще считается неэтичным стыдить кого-то — стыдно стыдить. На самом деле, я думаю, что мы живем в этом хамстве, потому что вынуждены, нас не учили по-другому. Зато когда оказываемся в окружении воспитанных людей, то по-настоящему кайфуем. Если каждый чуть добавит в себе деликатности, то вокруг появится больше людей, с которыми приятно общаться: и в семье, и на улице, и на работе. Человек счастлив, только когда имеет принципиально качественные отношения.

Дважды «схватить и убежать» не получится

— То есть и на работу мы ходим не только деньги зарабатывать, мы идем за приятным общением?

— Нам это даже важнее. Это уже прошлый век: «схватил и убежал». Сегодня об этом тут же все узнают — сейчас век информации, которая передается очень быстро. И с тобой уже никто не захочет выстраивать отношений, второй раз схватить не удастся. Сегодня качество отношений выходит на первый план. Люди понимают, что если они объединились — сделают нечто большее. Это другой формат отношений и подхода к бизнесу.

Если каждый чуть добавит в себе деликатности, то вокруг появится больше людей, с которыми приятно общаться: и в семье, и на улице, и на работе

— Соблюдая правила этикета, какие выгоды получает человек?

— Первое — в отношениях появляется доверие. Второе — они становятся долгосрочными и перспективными. Третье — мы можем взаимодействовать эффективнее, то есть не нужно искать правильного решения как поступить, они уже есть.

Этикет пандемии

— В новые ковидные времена появились и новые правила этикета. Сейчас по-другому принято здороваться, носить маску и прочее. Могли бы вы поподробнее рассказать об этом?

— Этикет всегда ситуативен. Это не нормы и догмы, он всегда подстраивается под ситуацию — где, что-то уместно или нет. То есть сейчас уместно заботиться о своем здоровье — мы носим маски, для чего созданы правила, причем, не этикетные, а на законодательном уровне. Но и по правилам этикета человеку заболевшему неуместно и неэтично находиться среди людей.

Про приветствия: даже с близкими людьми рукопожатие может быть неуместным. Но мы можем «считывать» информацию — можно ли с ним здороваться, как обычно. Если же мы только еще хотим создать отношения и вызвать у него доверие, нужно быть осторожным с дистанцией.

Тогда мы не здороваемся за руку, не кидаемся в объятия, а через расстояние наблюдаем, насколько то или иное приветствие будет ему комфортным. Понаблюдав, решаем, можно ли приблизиться еще на шаг.

— Насколько этичны и приживутся ли новые приветствия — прикосновения локтями, ступнями, например?

— Можно придумать много разных игрушек, но у нас есть свое старинное выражение уважительного отношения к визави — легкий поклон. Темя, затылок — наша самая незащищенная часть, и когда мы, как это было принято у рыцарей, склоняем голову, говоря таким образом «здравствуйте», это означает «я настолько тебе доверяю, что готов отдать голову на отсечение». Но ведь мы утратили даже этот навык — не просто кивнуть головой, а сказать при этом «здравствуйте»…

Времена и ситуации меняются, как и дистанции. Все равно мы будем обниматься друг с другом при встрече. Остается и потребность в дружеском рукопожатии

«Выживет» ли рукопожатие

— Уместно ли соединять перед собой ладони и кланяться, как это принято у японцев?

— Это не наш жест, и мы не знаем всех тонкостей такого приветствия, поэтому не совсем уместно его везде применять. Лучше поздороваться, поднеся руку к груди, это означает вашу сердечность по отношению к собеседнику. Если наоборот человек рвется к вам в объятия, к активным отношениям, примените другой жест — покажите ладонью отстраненность и отступите на шаг, чуть разверните плечо.

Вообще соблюдать социальную дистанцию стоит всегда с малознакомым человеком. Это и для вас полезно — если вы вытягиваете руку и не достаете до собеседника — вы в безопасности. Если вы прикасаетесь при этом к нему — вот она, территория опасности. Не нужно заходить за черту личного комфорта, пока вы не получили на то разрешения.

— Вы согласны с утверждением, что привычное рукопожатие в новых условиях просто сойдет на нет, больше не будет применяться?

— Нет. Времена и ситуации меняются, как и дистанции. Все равно мы будем обниматься друг с другом при встрече. Остается и потребность в дружеском рукопожатии. На официальных мероприятиях — да, рукопожатие теперь отменено, но как долго сохранится эта тенденция? Желание людей быть ближе друг к другу неистребимо.

«Вашу ручку, битте-дритте»

— До феминизации общества приняты были особые знаки внимания по отношению к женщинам — пропустить вперед, придержать дверь, уступить место. Современный этикет поддерживает эти правила, должен ли мужчина делать это?

— Мужчина «имеет право» это делать, но он не должен и не обязан. Тем более, что в некоторых ситуациях, в силу гендерных особенностей, женщина может и оскорбиться. Но если мужчина хочет продемонстрировать уважительное отношение к даме, внимание ей оказать, он может сделать это красиво, предварительно спросив: «Вы позволите?», «Прошу прощения, можно ли я вам…». Тогда женщина примет это с благодарностью. Кстати, на работе мужчине совсем не обязательно открывать сослуживице дверь, двигать стул, подавать пальто. Здесь мы не мужчина и женщина, а коллеги. Не стоит ждать, что сотрудник или начальник распахнет перед вами дверь или пропустит первой — только потому, что вы такая райская птица. Не должен, не обязан — и это нормально, никаких обид и претензий. Зато если мужчина сам хочет красиво себя проявить и относится к даме с интересом, это будет уместно.

Вообще, в этикете нет запретов — это его воспринимают так — неправильно несколько. Этикет — это те правила, которые помогают выстраивать доверительные и приятные отношения, комфортные и дружелюбные

Правила выстраивания приятных отношений

— Резюмируем: что конкретно будет уместным со стороны сильного пола по отношению к слабому, какие жесты?

— Приоткрыть дверь, например. Вообще, в этикете нет запретов — это его воспринимают так — неправильно несколько. Этикет — это те правила, которые помогают выстраивать доверительные и приятные отношения, комфортные и дружелюбные.

В этикете есть рекомендации. То есть рекомендуется поступить именно так, потому что потом нам самим же это будет выгодно. Мы выбираем — мы можем следовать ему, потому что это нам полезно, либо нет, потому что мы так хотим. Сегодня не имеет смысла брать те известные дворянские правила этикета и полностью переносить в наше время.

Торт и розочки на нем

— Вы сказали, что не все умеют правильно общаться с начальством. Как выказать уважение без подобострастия?

— Кроме правил в этикете, тех самых манер, есть еще фундамент. Если манеры — это розочки на торте, то фундамент — его бисквитная основа.

База — уважение к чувству собственного достоинства своему и такое же отношение к собеседнику. Плюс — взаимоуважение, такой баланс. Все правила сводятся именно к этому.

— Но как же поступить, если начальник откровенно хамит тебе?

— По правилам этикета, есть три шага выхода из конфликтной ситуации. Первая — увеличение дистанции, то есть мы даже буквально отходим на определенное расстояние. Второе — сокращение времени общения. Третья задача — сохранить свое лицо.

В глубине конфликта всегда лежит внутреннее отношение, внешнее проявление — его отражение. На работе конфликт — это, как правило, нарушение иерархии: если кто-то не на свое место лезет, не свои функции выполняет или не справляется со своими задачами. Если в этом разобраться, то и проблему можно разрешить.

Правила этикета не могут это сделать, они способны только не допустить открытого противостояния или помочь продолжать взаимодействие даже в конфликте. Если я понимаю, что мое достоинство мне важнее, чем выяснить отношения сегодня, нужно взять паузу, чтобы успокоиться и прийти в адекватное состояние. После этого можно поговорить снова.

Если я понимаю, что мое достоинство мне важнее, чем выяснить отношения сегодня, нужно взять паузу, чтобы успокоиться и прийти в адекватное состояние. После этого можно поговорить снова

Как добиться благосклонности сильного

— Как вызвать уважение и расположение к себе вышестоящего лица? Наверное, можно и по невербальным сигналам что-то понять, предотвратить или расположить человека к себе?

— Уважительно здороваться с наклоном головы. Правильно держать позу — не вытягиваться напряженно, это поза энергетической недостаточности. Вы должны быть естественны, показывая, что вам достаточно места, энергии, свободы. Люди ведь именно на энергию и реагируют — на вас уже пойдет и другая реакция. Они чувствуют и притягиваются к тому, где хорошо и комфортно. Напряженность раздражает. Однако стоит помнить, что есть позы подчинения: не стоит перед руководителем больше территории занимать. Нельзя провоцировать его — закидывать ногу на ногу.

— К рукам тоже есть особые требования?

— Стараться не демонстрировать острых углов на локтевых сгибах — прямая угроза собеседнику. Острый угол воспринимается как агрессия. Помните, в детстве мы считали, что худой — злой, а полный — добряк? Углов нет острых.

— Отсюда запрет класть локти на стол?

— Это сигнал «Я толкну!» Локти должны «смотреть» в пол, так вы говорите, что не посягаете на чужую территорию. Мозг ведь постоянно считывает «невербалику» и говорит вам: опасно или нет. Держите осанку ровной — вы выражаете чувство собственного достоинства при открытом сердечном центре. Сутулый человек свое сердце закрывает.

В какое ухо шепчем начальству

— Нужно уметь и правильно выбрать место в кабинете начальника или при нем, верно?

— Если нет четкой рассадки — у чиновников иногда это обозначено. Если женщина заходит в кабинет, ей не указывают, куда сесть, а дают право выбрать. Этим нужно уметь воспользоваться. Выгоднее пройти на место справа или слева рядом с начальством — смотря о чем вы хотите с ним поговорить. Лучше сесть спиной к окну, лицом к двери — вы тогда контролируете ее, вы в безопасности. Нельзя позже начальства прийти на мероприятие или раньше уйти, снять при нем пиджак — это все сигналы, что «ты для меня не важен». Это все протокол, в основе которого лежат правила этикета.

Напишите сначала в мессенджер, может ли человек поговорить с вами, если да — то во сколько. Работает правило «Мне удобно, удобно со мной»

Почему голосовое сообщение — хамство

— Четким современным сигналом отношения к собеседнику может служить телефон. Для него тоже прописан ряд правил?

— Телефон не должен быть на столе — это не предмет сервировки. Выкладывая его перед собой вы показываете, что у вас есть дела и поважнее. Неприятно и неуважительно. Есть, конечно, такие ситуации, что вы встречаетесь с подругой и оговариваете, что ждете звонка от ребенка.

— Сегодня даже звонить без предварительной договоренности не принято, во всяком случае, по работе или малознакомым людям?

— Да, напишите сначала в мессенджер, может ли человек поговорить с вами, если да — то во сколько. Работает правило «Мне удобно, удобно со мной». Вам, например, будет удобно быстренько наговорить голосовое сообщение. Получатель же с большим комфортом послание прочтет, чем будет искать место, где его послушать.

— По-моему, голосовые послания без предварительной договоренности, это что-то неприемлемое…

— Это хамство. Вы сэкономили свое время, но показали безразличие ко времени и комфорту адресата. То же самое разговоры в общественных местах — все вынуждены вас слушать. Окружающим становится неудобно ведь нас с детства учили, что подслушивать нехорошо, а по сути мы вынуждены быть в курсе вашей личной или деловой жизни.

Уместны ли «спасибо», смайлики и точки

— Сейчас популярны родительские сообщества, на работе, в кругу друзей и одноклассников. Какие правила для групп в мессенджерах?

— Мы помним, что пересланные сообщения — это спам. Это ни капли не про уважительное отношение. Лучше потрудиться и набрать поздравление с личным обращением, чем потом ваш получатель будет с негодованием чистить память телефона. В родительских группах — не засорять посланиями не по делу, не обязательно каждому из 30 родителей сказать «спасибо» на какое-то действие педагога. Не у всех есть время это читать, но приходится, чтобы не пропустить важное сообщение от учителя.

Кстати, у молодежи тоже есть свои правила — не ставить точку в конце предложения, а следующее начинать просто с новой строки. Точка воспринимается слишком категорично. То же и со смайликами — с друзьями понятно, но если вы переписываетесь с вышестоящим лицом — первым такой значок может поставить именно он.

Есть люди с такой высокой стоимостью принятия решений, что их минута — это не наши 15. Они принимают решения быстро. Ты на минуту опоздал — все, он с тобой не работает. То есть нужно думать о последствиях — готов я опоздать, хочу ли я и дальше работать с этим человеком или этого делать не стоит

Можно ли опоздать к президенту

— Насчет опозданий — работают ли «15 джентльменских минут» опоздания и не стала ли задержка вообще нормой?

— Когда такой вопрос мне задают на лекциях, я предлагаю встречный вопрос: вы бы опоздали на встречу с президентом? Таких не находится. Наоборот, придут ночевать под окнами — насколько велика ценность этой встречи. А если я постоянно опаздываю — бабушку через дорогу переводила, котенка спасала, меня выслушают, все поймут, но общих дел со мной лучше не иметь. Насчет 15 минут: есть люди с такой высокой стоимостью принятия решений, что их минута — это не наши 15. Они принимают решения быстро. Ты на минуту опоздал — все, он с тобой не работает. То есть нужно думать о последствиях — готов я опоздать, хочу ли я и дальше работать с этим человеком или этого делать не стоит.

— А женщине можно ли опаздывать на свидание? В старом фильме дама говорит, что опаздывать она должна, чтобы у кавалера появилось время думать о ней…

— Она может опоздать на свидание немного. Сравните — дама торопится, чтобы прибежать на встречу во время, но при этом пахнет как лошадь Пржевальского — свидание будет испорчено. А если она готовила себя к рандеву, выглядит великолепно, благоухает и улыбается — эти 15 минут ожидания она компенсирует приятностью встречи.

Этикет — это качество наших отношений, общаться нужно легко. Этикет — как раз про это.

Когда паста и чебурек под запретом

— Говоря о встрече друзей или свидании — кто платит за угощение?

— Кто пригласил. Можно, пообедав в компании друзей, сказать: «Мне было так приятно, давайте в этот раз заплачу я». Если договоренности не было и такое предложение поступило, отказываться не стоит, лучше согласиться и предложить в следующий раз за обоих заплатить вам.

— Если первое свидание проходит в кафе, что лучше заказать из блюд?

— То, что вы сможете есть красиво. Не стоит, например, есть спагетти, блюда национальной кухни, которое едят руками, — чебуреки, например. Есть тоже надо уметь. Почему не наклоняемся над тарелкой? Поднося ложку ко рту, мы показываем, что это еда для нас, а не мы для еды. В противном случае — вы как бы склоняетесь перед едой. Или боитесь одежду испачкать, в практичных целях, ведь ее потом будет трудно отстирать.

Оказавшись за столом, уделяйте внимание, прежде всего, компании, а потом пище. Определитесь и покажите, для чего вы здесь — насытиться или пообщаться.

Если мы хотим стать своим в новом обществе, то и одеваться и вести должны себя так, как принято в этой компании. Не нужно лезть со своим уставом в чужой монастырь

Аккуратность — актуальный дресс-код

— С одеждой тоже много трудностей. В театре редко встретишь нарядно одетых людей, на улицах — полуголые горожане обоих полов. Как научиться быть одетым всегда кстати?

— Одежда должна быть уместна данному месту. Если человеку удобно ходить в театр в повседневной одежде — почему бы и нет? Главное, чтобы при этом хамского отношения к окружающим не было: неопрятности в одежде, включенного телефона во время представления, чавканья за столом. Нас ведь и не учили одеваться, вот в чем проблема… Мало кто знает, что одежда не должна быть обтягивающей — тогда мы демонстрируем не наш наряд, а откровенно тело. Не обязательно, чтобы быть привлекательной, провоцировать короткой юбкой или вырезом — женщина может одеться в деловой костюм. Достаточно распустить волосы — и это уже совершенно не деловой образ, а яркий сигнал, привлекающий внимание. Другое дело, какого качества будет это внимание. Если мы хотим стать своим в новом обществе, то и одеваться и вести должны себя так, как принято в этой компании. Не нужно лезть со своим уставом в чужой монастырь.

Зачем улыбаться в лифте

— Правила этикета в России и за рубежом сильно отличаются?

— Только одним — нас не воспитывали целый век. В советское время этикету обучали дипломатов или, если кому повезло, были бабушки, которые помнили все эти правила. За границей обучали всегда. Но нельзя сказать, что там все такие вежливые, а у нас невоспитанные.

Но там все знают, например, что заходящий в лифт здоровается первым, доброжелательно и с улыбкой. У нас принято зайти так, будто никого больше рядом нет. В первом случае, вы располагаете окружающих к себе, во втором — создаете напряженную и неловкую обстановку.

Как «улучшить» поведение мужчин

— Марина, почему вы выбрали для себя такую тему для исследований: продвижение по работе как правила этикета? Расскажите немного о себе.

— Я по первому образованию педагог. Преподавала в школе, а в 90-е годы, когда помада стоила треть зарплаты, переквалифицировалась в бухгалтера-экономиста. Потом благополучно вышла замуж, родила троих детей. Правила этикета — это моя любовь и увлечение с юности. От московского психолога 4 года назад я прошла тренинг «Управление впечатлением». Я не ожидала, что этому можно учить! Поехала в Москву на обучение — мои педагоги считаются лучшими в России. Сейчас вхожу в Национальную ассоциацию специалистов по протоколу и этикету. Такой специальности нет в рейтинге профессий, и это не способ заработать деньги. Это хобби. Готовим онлайн-тренинги. Проводим встречи — люди интересуются, билеты, как это получилось с моей декабрьской лекцией в Музее казанской иконы, были проданы. Курс лекций «Смолянки: истории и судьбы» провела в Музее изобразительных искусств Татарстана, была приглашенным лектором по деловому этикету на президентских курсах переподготовки госслужащих РТ.

Я работаю именно с женщинами, именно они несут эти ценности дальше

— Ваша недавняя лекция проходила в Музее казанской иконы. Насколько сочетаются лекции по этикету с этой площадкой?

— В музее иконы говорить о культуре поведения и воспитания очень уместно, в январе будет цикл лекций об истории Института благородных девиц и нашего казанского института тоже.

Публика в музей на лекции приходит образованная, интеллигентная, наши мероприятия привлекают внимание и к музею, многие гости с воодушевлением познакомились с музеем и вернутся еще раз, с друзьями и семьями.

— Ваши слушатели больше женщины или мужчины? Каких возрастов?

— Я работаю именно с женщинами, именно они несут эти ценности дальше. Это и возрастные дамы, и девочки молодые. С детьми только не работаю. Я считаю, что один мужчина может по-разному себя вести с разными женщинами. Чем больше девушки будут себя ценить, тем лучше будут вести себя мужчины.