Восточный экономический форум перенесут на следующий год из-за коронавируса

Восточный экономический форум, проведение которого запланировано в сентябре 2020 года, перенесут на следующий год.

Об отмене мероприятия, которое должно было пройти 2—5 сентября, РБК сообщили источник, близкий к одному из партнеров форума, а также два участника мероприятия.

Предполагается, что этот форум, как и Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи, проведут в следующем году. По данным РБК, о переносе даты мероприятия сообщат в ближайшее время.

При этом еще допускается вариант проведения части программы в онлайн-формате.

Форум учредили указом президента в мае 2015-го «в целях развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».



Ранее организаторы форума Kazan Digital Week — 2020 сообщили о проведении мероприятия в онлайн-формате. Оно пройдет с 21 по 24 сентября 2020 года.

