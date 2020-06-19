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Восточный экономический форум перенесут на следующий год из-за коронавируса

17:55, 19.06.2020
Восточный экономический форум перенесут на следующий год из-за коронавируса
Фото: kremlin.ru

Восточный экономический форум, проведение которого запланировано в сентябре 2020 года, перенесут на следующий год.

Об отмене мероприятия, которое должно было пройти 2—5 сентября, РБК сообщили источник, близкий к одному из партнеров форума, а также два участника мероприятия.

Предполагается, что этот форум, как и Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи, проведут в следующем году. По данным РБК, о переносе даты мероприятия сообщат в ближайшее время.

При этом еще допускается вариант проведения части программы в онлайн-формате.

Форум учредили указом президента в мае 2015-го «в целях развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Ранее организаторы форума Kazan Digital Week — 2020 сообщили о проведении мероприятия в онлайн-формате. Оно пройдет с 21 по 24 сентября 2020 года.

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