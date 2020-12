Игровая неделя: приезд PS5 к Новому году, Нолан не против игр и экранизации от Sony

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

PlayStation 5 должна появиться в свободной продаже, а разработчику Cyberpunk 2077 грозят судом

Игровые приставки PlayStation 5, официально появившиеся в продаже уже в середине ноября, пока все еще никак не могут дойти до некоторых покупателей. Однако на неделе один из крупных российских ретейлеров порадовал ожидающих консоль новостью о том, что уже в ближайшую пару дней у пользователей появится возможность купить PS5. В наличии, по словам продавца, будут как стандартные версии с дисководом по 47 тысяч рублей, так и Digital Edition за 38 тысяч — поэтому он предлагает «не поощрять мамкиных бизнесменов», продающих консоль в полтора-два раза дороже (речь, видимо, идет о перекупщиках). В комментариях к новости, правда, много жалоб о том, что даже предзаказанные еще в ноябре приставки пока не привезли. Причем, судя по всему, проблема массовая — продавец даже уточняет в посте, что до конца декабря 99% предзаказанных консолей будут у покупателей.

Сложности в игровом мире на этом не заканчиваются. Не утихают страсти, связанные с самой ожидаемой игрой года — Cyberpunk 2077. Юридическая фирма Rosen, которая, по данным dtf, специализируется на защите интересов инвесторов, регистрирует коллективный иск против разработчика игры, CD Projekt.

Фото: dtf.ru

По мнению Rosen, польская компания сделала сразу несколько ложных или вводящих в заблуждение заявлений, которые были призваны скрыть то, что столь ожидаемая игра фактически оказалась неподходящей для использования на PlayStation 4 и Xbox One. До 21 февраля юридическая фирма будет собирать заявки от тех, кто также считает себя пострадавшим от ситуации.

Экранизация игр от Sony и интерес Нолана к созданию игр

Sony собирается активно заняться экранизацией игр, выходивших на PlayStation. Об этом стало известно благодаря интервью исполнительного директора Sony Pictures Тони Винчикерра для CNBS, на которое ссылается Playground. По словам Винчикерры, уже сейчас в производстве находятся сразу три полнометражных фильма и семь сериалов по играм. Официально объявлено только об экранизации серии Uncharted (премьера назначена на июль 2021 года), а также о сериале по мотивам The Last of Us. О том, какие еще проекты ждут экранизации, пока не сообщается.

Фото: playground.ru

А вот Кристофер Нолан, режиссер «Довода», «Начала» и «Мементо», в интервью на этой неделе высказал неуверенный, но все же интерес к созданию видеоигр. «Не хочется же делать обычную игру по лицензии, просто, чтобы использовать уже известный людям по фильму бренд. То же самое касается и киноадаптаций видеоигр. Хотелось бы, чтобы такой фильм был действительно отличным и сам по себе, а не ориентировался исключительно на бренд», — сказал он в разговоре с продюсером The Game Awards Джеффом Кили. Так что, возможно, если Нолану предложат принять участие в создание игры, не связанной с фильмами, то мы сможем увидеть какой-то весьма необычный проект с захватывающим сюжетом.

Фото: dtf.ru

Новогодние распродажи от PS Store и Steam

Во многих магазинах стартовали традиционные новогодние и рождественские распродажи. К примеру, скидки ожидают в официальном магазине PlayStation — PS Store. Перед праздниками (и во время них) тут можно дешевле купить довольно большое количество игр.

Например, «Assassin’c Creed Вальгалла Ultimate» на PS4 и PS5 продают за 6,4 тысячи вместо 8 тысяч. Более дешевая — Gold-версия игры — обойдется в 5,4 тысячи вместо 6,7 тысячи. Watch Dogs: Legion продают за 6 тысяч вместо 8 тысяч, а Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ultimate Edition — за 2,4 тысячи вместо 6 тысяч. Deluxe Edition стоит 608 рублей вместо 2 тысяч. The Last of Us Part II доступна за 3,2 тысячи (вместо 5,1 тысячи). Far Cry 5 будет стоить вообще 800 рублей вместо 4 тысяч.

Источник: скриншот store.playstation.com

Распродажа стартовала и в Steam. Она будет длиться до вечера 5 января. Тут, например, можно купить Red Dead Online за 349 рублей, Train Sim World 2 — за 334 рубля, NBA 2K21 — за 1250 рублей (скидка 50%), Wasteland 3 — за 1,4 тысячи (скидка 30%), Cyberpunk 2077 доступен за 2 тысячи рублей. World of Tanks Blitz, Dota 2 и CS: Go можно скачать бесплатно.