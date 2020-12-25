8 ошибок обустройства ленточного фундамента

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.

Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.

Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.

Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента



Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.

И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.