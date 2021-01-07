Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 6-я
В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией — закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель — выбили из колеи даже крупные устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».
«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана: как их бизнес пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года?
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Андрей Балта основатель, владелец компании «Промвест»
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Наша отрасль не сильно пострадала, потому что металлургия является практически безостановочным производством. Поэтому мы более-менее нормально пережили кризис и сделали вывод, что нужно быть готовыми ко всему. Во-первых, учиться работать более эффективно, активно осваивать и внедрять инструменты удаленной работы. Как раз 2020 год это показал — что часть работы можно перевести на дистанционный формат. Что у нас и было реализовано. Сейчас современные компьютерные технологии позволяют это сделать.
Поэтому, какие бы нам жизнь препятствия ни подкидывала, нужно их воспринимать как что-то естественное. Если раньше мы не думали ни о какой дистанционной работе, то сейчас мы понимаем, что это вполне реально, просто необходимо для этого создавать определенные условия и адаптироваться к ним. Это и есть новая точка роста.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Инвест-Поволжье»
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С точки зрения бизнес-плана год был стабильным. Наше направление деятельности круглогодично и рассчитано на любые жизненные периоды. Так как людей всегда нужно кормить.
Основной вывод, который мы сделали по итогам года, — нужно работать при любых жизненных ситуациях. Адаптировать бизнес под все изменения и продолжать работать. Иначе и бизнес, и люди будут двигаться в пропасть. Человек все-таки социальное существо. Без постоянного общения, без работы даже самые профессиональные сотрудники «засохнут».
И конечно, надо делать накопления, чтобы была возможность какое-то время поддерживать коллектив этими денежными ресурсами, не растерять людей в такие сложные времена.
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Андрей Симаков генеральный директор ГК «Дар» (ИА РТ)
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Коронакризис наша компания в целом пережила хорошо. В марте и апреле был серьезный провал. Пришлось сократить зарплаты сотрудникам. Но благодаря тому, что коллектив сплотился и начал действовать слаженно, последние полгода дали хорошие показатели. И по году мы сработали гораздо лучше, чем в 2019 году. По показателям произошел рост на 30%, а по некоторым даже на 50%.
А главный вывод по итогам года был сделан такой: что на самом деле сотрудники, их настрой на работу и задают успех.
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Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»
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Год мы пережили и не закрылись. Чему мы очень рады. И выводы сделали следующие, что нужно идти в ногу со временем. Потому что времена меняются, значит, и мы будем меняться, подстраиваться под изменяющиеся потребности людей. Люди хотят кушать минимум три раза в день. И вопрос в том, как мы эту еду донесем до потребителей в будущем. А оно уже наступает. Если есть иллюзия, что все вернется когда-нибудь на старые круги, то этого уже не будет!
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Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»
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Надо уходить к цифровизации. Переводить многие процессы в онлайн, в том числе и медицинские учреждения. Готовить программные продукты, специалистов, врачей, чтобы не приходилось закрывать организации во время кризиса.
Поэтому к локдауну мы были частично готовы, так как уже начали заранее внедрять современные технологии.
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Андрей Бурмистров генеральный директор ООО «Союз-Прибор»
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Это удивительно, но год мы пережили. По факту на конец года у нас нет провалов. Они были в те месяцы, когда был режим самоизоляции. Мы думали о том, какую возможность даст организация удаленной работы. У нас были заготовки, и неожиданно они пригодились. Часть команды у нас долгое время работала дистанционно. Поэтому на нас коронакризис никак не сказался.
И выводы мы сделали следующие: от новой реальности никуда не уйдешь. Современные технологии, дистанционный формат работы — нужно расставлять приоритеты именно в эту сторону.
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Ирек Галиев генеральный директор компании «Жар Свежар»
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Можно сказать, что отлично пережили кризис. Перед карантином мы провели большую реорганизацию компании. Это оказалось очень удачным управленческим решением. Мы децентрализовали компанию.
Были потери два-три месяца, работали в убыток. Потом все восстановилось. И теперь наши выручки такие же, как были раньше.
Какие выводы сделали? Во-первых, мы не были закредитованы — это большой плюс. Нельзя быть на грани закредитованным. Если компания плохо себя чувствует, она никакой кризис не переживет. Только эффективная компания переживет любой кризис — вот хороший вывод.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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В целом коронакризис пережили нормально. Были сокращения, урезания.
Сделали такие выводы, что нужно всегда иметь «подушку безопасности» на несколько месяцев вперед, чтобы был запас прочности.
И людей, которые приносят деньги, должно быть гораздо больше, чем тех, кто их обслуживает. Поскольку у меня автомобильный бизнес, к таким людям относим мастеров, механиков, всех тех, кто работает с клиентами.
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