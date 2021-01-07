Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

Наша отрасль не сильно пострадала, потому что металлургия является практически безостановочным производством. Поэтому мы более-менее нормально пережили кризис и сделали вывод, что нужно быть готовыми ко всему. Во-первых, учиться работать более эффективно, активно осваивать и внедрять инструменты удаленной работы. Как раз 2020 год это показал — что часть работы можно перевести на дистанционный формат. Что у нас и было реализовано. Сейчас современные компьютерные технологии позволяют это сделать.

Поэтому, какие бы нам жизнь препятствия ни подкидывала, нужно их воспринимать как что-то естественное. Если раньше мы не думали ни о какой дистанционной работе, то сейчас мы понимаем, что это вполне реально, просто необходимо для этого создавать определенные условия и адаптироваться к ним. Это и есть новая точка роста.