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Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

00:00, 07.01.2021

Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 6-я

Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Фото: Максим Платонов

В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией — закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель — выбили из колеи даже крупные устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».

«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана: как их бизнес пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года?

  • Андрей Балта

    Андрей Балта основатель, владелец компании «Промвест»

    Наша отрасль не сильно пострадала, потому что металлургия является практически безостановочным производством. Поэтому мы более-менее нормально пережили кризис и сделали вывод, что нужно быть готовыми ко всему. Во-первых, учиться работать более эффективно, активно осваивать и внедрять инструменты удаленной работы. Как раз 2020 год это показал — что часть работы можно перевести на дистанционный формат. Что у нас и было реализовано. Сейчас современные компьютерные технологии позволяют это сделать.

    Поэтому, какие бы нам жизнь препятствия ни подкидывала, нужно их воспринимать как что-то естественное. Если раньше мы не думали ни о какой дистанционной работе, то сейчас мы понимаем, что это вполне реально, просто необходимо для этого создавать определенные условия и адаптироваться к ним. Это и есть новая точка роста.

  • Ирина Толмачева

    Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Инвест-Поволжье»

    С точки зрения бизнес-плана год был стабильным. Наше направление деятельности круглогодично и рассчитано на любые жизненные периоды. Так как людей всегда нужно кормить.

    Основной вывод, который мы сделали по итогам года, — нужно работать при любых жизненных ситуациях. Адаптировать бизнес под все изменения и продолжать работать. Иначе и бизнес, и люди будут двигаться в пропасть. Человек все-таки социальное существо. Без постоянного общения, без работы даже самые профессиональные сотрудники «засохнут».

    И конечно, надо делать накопления, чтобы была возможность какое-то время поддерживать коллектив этими денежными ресурсами, не растерять людей в такие сложные времена.

  • Андрей Симаков

    Андрей Симаков генеральный директор ГК «Дар» (ИА РТ)

    Коронакризис наша компания в целом пережила хорошо. В марте и апреле был серьезный провал. Пришлось сократить зарплаты сотрудникам. Но благодаря тому, что коллектив сплотился и начал действовать слаженно, последние полгода дали хорошие показатели. И по году мы сработали гораздо лучше, чем в 2019 году. По показателям произошел рост на 30%, а по некоторым даже на 50%.

    А главный вывод по итогам года был сделан такой: что на самом деле сотрудники, их настрой на работу и задают успех.

  • Гульнара Чиклина

    Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»

    Год мы пережили и не закрылись. Чему мы очень рады. И выводы сделали следующие, что нужно идти в ногу со временем. Потому что времена меняются, значит, и мы будем меняться, подстраиваться под изменяющиеся потребности людей. Люди хотят кушать минимум три раза в день. И вопрос в том, как мы эту еду донесем до потребителей в будущем. А оно уже наступает. Если есть иллюзия, что все вернется когда-нибудь на старые круги, то этого уже не будет!

  • Артур Уразманов

    Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»

    Надо уходить к цифровизации. Переводить многие процессы в онлайн, в том числе и медицинские учреждения. Готовить программные продукты, специалистов, врачей, чтобы не приходилось закрывать организации во время кризиса.

    Поэтому к локдауну мы были частично готовы, так как уже начали заранее внедрять современные технологии.

  • Андрей Бурмистров

    Андрей Бурмистров генеральный директор ООО «Союз-Прибор»

    Это удивительно, но год мы пережили. По факту на конец года у нас нет провалов. Они были в те месяцы, когда был режим самоизоляции. Мы думали о том, какую возможность даст организация удаленной работы. У нас были заготовки, и неожиданно они пригодились. Часть команды у нас долгое время работала дистанционно. Поэтому на нас коронакризис никак не сказался.

    И выводы мы сделали следующие: от новой реальности никуда не уйдешь. Современные технологии, дистанционный формат работы — нужно расставлять приоритеты именно в эту сторону.

  • Ирек Галиев

    Ирек Галиев генеральный директор компании «Жар Свежар»

    Можно сказать, что отлично пережили кризис. Перед карантином мы провели большую реорганизацию компании. Это оказалось очень удачным управленческим решением. Мы децентрализовали компанию.

    Были потери два-три месяца, работали в убыток. Потом все восстановилось. И теперь наши выручки такие же, как были раньше.

    Какие выводы сделали? Во-первых, мы не были закредитованы — это большой плюс. Нельзя быть на грани закредитованным. Если компания плохо себя чувствует, она никакой кризис не переживет. Только эффективная компания переживет любой кризис — вот хороший вывод.

  • Сергей Шубин

    Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»

    В целом коронакризис пережили нормально. Были сокращения, урезания.

    Сделали такие выводы, что нужно всегда иметь «подушку безопасности» на несколько месяцев вперед, чтобы был запас прочности.

    И людей, которые приносят деньги, должно быть гораздо больше, чем тех, кто их обслуживает. Поскольку у меня автомобильный бизнес, к таким людям относим мастеров, механиков, всех тех, кто работает с клиентами.

Люция Кашапова
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