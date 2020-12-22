Как пройдут новогодние каникулы в Татарстане: гид от правительства

Как и где провести праздничную десятидневку жителям Татарстана, рассказали в кабмине республики

Фото: Дмитрий Резнов

Эпидемия коронавируса не станет в Татарстане помехой для проведения сотен различных мероприятий. Эпидобстановку глава республиканского Управления Роспотребнадзора по традиции охарактеризовала как «стабильную, но напряженную», в связи с чем большую часть новогодних мероприятий планируют провести на свежем воздухе. Жителей республики — и больших, и маленьких — в течение десяти праздничных дней ждут Свияжск и Болгар, елка президента, бал-маскарад в Казанском кремле, катания на коньках, различные театральные представления и многое другое. О проведении праздничных мероприятий в городах и районах РТ в период новогодних каникул — в материале «Реального времени».

Карнавалу — быть

Традиция президентской елки в этом году нарушена не будет, подтвердил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

На новогоднее представление, которое пройдет 25 декабря в «Татнефть Арене», ждут 8400 детей и подростков со всего Татарстана — это отличники учебы, победители различных конкурсов, спортивных состязаний, дети–инвалиды и сироты.

Их ждет новогоднее представление, «лейтмотивом которого станет тема добра, история добрых людей и добрых дел», поделился с участниками пресс-конференции Дамир Фаттахов. Хедлайнером праздника станет казанская группа Dabro, занявшая в этом году лидирующие позиции различных музыкальных рейтингов с песней «Юность». Поздравит юных татарстанцев и президент Рустам Минниханов. Безусловно, не останутся дети и без сладких подарков.

Правда, пройдет республиканская елка с соблюдением строгих противоэпидемических мер, в числе которых: гигиенические маски, санитайзеры, контроль температуры на входе и один сопровождающий для ребенка. Сам праздник организуют в три этапа.

Традиция президентской елки в этом году нарушена не будет. Фото: Роман Хасаев

Также в течение новогодних каникул более 12 тысяч школьников могут отдохнуть в загородных оздоровительных или пришкольных лагерях, смена в которых будет на различную тематику — от спортивной до лингвистической.

Стоимость путевки в зависимости от направленности работы лагеря обойдется от 3 до 12 тыс. рублей.

Будут развлекательные мероприятия и по линии Минкульта республики — их ожидается более 300. Можно будет посетить экскурсии в музеях Казани, Елабуги, побывать в Свияжске и Болгаре. Среди новшеств этого года, сообщила первый замминистра культуры Юлия Адгамова, бал-маскарад в стиле эпохи Екатерины II, который состоится в Казанском кремле.



Какой будет главная елка Казани

Несмотря на экономические трудности, президент Татарстана поддержал еще одну новогоднюю традицию — конкурс на лучшее новогоднее оформление города, рассказала журналистам глава Общественного совета РТ Зиля Валеева. Конкурсу уже 6 лет, но если раньше он проводился в трех номинациях, то теперь их стало в два раза больше, а кроме новогоднего убранства крупных городов, таких как Набережные Челны или Альметьевск, конкурная комиссия будет оценивать и поселения.

А вот призовой фонд будет заметно отличаться: победителей среди городов-конкурсантов и районов Казани ждут от 1 млн до 250 тыс. рублей, а поселения — от 300 тыс. до 100 тысяч рублей.

Кроме новогоднего убранства крупных городов, таких как Набережные Челны или Альметьевск, конкурная комиссия будет оценивать и поселения. Фото: Максим Платонов

Оценивать будут креативность, создание новых арт-объектов, оригинальность светового оформления и прочие параметры, даже то, сколько упоминаний о новогоднем оформлении участника конкурса было в СМИ. Отдельно в конкурсе будет оцениваться праздничное оформление Казани. Кстати, в этом году центральная елка вновь будет оригинальной: ее высота составит 35 метров, отличительной особенностью станет световое оформление и ежечасное светомузыкальное шоу. Огни на елке в торжественной обстановке зажгут 24 декабря.

По словам начальника Управления культуры столичного исполкома Азата Абзалова, акцент в «коронавирусном» году будет сделан на уличном формате мероприятий — на свежем воздухе пройдут даже театральные постановки, которые представят как казанские артисты, так и труппа из Санкт-Петербурга.

Кроме того, в течение всей зимы, а не только в каникулы в городе будут работать почти 80 хоккейных коробок, 12 лыжных баз и 18 катков.

Как посоветовал Абзалов всем жителям республики — длительные выходные лучше всего провести не на диване у телевизора, а с пользой для здоровья на свежем воздухе.

Безопасность на улицах городов и райцентров Татарстана в эти дни будут обеспечивать более 2 тысяч сотрудников полиции, также дружины ДНД и дежурные полицейские будут нести службу на территории елочных городков.

Огни на центральной елке Казани зажгут 24 декабря. Фото: Дмитрий Резнов

Никаких больше вечеринок на работе

Новогодние праздничные мероприятия не должны вызвать всплеск заболевания ковидом при условии, если противоэпидемиологические меры будут соблюдаться строго и беспрекословно.

Поэтому все массовые мероприятия, как для детей, так и для взрослых, должны проводиться по предписанным Роспотребнадзором правилам — это наличие масок, соблюдение площади на одного человека — не менее 4 кв. метров, заведения общепита должны принимать посетителей до 23.00, а в новогоднюю ночь — до 3.00. Также под запретом проведение корпоративов на рабочих местах.

Одним из самых громких заявлений главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной стал запрет корпоративов на рабочих местах — хотя ранее представители ведомства уже неоднократно высказывались на эту тему. Патяшина подчеркнула: проводить корпоративы разрешается в ресторанах и других заведениях общепита, где соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавируса. И с ограничением: на одно заведение — один коллектив.



Как подчеркнула руководитель управления, в эти дни в торговых центрах особенный ажиотаж, а о мерах соблюдения соцдистанции или масках в суете покупатели забывают. Чтобы отмечать Новый год за столом, в кругу друзей и родных, а не на больничной койке, она рекомендовала переместиться из обычных магазинов в сеть интернет и пользоваться услугами онлайн-магазинов и доставкой.



Патяшина рекомендовала переместиться из обычных магазинов в интернет и пользоваться услугами онлайн-магазинов и доставкой. Фото: Антон Журавлев

Также глава татарстанского Роспотребнадзора посоветовала родителям тщательнее подходить к выбору сладких подарков для детей — отказаться от карамели, конфет с этиловым спиртом и трансжирами.

Новый год — время пожаров и травм от салютов

В новогодние праздники количество пожаров возрастает примерно на 20%, напомнил о печальной статистике Максим Трущин, замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в прошлом году за 10 новогодних дней на территории республики произошло более 130 пожаров, в которых погибли 11 человек. Среди причин эксперты называют неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, печей и дымоходов. Еще один фактор — состояние сильного алкогольного опьянения: на счету пьяных 15 пожаров, в которых погибли семь человек.

Еще один источник опасности, пусть и праздничный — пиротехника. Из-за неправильного обращения с петардами, хлопушками, салютами в январе этого года пострадали 14 человек, четверо из которых — дети. Кстати, как подчеркнул Трущин, покупать пиротехнику безопаснее в специализированных магазинах, а запускать — на специально отведенных для этого площадках, которые устанавливает муниципалитет каждого города. В Казани их всего четыре.

Как подчеркнул Трущин, покупать пиротехнику безопаснее в специализированных магазинах, а запускать — на специально отведенных для этого площадках. Фото: Олег Тихонов

Как обычно в канун Нового года, в РТ введен особый противопожарный режим — он начал действовать с 20 декабря и продлится до 10 января будущего года. Под особым контролем пожарных в новогодние дни будут больницы, санатории, детские лагеря и дома престарелых.