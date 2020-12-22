Как пройдут новогодние каникулы в Татарстане: гид от правительства
Как и где провести праздничную десятидневку жителям Татарстана, рассказали в кабмине республики
Эпидемия коронавируса не станет в Татарстане помехой для проведения сотен различных мероприятий. Эпидобстановку глава республиканского Управления Роспотребнадзора по традиции охарактеризовала как «стабильную, но напряженную», в связи с чем большую часть новогодних мероприятий планируют провести на свежем воздухе. Жителей республики — и больших, и маленьких — в течение десяти праздничных дней ждут Свияжск и Болгар, елка президента, бал-маскарад в Казанском кремле, катания на коньках, различные театральные представления и многое другое. О проведении праздничных мероприятий в городах и районах РТ в период новогодних каникул — в материале «Реального времени».
Карнавалу — быть
Традиция президентской елки в этом году нарушена не будет, подтвердил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
На новогоднее представление, которое пройдет 25 декабря в «Татнефть Арене», ждут 8400 детей и подростков со всего Татарстана — это отличники учебы, победители различных конкурсов, спортивных состязаний, дети–инвалиды и сироты.
Их ждет новогоднее представление, «лейтмотивом которого станет тема добра, история добрых людей и добрых дел», поделился с участниками пресс-конференции Дамир Фаттахов. Хедлайнером праздника станет казанская группа Dabro, занявшая в этом году лидирующие позиции различных музыкальных рейтингов с песней «Юность». Поздравит юных татарстанцев и президент Рустам Минниханов. Безусловно, не останутся дети и без сладких подарков.
Правда, пройдет республиканская елка с соблюдением строгих противоэпидемических мер, в числе которых: гигиенические маски, санитайзеры, контроль температуры на входе и один сопровождающий для ребенка. Сам праздник организуют в три этапа.
Также в течение новогодних каникул более 12 тысяч школьников могут отдохнуть в загородных оздоровительных или пришкольных лагерях, смена в которых будет на различную тематику — от спортивной до лингвистической.
Стоимость путевки в зависимости от направленности работы лагеря обойдется от 3 до 12 тыс. рублей.
Будут развлекательные мероприятия и по линии Минкульта республики — их ожидается более 300. Можно будет посетить экскурсии в музеях Казани, Елабуги, побывать в Свияжске и Болгаре. Среди новшеств этого года, сообщила первый замминистра культуры Юлия Адгамова, бал-маскарад в стиле эпохи Екатерины II, который состоится в Казанском кремле.
Какой будет главная елка Казани
Несмотря на экономические трудности, президент Татарстана поддержал еще одну новогоднюю традицию — конкурс на лучшее новогоднее оформление города, рассказала журналистам глава Общественного совета РТ Зиля Валеева. Конкурсу уже 6 лет, но если раньше он проводился в трех номинациях, то теперь их стало в два раза больше, а кроме новогоднего убранства крупных городов, таких как Набережные Челны или Альметьевск, конкурная комиссия будет оценивать и поселения.
А вот призовой фонд будет заметно отличаться: победителей среди городов-конкурсантов и районов Казани ждут от 1 млн до 250 тыс. рублей, а поселения — от 300 тыс. до 100 тысяч рублей.
Оценивать будут креативность, создание новых арт-объектов, оригинальность светового оформления и прочие параметры, даже то, сколько упоминаний о новогоднем оформлении участника конкурса было в СМИ. Отдельно в конкурсе будет оцениваться праздничное оформление Казани. Кстати, в этом году центральная елка вновь будет оригинальной: ее высота составит 35 метров, отличительной особенностью станет световое оформление и ежечасное светомузыкальное шоу. Огни на елке в торжественной обстановке зажгут 24 декабря.
По словам начальника Управления культуры столичного исполкома Азата Абзалова, акцент в «коронавирусном» году будет сделан на уличном формате мероприятий — на свежем воздухе пройдут даже театральные постановки, которые представят как казанские артисты, так и труппа из Санкт-Петербурга.
Кроме того, в течение всей зимы, а не только в каникулы в городе будут работать почти 80 хоккейных коробок, 12 лыжных баз и 18 катков.
Как посоветовал Абзалов всем жителям республики — длительные выходные лучше всего провести не на диване у телевизора, а с пользой для здоровья на свежем воздухе.
Безопасность на улицах городов и райцентров Татарстана в эти дни будут обеспечивать более 2 тысяч сотрудников полиции, также дружины ДНД и дежурные полицейские будут нести службу на территории елочных городков.
Никаких больше вечеринок на работе
Новогодние праздничные мероприятия не должны вызвать всплеск заболевания ковидом при условии, если противоэпидемиологические меры будут соблюдаться строго и беспрекословно.
Поэтому все массовые мероприятия, как для детей, так и для взрослых, должны проводиться по предписанным Роспотребнадзором правилам — это наличие масок, соблюдение площади на одного человека — не менее 4 кв. метров, заведения общепита должны принимать посетителей до 23.00, а в новогоднюю ночь — до 3.00. Также под запретом проведение корпоративов на рабочих местах.
Одним из самых громких заявлений главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной стал запрет корпоративов на рабочих местах — хотя ранее представители ведомства уже неоднократно высказывались на эту тему. Патяшина подчеркнула: проводить корпоративы разрешается в ресторанах и других заведениях общепита, где соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавируса. И с ограничением: на одно заведение — один коллектив.
Как подчеркнула руководитель управления, в эти дни в торговых центрах особенный ажиотаж, а о мерах соблюдения соцдистанции или масках в суете покупатели забывают. Чтобы отмечать Новый год за столом, в кругу друзей и родных, а не на больничной койке, она рекомендовала переместиться из обычных магазинов в сеть интернет и пользоваться услугами онлайн-магазинов и доставкой.
Также глава татарстанского Роспотребнадзора посоветовала родителям тщательнее подходить к выбору сладких подарков для детей — отказаться от карамели, конфет с этиловым спиртом и трансжирами.
Новый год — время пожаров и травм от салютов
В новогодние праздники количество пожаров возрастает примерно на 20%, напомнил о печальной статистике Максим Трущин, замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в прошлом году за 10 новогодних дней на территории республики произошло более 130 пожаров, в которых погибли 11 человек. Среди причин эксперты называют неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, печей и дымоходов. Еще один фактор — состояние сильного алкогольного опьянения: на счету пьяных 15 пожаров, в которых погибли семь человек.
Еще один источник опасности, пусть и праздничный — пиротехника. Из-за неправильного обращения с петардами, хлопушками, салютами в январе этого года пострадали 14 человек, четверо из которых — дети. Кстати, как подчеркнул Трущин, покупать пиротехнику безопаснее в специализированных магазинах, а запускать — на специально отведенных для этого площадках, которые устанавливает муниципалитет каждого города. В Казани их всего четыре.
Как обычно в канун Нового года, в РТ введен особый противопожарный режим — он начал действовать с 20 декабря и продлится до 10 января будущего года. Под особым контролем пожарных в новогодние дни будут больницы, санатории, детские лагеря и дома престарелых.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/198104-zhitelyam-rt-posovetovali-bolshe-vremeni-provodit-na-svezhem-vozduhe - мощно