Роспотребнадзор по Татарстану: послаблений для ресторанов в новогоднюю ночь не будет

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о продлении работы заведений общепита до утра в новогоднюю ночь.



«Нет, нет, послаблений никаких не будет. Режим работы ресторанов меняться не будет. На сегодня запрет работы развлекательных учреждений и оказание услуг общественного питания — с 24 часов до 6 утра. В новогоднюю ночь он меняться не будет», — сказала она.

Авдонина сегодня также сообщила, что в новогоднюю ночь никаких ограничений по посещению елок на улице нет, а также рекомендовала сократить корпоративы и не проводить их на рабочих местах.