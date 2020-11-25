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Роспотребнадзор по Татарстану: послаблений для ресторанов в новогоднюю ночь не будет

11:12, 25.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор по Татарстану: послаблений для ресторанов в новогоднюю ночь не будет
Фото: Максим Платонов

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о продлении работы заведений общепита до утра в новогоднюю ночь.

«Нет, нет, послаблений никаких не будет. Режим работы ресторанов меняться не будет. На сегодня запрет работы развлекательных учреждений и оказание услуг общественного питания — с 24 часов до 6 утра. В новогоднюю ночь он меняться не будет», — сказала она.

Авдонина сегодня также сообщила, что в новогоднюю ночь никаких ограничений по посещению елок на улице нет, а также рекомендовала сократить корпоративы и не проводить их на рабочих местах.

Общество Татарстан
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