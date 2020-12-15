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«Яндекс» назвал самую популярную музыку среди казанцев

16:34, 15.12.2020
«Яндекс» назвал самую популярную музыку среди казанцев
Фото: Максим Платонов (архив)

«Яндекс» рассказал о самых популярных исполнителях в 2020 году. Отдельно компания подвела музыкальные итоги пользователей из Казани.

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», среди казанцев самым популярным русскоязычным исполнителем стал рэпер Моргеншетрн, исполнительницей — Zivert. Самой прослушиваемой русскоязычной группой стал дуэт Artik & Asti.

Среди иностранных групп казанцы отдавали предпочтение Linkin Park. Из иностранных исполнителей чаще всего жители татарстанской столицы слушали The Weeknd и Билли Айлиш.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также «Яндекс» представил десятку самых популярных в России треков:

  1. Artik & Asti — Девочка, танцуй
  2. Dabro — Юность
  3. The Weeknd — Blinding Lights
  4. Little Big — UNO
  5. Тайпан, Agunda — Луна не знает пути
  6. Zivert — ЯТЛ
  7. Клава Кока — Покинула чат
  8. Cream Soda, Хлеб — Плачу на техно
  9. Клава Кока & NILETTO — Краш
  10. twocolors — Lovefool
АналитикаОбществоКультура Татарстан
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