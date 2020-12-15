«Яндекс» назвал самую популярную музыку среди казанцев

Фото: Максим Платонов (архив)

«Яндекс» рассказал о самых популярных исполнителях в 2020 году. Отдельно компания подвела музыкальные итоги пользователей из Казани.

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», среди казанцев самым популярным русскоязычным исполнителем стал рэпер Моргеншетрн, исполнительницей — Zivert. Самой прослушиваемой русскоязычной группой стал дуэт Artik & Asti.

Среди иностранных групп казанцы отдавали предпочтение Linkin Park. Из иностранных исполнителей чаще всего жители татарстанской столицы слушали The Weeknd и Билли Айлиш.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также «Яндекс» представил десятку самых популярных в России треков: