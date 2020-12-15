«Яндекс» назвал самую популярную музыку среди казанцев
«Яндекс» рассказал о самых популярных исполнителях в 2020 году. Отдельно компания подвела музыкальные итоги пользователей из Казани.
По данным сервиса «Яндекс.Музыка», среди казанцев самым популярным русскоязычным исполнителем стал рэпер Моргеншетрн, исполнительницей — Zivert. Самой прослушиваемой русскоязычной группой стал дуэт Artik & Asti.
Среди иностранных групп казанцы отдавали предпочтение Linkin Park. Из иностранных исполнителей чаще всего жители татарстанской столицы слушали The Weeknd и Билли Айлиш.
Также «Яндекс» представил десятку самых популярных в России треков:
- Artik & Asti — Девочка, танцуй
- Dabro — Юность
- The Weeknd — Blinding Lights
- Little Big — UNO
- Тайпан, Agunda — Луна не знает пути
- Zivert — ЯТЛ
- Клава Кока — Покинула чат
- Cream Soda, Хлеб — Плачу на техно
- Клава Кока & NILETTO — Краш
- twocolors — Lovefool
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