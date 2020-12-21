Главное о коронавирусе на 21 декабря: виртуальные обходы в Татарстане, новая мутация вируса в Британии
Интерактивная карта скорой помощи
За последние сутки в Татарстане подтвердились ровно 100 новых случаев коронавируса. Всего на 21 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 274 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 10 509 человек, в том числе 21 за минувшие сутки. Умерли за весь период 170 человек.
- Лечащие пациентов с коронавирусом врачи Татарстана собираются на виртуальные консилиумы с помощью Zoom и WhatsApp по программе «Виртуальный обход». Так врачи оперативно могут решить проблемы транспортировки пациентов и медназначений.
- Татарстан показал уровень иммунной прослойки к новой коронавирусной инфекции в 45%, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян.
- Интерактивная карта, информирующая о местоположении автомобилей скорой медицинской помощи в режиме реального времени, начала работу в Татарстане. Она доступна всем городам и муниципальным районам республики. Сейчас к карте подключены 364 бригады скорой медицинской помощи. Одновременно на дежурстве находятся около 250 бригад.
Блокировки ложных материалов о COVID-19 от Роскомнадзора
За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 705 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 877 727 человек, а выздоровевших — до 2 295 362 человек.
Зафиксировано 493 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 51 351 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 86,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 437 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629,8 тыс. человек.
- Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас завершаются клинические испытания вакцины на людях данной возрастной группы.
- В России последние нескольких месяцев наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса, заявили во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Речь о важнейших лекарствах, необходимых при хронических заболеваниях. Одной из причин нехватки средств стало то, что они вошли в рекомендации терапии пациентов с COVID-19, и это вызвало повышенный спрос.
- В Москве ночному клубу Pravda грозит запрет на работу на срок до 90 суток. В клубе провели рейд во время концерта группы Sunsay и проверяющие выявили нарушения масочного режима и требований социального дистанцирования.
- Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы смогут положительно повлиять на эпидемиологический процесс в стране, поскольку из-за отмены массовых гуляний большинство россиян проведет праздники дома в кругу семьи.
- Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова рассказала, что симптомы коронавируса в некоторых случаях способны «пробуждать» рак. Это может происходить из-за длительного воспаления. По ее словам, существуют и так называемые онколитические вирусы, которые, наоборот, могут способствовать снижению скорости развития рака и полному исчезновению опухоли.
- Роскомнадзор ограничил в 2020 году доступ более чем к 1 тыс. недостоверных материалов о коронавирусной инфекции, среди которых ложная статистика заболеваний и смертности, а также информация о продаже поддельных лекарств, справок и пропусков.
- Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку предложили назвать разработанную ими вакцину от коронавируса «ЧуВак». У новой вакцины пока нет официального названия, но «идет внутренняя дискуссия», сообщил генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.
Закрытие магазинов Apple
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 76 825 590 человек, 1 693 213 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (17 844 688). На второй строчке — Индия (10 055 560), на третьей — Бразилия (7 238 600). Россия на четвертом месте (2 821 125, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 529 756).
Больше всего смертей зафиксировано в США (317 668). За ними следуют Бразилия (186 764), Индия (145 810), Мексика (118 202) и Италия (68 799).
- Мутировавший штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. В связи с выявлением этого штамма ряд европейских стран уже ограничили авиасообщение с Британией, а на части территории Соединенного королевства уже введены дополнительные ограничительные меры.
- Введенные в Турции из-за пандемии коронавируса ограничения в отелях системы «все включено» в 2021 году не отменят. В первую очередь это касается запрета постояльцам самим брать со столов еду и напитки. Если COVID-19 будет побежден, то отели вернутся к предыдущей концепции.
- Apple из-за пандемии закроет 53 магазина в Калифорнии, 16 магазинов в Великобритании, Мексике и Бразилии. Также приостановят работу других магазинов бренда в США. Работу прекратят и магазины корпорации в Великобритании, Мексике и Бразилии.
- Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось на базе Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане. Массовая вакцинация произведенной вакциной начнется в феврале 2021 года.
- Специалисты французской компании Moskitofree разработали миниатюрный аппарат, способный очищать воздух от 93,5% коронавирусов. Устройство выполнено в форме медальона, который нужно носить на шее. В ходе опыта в воздух герметично закрытого помещения было введено большое количество коронавирусов. Замеры, проведенные после 10 минут работы защитного аппарата показали, что коронавирусы из воздуха были устранены примерно на 94%.
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