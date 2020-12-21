Главное о коронавирусе на 21 декабря: виртуальные обходы в Татарстане, новая мутация вируса в Британии

Интерактивная карта скорой помощи

За последние сутки в Татарстане подтвердились ровно 100 новых случаев коронавируса. Всего на 21 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 274 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 509 человек, в том числе 21 за минувшие сутки. Умерли за весь период 170 человек.

Лечащие пациентов с коронавирусом врачи Татарстана собираются на виртуальные консилиумы с помощью Zoom и WhatsApp по программе «Виртуальный обход». Так врачи оперативно могут решить проблемы транспортировки пациентов и медназначений.

Татарстан показал уровень иммунной прослойки к новой коронавирусной инфекции в 45%, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Интерактивная карта, информирующая о местоположении автомобилей скорой медицинской помощи в режиме реального времени, начала работу в Татарстане. Она доступна всем городам и муниципальным районам республики. Сейчас к карте подключены 364 бригады скорой медицинской помощи. Одновременно на дежурстве находятся около 250 бригад.

Скриншот сайта sp.tatarstan.ru

Блокировки ложных материалов о COVID-19 от Роскомнадзора



За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 705 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 877 727 человек, а выздоровевших — до 2 295 362 человек.



Зафиксировано 493 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 51 351 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 86,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 437 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629,8 тыс. человек.



Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас завершаются клинические испытания вакцины на людях данной возрастной группы.

В России последние нескольких месяцев наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса, заявили во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Речь о важнейших лекарствах, необходимых при хронических заболеваниях. Одной из причин нехватки средств стало то, что они вошли в рекомендации терапии пациентов с COVID-19, и это вызвало повышенный спрос.

В Москве ночному клубу Pravda грозит запрет на работу на срок до 90 суток. В клубе провели рейд во время концерта группы Sunsay и проверяющие выявили нарушения масочного режима и требований социального дистанцирования.



Фото: gdebar.ru

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы смогут положительно повлиять на эпидемиологический процесс в стране, поскольку из-за отмены массовых гуляний большинство россиян проведет праздники дома в кругу семьи.

Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова рассказала, что симптомы коронавируса в некоторых случаях способны «пробуждать» рак. Это может происходить из-за длительного воспаления. По ее словам, существуют и так называемые онколитические вирусы, которые, наоборот, могут способствовать снижению скорости развития рака и полному исчезновению опухоли.

Роскомнадзор ограничил в 2020 году доступ более чем к 1 тыс. недостоверных материалов о коронавирусной инфекции, среди которых ложная статистика заболеваний и смертности, а также информация о продаже поддельных лекарств, справок и пропусков.

Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку предложили назвать разработанную ими вакцину от коронавируса «ЧуВак». У новой вакцины пока нет официального названия, но «идет внутренняя дискуссия», сообщил генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.

Фото: Александр Корольков / rg.ru

Закрытие магазинов Apple

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 76 825 590 человек, 1 693 213 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (17 844 688). На второй строчке — Индия (10 055 560), на третьей — Бразилия (7 238 600). Россия на четвертом месте (2 821 125, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 529 756).



Больше всего смертей зафиксировано в США (317 668). За ними следуют Бразилия (186 764), Индия (145 810), Мексика (118 202) и Италия (68 799).



Мутировавший штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. В связи с выявлением этого штамма ряд европейских стран уже ограничили авиасообщение с Британией, а на части территории Соединенного королевства уже введены дополнительные ограничительные меры.

Введенные в Турции из-за пандемии коронавируса ограничения в отелях системы «все включено» в 2021 году не отменят. В первую очередь это касается запрета постояльцам самим брать со столов еду и напитки. Если COVID-19 будет побежден, то отели вернутся к предыдущей концепции.

Apple из-за пандемии закроет 53 магазина в Калифорнии, 16 магазинов в Великобритании, Мексике и Бразилии. Также приостановят работу других магазинов бренда в США. Работу прекратят и магазины корпорации в Великобритании, Мексике и Бразилии.

Фото: ferra.ru

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось на базе Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане. Массовая вакцинация произведенной вакциной начнется в феврале 2021 года.

Специалисты французской компании Moskitofree разработали миниатюрный аппарат, способный очищать воздух от 93,5% коронавирусов. Устройство выполнено в форме медальона, который нужно носить на шее. В ходе опыта в воздух герметично закрытого помещения было введено большое количество коронавирусов. Замеры, проведенные после 10 минут работы защитного аппарата показали, что коронавирусы из воздуха были устранены примерно на 94%.

Маргарита Головатенко