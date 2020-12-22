Технологическое присоединение в режиме онлайн

«Реальное время» публикует пошаговую инструкцию, как физическому лицу дистанционно подать заявку и получить услугу

Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

Сегодня «Сетевая компания» отмечает свой профессиональный праздник — День энергетика. Работая для повышения комфорта жителей Татарстана, обеспечивая их необходимыми нуждами, крупнейшая энергетическая организация республики и в знаменательный день заботится о своих потребителях. Уже полгода для большей части населения действуют федеральные изменения, которые предполагают заключение договора на технологическое присоединение между сетевой организацией и физлицом в режиме онлайн. Рассказываем совместно с компанией, как это происходит и что необходимо знать об этом процессе.

Заключение договора ушло в онлайн

В 2020 году произошел сразу ряд изменений в области энергопотребления. Все они направлены на повышение комфорта клиентов энергетических компаний. Одним из важных решений стал перевод процесса заключения договоров технологического присоединения и энергоснабжения в электронный вид. Новшества регламентируются изменениями в постановлении правительства РФ от 27.12.2004 №861, которые вступили в силу с 1 июля этого года. Новые правила действуют для физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых нужд и целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Воспользоваться возможностью также могут юридические лица или индивидуальные предприниматели. Но только в случае подачи заявки в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

Как поясняют в «Сетевой компании», с лета заявки на заключение договора на технологическое присоединение оформляются в личном кабинете, после чего в течение двух рабочих дней организация направляет его копию и копии документов заявителя гарантирующему поставщику. В течение десяти рабочих дней в личном кабинете заявителя публикуется типовой договор на технологическое присоединение и технические условия, необходимые для присоединения.

Как поясняют в «Сетевой компании», с лета заявки на заключение договора на технологическое присоединение оформляются в личном кабинете

Дальше сетевая организация выставляет счет, который необходимо оплатить в течение пяти рабочих дней после выставления. Важно, чтобы заявитель при внесении платежа указал реквизиты выставленного счета, который прислала компания.

Когда договор энергоснабжения считается заключенным?

Когда все сделано, гарантирующий поставщик в течение семи рабочих дней после получения от сетевой компании документов обязан опубликовать в личном кабинете потребителя следующую информацию:

проект договора энергоснабжения;

номер лицевого счета заявителя;

наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика.

Договор считается заключенным, когда в личном кабинете публикуются завершающие процесс техприсоединения документы

Договор считается заключенным, когда после вышеописанных действий в личном кабинете также публикуются акт об осуществлении технологического присоединения, акт о допуске прибора учета в эксплуатацию и другие завершающие процесс техприсоединения документы. С этого момента гарантирующий поставщик должен приступить к исполнению своих обязательств по поставке электроэнергии.

При желании, после оказания услуг по технологическому присоединению заявитель может запросить все документы в бумажном виде — их предоставят с подписью сетевой организации в течение 30 дней.

При желании, после оказания услуг по технологическому присоединению заявитель может запросить все документы в бумажном виде

«Сетевая компания» заключила онлайн более 12 тысяч договоров

Если за прошедший год в «Сетевой компании» заключили онлайн 1 216 договоров, то за 11 месяцев 2020 года заключено уже 12 450 договоров. В компании отмечают, что теперь этот процесс упрощен и что особенно важно с учетом текущей эпидемиологической ситуации — вообще не требует физического участия сторон.