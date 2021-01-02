Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

Есть в уходящем году и плюсы, и минусы. Когда в марте начался локдаун, и мы, и наши клиенты пережили некое состояние шока — непонятно было, что будет дальше, чего ждать и как, собственно, сейчас работать. Но за два дня мы практически полностью перешли на удаленную работу. Мы и до этого просчитывали варианты перевода сотрудников на дистанционный формат, коронакризис просто ускорил этот процесс. Но важно это было сделать без потери качества предоставляемых услуг. И с этим мы успешно справились.

Но мы работаем не в безвоздушном пространстве, а с компаниями, в экономике, и здесь мы на деле почувствовали, что объемы стали сокращаться. Наложились два фактора: с одной стороны, ограничения, вызванные пандемией, а с другой — колебания валюты. Сделки по торгово-закупочным процедурам, которые номинированы в валюте, притормозились. Но к концу мая ситуация стала проясняться, движение и жизнь в бизнесе постепенно стали нормализоваться. И драйвером здесь стал в первую очередь крупный бизнес.

Мы, по сути, являемся неким отражением дел в экономике, и по активности нашей базы спустя какое-то время стало понятно, что серьезно пострадал именно малый и средний бизнес — количество компаний, которые прекратили свою деятельность, к сожалению, существенно выросло.

Подобные вызовы, которые нам преподносит внешняя среда, проверяют наш бизнес на прочность. Сказать, что крупный бизнес пережил это безболезненно, мы не можем. И многие, я думаю, еще не до конца оправились от этого стечения обстоятельств.

Есть и плюсы. Если смотреть с нашей стороны, то открылись некоторые ниши, возможности, которые до этого воспринимались скептически — например, переговоры, видеопрезентации в «Зуме» или в «Скайпе». Если раньше мы были обречены на личные встречи и колоссальное количество передвижений, то сейчас даже крупный бизнес вполне охотно идет на такие виртуальные контакты, которые стали уже нормой. Ну и обычные люди почувствовали удобство от онлайн-заказов: практически у каждого ресторана, кафе или магазина есть сервис по доставке, а все улицы — в красных, желтых, зеленых цветах сотрудников служб доставки.