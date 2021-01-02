Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 2-я
В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией: закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель — выбили из колеи даже крупные устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».
«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана: как их бизнес
пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года.
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Александр Гуров генеральный директор компании ONLINECONTRACT
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Есть в уходящем году и плюсы, и минусы. Когда в марте начался локдаун, и мы, и наши клиенты пережили некое состояние шока — непонятно было, что будет дальше, чего ждать и как, собственно, сейчас работать. Но за два дня мы практически полностью перешли на удаленную работу. Мы и до этого просчитывали варианты перевода сотрудников на дистанционный формат, коронакризис просто ускорил этот процесс. Но важно это было сделать без потери качества предоставляемых услуг. И с этим мы успешно справились.
Но мы работаем не в безвоздушном пространстве, а с компаниями, в экономике, и здесь мы на деле почувствовали, что объемы стали сокращаться. Наложились два фактора: с одной стороны, ограничения, вызванные пандемией, а с другой — колебания валюты. Сделки по торгово-закупочным процедурам, которые номинированы в валюте, притормозились. Но к концу мая ситуация стала проясняться, движение и жизнь в бизнесе постепенно стали нормализоваться. И драйвером здесь стал в первую очередь крупный бизнес.
Мы, по сути, являемся неким отражением дел в экономике, и по активности нашей базы спустя какое-то время стало понятно, что серьезно пострадал именно малый и средний бизнес — количество компаний, которые прекратили свою деятельность, к сожалению, существенно выросло.
Подобные вызовы, которые нам преподносит внешняя среда, проверяют наш бизнес на прочность. Сказать, что крупный бизнес пережил это безболезненно, мы не можем. И многие, я думаю, еще не до конца оправились от этого стечения обстоятельств.
Есть и плюсы. Если смотреть с нашей стороны, то открылись некоторые ниши, возможности, которые до этого воспринимались скептически — например, переговоры, видеопрезентации в «Зуме» или в «Скайпе». Если раньше мы были обречены на личные встречи и колоссальное количество передвижений, то сейчас даже крупный бизнес вполне охотно идет на такие виртуальные контакты, которые стали уже нормой. Ну и обычные люди почувствовали удобство от онлайн-заказов: практически у каждого ресторана, кафе или магазина есть сервис по доставке, а все улицы — в красных, желтых, зеленых цветах сотрудников служб доставки.
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Антон Глухов руководитель независимого аналитического агентства «ПромРейтинг-Казань»
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Строго говоря, мой бизнес еще не пережил коронакризис. Даже сложно сказать, в какой точке этого кризиса мы сейчас находимся. Еще этим летом разговоры о второй волне считались уделом приверженцев теории заговора: люди ездили в Турцию и добивались разрешения на посещение Европы. А сейчас что? Очереди из медицинских автомобилей и нехватка коечного фонда в Петербурге. Что будет завтра, неизвестно.
Большой плюс нашей работы — отсутствие транспортной и прямой общественной составляющей. В восьми случаях из десяти то, что мы делаем, сотрудники могут делать дома в шортах на балконе. Да, просело «поле» и все его составляющие, проблемы с набором людей на живые «интервью», но то, что касается работы в сети Интернет, стало даже проще, чем раньше. То, что год назад требовало исключительно командировок и личных встреч, сейчас можно просто конкретизировать в «Зуме». Люди, руководители убрали внутри себя это ограничение.
Пожалуй, самым тяжелым временем была весна, когда весь мир замер на 1,5 месяца — нет звонков, нет заказов, нет ничего, только полное ощущение нереальности происходящего. Это было время, когда люди получили удар и осознавали себя в новых обстоятельствах. Через 1,5 месяца произошло некоторое принятие, люди стали выходить из нор и собирать свой новый мир по кусочкам заново. Важный компонент коронакризиса — глобальность. Мы ведь привыкли, что у нас черный вторник и нестабильность, а на западе — рай и изобилие. В этот раз впервые за мою жизнь что-то плохое по-настоящему коснулось всех людей планеты.
Мой главный бизнес-вывод — это соблюдение баланса между пластичностью команды и человечностью. В теории можно было бы перевести больше людей на сдельную оплату, вести себя еще жестче, но я до последнего стараюсь не уходить в крайности, а наш коллектив заметно сплотился в кризис. Сейчас работа есть, идем дальше и держим нос по ветру.
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Андрей Генсен директор ООО «Дженсен групп»
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2020 год, конечно, стал непростым в связи с ограничениями и объективным замедлением процессов. Несколько проектов нам не удалось реализовать в те сроки, которые планировали. Вместо отдыха и путешествий — двойной или тройной объем работы. Мы изменили подходы к реализации проектов, оптимизировали процессы.
Пришлось расширить и географию деятельности, сформировать несколько новых направлений развития. В целом отмечу, что бизнес не пострадал, хотя, безусловно, пересмотреть и перестроить его стоило немалых физических и эмоциональных усилий. Но в этом есть и позитивные стороны: такие ситуации позволяют критически посмотреть на вещи, мотивируют к изменениям. Будем ждать закономерных результатов в следующем году, думаю, что все, кто выстоял и адаптировался, их, безусловно, заслужили.
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Булат Ганиев управляющий партнер ГК «Технократия»
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Мы выполнили план роста и сохранили динамику роста в 2 раза, которая у нас прослеживается от года к году. Сам COVID, конечно, неоднозначно повлиял. С одной стороны, необходимость цифровизации стала очевидна даже для самых консервативных отраслей. С другой — удаленный формат работы осложняет процессы взращивания корпоративной культуры и делает твоих сотрудников уязвимыми для хантинга из-за рубежа. Плюс мы делали скидки некоторым клиентам, которые особенно просели в выручке. Реальные последние уходящего года, я думаю, будут видны в 2021 году.
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Ринат Газизьянов директор и совладелец ООО «Метаком»
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Я не могу сказать, что коронавирусная эпидемия сильно отразилась на нашем бизнесе — мы предоставляем услугу и она, можно сказать, всегда востребована, и год мы пережили без потрясений, переживем и остальные потрясения.
Кроме того, у нас даже увеличился объем заказов, мы зашли на застройщика и из сферы обслуживания перешли на монтаж. Так что можно даже сказать, что этот год для нашей компании был даже лучше, чем 2019-й. Работа и заказы есть, а следующий год покажет, каким будет, но мы продолжим развитие, будем развивать новое направление.
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Марат Сабиров директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс»
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Кризис нам принес новые возможности! Мы выросли, приобрели новых клиентов и новые компетенции. Научились работать удаленно, использовать в полную силу новые технологии коммуникаций. Основной вывод, который вполне логично сделать по итогам этого 2020 года — кризис время возможностей!
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Лилия Савельева генеральный директор агентства индивидуального туризма «Интелтур Казань»
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В этом году не только наша сфера деятельности пострадала, я считаю, коронакризис коснулся каждого бизнеса. Естественно, наш бизнес встал на какое-то время, потом немножко стал включаться. Во-первых, подвисли люди, которые не уехали. Даже когда открыли Турцию и стали туристы туда ездить, были клиенты, которых мы перенесли, а были и те, кто побоялся ехать и до сих про остается эта категория людей, которая боится путешествовать.
У меня возникло ощущение, что какая-то эпоха закончилась и начинается какая-то другая эра, и она касается и путешествий в том числе. К сожалению, очень мало информации правдивой, достойной, которой можно апеллировать. Сегодня никто до конца не знает, что нас ждет завтра. Допустим, кто-то купил себе туры в Питер, и пошла информация, что там будут закрываться музеи, общепит, нельзя будет то, другое. Какой смысл туда ехать — чтобы сидеть в отеле все выходные дни? То же самое и со Стамбулом.
Несмотря на то, что открылись границы, и люди стали путешествовать, но это небольшой процент. Но возникают другие вопросы — каждая страна выставляет свои условия к приезжающим, и несмотря на предварительные заказы, мы просто уговаривали клиентов никуда не лететь. Каждый заказ сейчас — это настолько глубокий анализ, и то не факт — улетит ли рейс, не закроют ли страну и вернется ли клиент? Сегодняшнее время я бы охарактеризовала так — давайте решать проблемы по мере их поступления. Очень грустно, что сейчас все это происходит — ощущение, что мы все в фантастическом фильме. Раньше мы удивлялись — как так, Египет закрыли, а сейчас почти весь мир закрыт.
Хочется надеяться, что откроют границы и туризм станет доступным для каждого. Вот Мексика или Мальдивы открыты, но перелет туда баснословных денег стоит. Но люди после 2020-го будут долго в себя приходить, естественно с 1 января не вернется все, как было раньше, и мы не знаем, когда будет точка возврата к прежней жизни.
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Артур Хосровян руководитель проекта «Ночная мэрия» Казани
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Мы этот год отлично пережили. Каким-то магическим образом по итогам этого коронакризисного года денег у нас стало больше, хотя проектов было чуть-чуть меньше. Вывод можно сделать один — нужно заниматься заниматься делом максимально автономно и не зависеть от мировой экономики, подальше держаться от всего этого бреда и господь поможет, вот и все.
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