Гуров Владимир Иванович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (1984 г.).

Трудовая деятельность:

С 1980 по 1981 гг. — медбрат детского пульмонологического отделения больницы № 7, г. Волгоград.

С 1982 по 1983 гг. — медбрат кардиологического отделения № 2 больницы скорой помощи, г. Волгоград.

С 1984 по 1985 гг. — врач-интерн Бугульминской ЦРБ.

С 1985 по 1998 гг. — врач-хирург Бугульминской ЦРБ.

С 1998 по 2001 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Бугульминской ЦРБ.

С 2001 по 2002 гг. — главный врач инфекционной больницы, г. Бугульма.

С 2002 по 2005 гг. — заместитель начальника отдела здравоохранения Бугульминского района и г. Бугульмы Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

С 2005 по 2010 гг. — заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Бугульминской центральной районной больницы.

С 2010 по 2014 гг. — главный врач Заинской центральной районной больницы.



С сентября 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница».

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